Vorträge für Senioren über Sicherheit im Online-Banking

Sparkasse bietet im Kreis Miltenberg auf Anfrage Infos vor Ort

Miltenberg 01.08.2023 - 17:18 Uhr 1 Min.

Auf Einladung von Christina Jung, Fachstelle Altenhilfeplanung am Landratsamt, waren insbesondere Seniorenvertretungen, Seniorentreffs, Mitarbeitende aus den Rathäusern und Initiativen aus dem Landkreis gekommen, die entsprechende Angebote vor Ort organisieren oder planen.

Hemmschwellen abbauen

Stephanie Trunk, Bereichsleiterin Vorstandsstab der Sparkasse Miltenberg-Obernburg, stellte laut Mitteilung ein neues Vortragskonzept zum Online-Banking vor. Es solle dazu beitragen, Ältere über Möglichkeiten, Funktionsweisen und Sicherheitsaspekte zu informieren und Hemmschwellen abzubauen.

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, hat sich Landrat Jens Marco Scherf mit Sparkassen-Vorstand Philipp Ehni darüber verständigt, dass Multiplikatoren wie Seniorenvertretungen oder Leitungen von Seniorentreffs künftig die Geschäftsstellenleitung der Sparkasse vor Ort für eine solche Veranstaltung anfragen können. Im Vortrag würden wichtigen Inhalte rund um Sicherheit im Online-Banking vorgestellt, Hinweise zu aktuellen Betrugsversuchen gegeben und Fragen beantwortet. Einzelne Teilnehmende meldeten daraufhin direkt Interesse an, teilt das Miltenberger Landratsamt mit.

Gleichzeitig sei auch die Befürchtung geäußert worden, dass ältere Menschen Gefahr liefen, den Anschluss zu verlieren, wenn sie kein Online-Banking oder ähnliches nutzen wollten oder könnten. Zudem gebe es nicht mehr in jeder Gemeinde eine Sparkassenfiliale. Es müsse weiterhin auch die Möglichkeit analoger Angebote geben.

Weiter persönlicher Kontakt

Diese Sorgen würden gehört, versprach Stephanie Trunk. Sie stellte auch klar, dass es bei allen Änderungen im Filialnetz auch weiter persönliche Kontaktmöglichkeiten mit Bankmitarbeitenden geben werde. Die Entscheidung für oder gegen das Online-Banking treffe nach wie vor jeder Kunde individuell.

Konrad Schmitt, ehrenamtlich aktiv im Seniorenbüro der Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige, erinnerte daran, dass auch in Supermärkten beim Bezahlen mittlerweile Bargeld abgehoben werden könne, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. So sei auch eine wohnortnahe Versorgung mit Bargeld möglich.

Weitere Vernetzung geplant

Christina Jung stellte in der Schlussrunde fest, dass seit dem ersten Austauschtreffen dieses Jahrs fünf neue Angebote im Landkreis entstanden und weitere Vernetzungen untereinander geplant seien. Sie kündigte ein weiteres Austauschtreffen an, bei dem auch die von den Teilnehmern vorgeschlagene Form der ergänzenden digitalen Vernetzung untereinander thematisiert werde. So komme man dem Ziel immer näher, Angebote im gesamten Landkreis zu etablieren, die älteren Menschen die Scheu vor der neuen Technik nehmen können.

