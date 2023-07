Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vorwürfe und Streit im Erlenbacher Rat

Stadtpolitik: Bohlender (SPD) handelt sich mit Kritik an Sach- und Personalentscheidungen Ärger ein

Erlenbach a.Main 30.07.2023 - 17:39 Uhr 2 Min.



Es fing harmlos an. Erlenbach will das Gelände rund um das Rathaus umbauen. Anfang des Jahres gab es dafür einen Wettbewerb mit verschiedenen Vorschlägen. Gewonnen hat der Vorschlag des Architekturbüros Harald Neu aus Darmstadt.

»Geringe Realisierungschancen«

Der Stadtrat sollte nun darüber abstimmen, ob der Plan weiter verfolgt wird. CSU, Grüne und Freie Wähler waren dafür. Doch Bohlender äußerte harsche Kritik: »Wir sehen nur geringe Realisierungschancen«, urteilte er über den Vorschlag.

Vor allem am Erhalt der Gebäude, die bereits seit mehreren Jahren leer stehen, hatte er einiges auszusetzen. So wisse niemand, ob diese wirtschaftlich saniert werden könnten. Es sei eine Planung ins Blaue und nicht seriös. Zudem lasse sich die geplante Tiefgarage nur schwer umsetzen, da die komplette Rathausstraße umgebaut werden müsse. Das Vorhaben sei das teuerste, aufwendigste und komplizierteste. Und das habe der Vertreter der CSU in der Jury genauso gesehen und dagegen gestimmt.

Dass Bohlender damit das Abstimmungsverhalten eines Kollegen in einer nicht-öffentlichen Sitzung öffentlich machte, wurde von Eberhard Großmann (Grüne) kritisiert. Als »unanständig« bezeichnet Gerhard Knüttel (CSU) die Offenlegung.

Die Kritikpunkte der SPD waren den anderen Fraktionen »nicht besonders stark«. So stehe noch nicht fest, ob die Bestandsgebäude erhalten oder ob neue Gebäude im gleichen Stil gebaut werden. Das herauszufinden sei Teil der noch ausstehenenden Grundlagenuntersuchung und damit eines der Details, die noch verändert werden können. Bisher gebe es keine genauen architektonischen Vorgaben.

Der preisgekrönte Entwurf ist nach Ansicht der Ratsmehrheit etwas Besonderes und gebe im Gegensatz zu den im Wettbewerb unterlegenen Vorschlägen dem Stadtbild eine Einzigartigkeit. Gerade der zweitplatzierte Vorschlag könnte, so das Urteil des Gremiums, auch in Obernburg oder anderen Städten stehen.

Der Stadtrat entschied, mit dem Gewinnerentwurf zu arbeiten und die Architekten der Firma Harald Neu aus Darmstadt weiter zu beauftragen. Mit Michael Mück und Gerhard Bader stimmen sogar zwei Stadträte aus Bohlenders Fraktion für den Vorschlag.

Zweites Streitthema

Das Thema war abgeschlossen, doch der Unmut blieb und entlud sich beim Thema Neubesetzung der Geschäftsführung der Erlenbacher Stadtbau erneut. Der Aufsichtsrat hatte unter zahlreichen Bewerbern Frank Berninger als Nachfolger für Christoph Becker ausgewählt. Der Erlenbacher Bauunternehmer war selbst bis Ende 2022 Stadtrat.

Kritik an der Berufung kam wieder von der SPD. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gerhard Bader wies auf die fehlende Ausbildung als »Immobilienkaufmann« oder als »Zertifizierter Verwalter« hin, die in der Stellenausschreibung als unabdingbare Qualifikation genannt worden war. Es sei unfair gegenüber Mitbewerbern, insbesondere solchen, die sich aufgrund der Anforderung nicht beworben hätten.

Martin Gundert (CSU) sah die Qualifikationen gegeben. Allerdings räumte er ein, dass in Zukunft die Anforderungen in Stellenausschreibungen anders formuliert werden müssten. Für Großmann (Grüne) war Berninger schlicht »der geeignetste Kandidat«. Gerhard Kroth (CSU) ging sogar so weit, ihn als überqualifiziert zu bezeichnen.

»Ich bin fassungslos«, kommentierte Bohlender die Einschätzung der anderen Fraktionen. Man mache sich nicht nur angreifbar, beispielsweise wenn ein unterlegener Bewerber klage. Es könnte auch ein Eindruck von Vetternwirtschaft entstehen.

Nach einem kurzen Moment der Ruhe wurde es laut im Foyer der Frankenhalle. Einige Stadtratsmitglieder fühlten sich sichtlich angegriffen. Großmann von den Grünen wies den Vorwurf damit zurück, dass bei Vetternwirtschaft die Stellenausschreibung auf Berninger angepasst worden wäre. Michael Pfeffer bemängelte, dass durch diese Aussage und die Diskussion das Ansehen Berningers beschädigt werde.

Becker: Unwürdiger Angriff

Bürgermeister Christoph Becker beendet die Diskussion im Vergleich zu seinen Vorrednern, sehr leise: Es mache ihn traurig, dass von Mauschelei und Vetternwirtschaft gesprochen würde. Das sei unwürdig. Am Ende bestätigte der Stadtrat die Wahl Berningers mit 17 zu sechs Stimmen. Außer Michael Mück stimmte die ganze SPD-Fraktion dagegen.

MAXIMILIAN JOHN