Vorsitzender für Kleinwallstadts Vereinsring gesucht

Vereinsring: Peter Bergold stellt Amt zur Verfügung - Nachfolge noch nicht gewählt

Kleinwallstadt 19.04.2023 - 15:27 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Peter Bergold ist nun kommissarischer Vereinsringvorsitzender.

Peter Bergold hat von 1972 bis 2018 bei der Gemeinde gearbeitet, davon 20 Jahre als Geschäftsleiter. Seit 1982 war der 68-Jährige im Vorstand des Vereinsrings tätig, zunächst als 2. Vorsitzender. 2007 wurde er dann zum 1. Vorsitzenden und Nachfolger von Adalbert Jung gewählt, der das Amt 25 Jahre innehatte. In seiner Abschiedsrede zog Bergold ein Fazit seiner 42-jährigen Arbeit in dem Gremium. Er bedankte sich aus ganzem Herzen für das Vertrauen, das die Vereine ihm entgegengebracht haben, und dafür, dass sie ihn immer bei seinen unterschiedlichen Belangen unterstützt haben. "Es war mir eine sehr große Ehre, die Ortsvereine, Verbände und Gruppierungen von Kleinwallstadt und Hofstetten als Nachfolger von Persönlichkeiten wie Otto Büttner, Edmund Bauer und Adalbert Jung nach innen und außen vertreten und repräsentieren zu dürfen."

Enttäuscht zeigte er sich nach der Sitzung, denn wichtige Aufgaben des Vereinsringes können derzeit nicht mehr wahrgenommen werden. Einer der Hauptgründe für die Errichtung 1960 war es, dass Vereine sich bei den Terminen ihrer öffentlichen Veranstaltungen nicht mehr gegenseitig Konkurrenz machen, sondern sich auf zwei jährlichen Veranstaltungen absprechen. Der Vorsitzende des Vereinsrings tritt dabei als Repräsentant aller Vereine bei öffentlichen Terminen auf.

Gegenseitige Unterstützung gefördert

Als loser Zusammenschluss der Vereine, der außer dem unterhaltsamen Seniorennachmittag in der Adventszeit bei Kaffee und Kuchen keine eigenen Veranstaltungen ausführt, sah es Bergold als Hauptaufgabe des Vereinsrings an, auch die Zusammenarbeit der Vereine untereinander zu unterstützen und bei der Organisation von Vereinsfeierlichkeiten beratend und begleitend zur Seite zu stehen. Dazu hat er sich auch rechtliches Wissen zur Vereinsarbeit angeeignet, hielt ständigen Kontakt zu den Mitgliedervereinen, besuchte und bewarb deren Veranstaltungen.

Bei größeren Veranstaltungen, etwa der Durchführung der Kerb, können die Vereine sich an den Vereinsring wenden und angeben, in welchen Bereichen sie Unterstützung brauchen, ob im Küchendienst, beim Ausschank, beim Bedienen oder anderen Belangen. Dann werden alle Mitglieder gebeten, dem betroffenen Verein helfend zur Seite zu stehen. Durch eine große Harmonie innerhalb der Vereine funktioniere das sehr gut, so Bergold. Denn mittlerweile sei es so, dass kaum ein Verein mehr alleine ein Fest veranstalten könne, auch wegen der hohen Auflagen, die mit der Realisation verbunden sind.

Das unterscheidet die heutigen Aufgaben von der Arbeit in den Gründerjahren, als der Vorstand noch Angebote verglichen hatte, sich um die Bierpreise und den Weineinkauf kümmerte. Damals wurde sogar der Faschingszug organisiert, Heimat- und Kindergartenfeste vom Vereinsring veranstaltet. Mittlerweile kümmert sich jeder Verein selbst um seine Feste und kann als Mitglied im Vereinsring auf ein Netzwerk von Hilfen und Informationen zurückgreifen.

Kommissarisch weiter im Amt

Doch wie geht es mit dem Vereinsring weiter? Durch die ausgebliebenen Neuwahlen, bleibe "nach dem BGB-Vereinsrecht auch bei nicht eingetragenen/nicht rechtsfähigen Vereinen, wie es der Vereinsring ist, der bisherige Vorsitzende bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt und vertritt den Verein kommissarisch", erklärte Bürgermeister Thomas Köhler nach juristischer Rückversicherung. Das ist Peter Bergold bekannt, er werde das Amt "zum Wohle des Vereins" wie erforderlich kommissarisch bis zur Wahl einer neuen Vorstandschaft weiterführen. Er hofft, dass sich bald ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin findet.

Christel Ney

Hintergrund Zwischenruf: Bei der anstehenden Wahl zum Vorsitzenden des Vereinsrings hat sich niemand zu einer Kandidatur bereit erklärt, es gibt keine gewählte Führungsspitze mehr, der Vereinsring wird nur noch kommissarisch geführt. Eigentlich unverständlich, da der oder die Vorsitzende des Vereinsringes innerhalb der Vereinswelt einen besonderen Status hat. Deshalb müsste es eigentlich auch im Interesse der Parteien, Wählvereinigungen oder Gewerbetreibenden liegen, dass dieser Posten besetzt wird mit einer Person, die damit zeigen kann, dass ihr die Vereinswelt des Ortes am Herzen liegt. Und das bei den recht übersichtlichen Aufgaben, die mit dieser Position verbunden sind, insbesondere als Repräsentant bei den öffentlichen Veranstaltungen der Ortsvereine. Dieses Amt könnte durchaus ein Sprungbrett sein, um sich als Unternehmer oder Politiker bekannt zu machen und sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Sollte sich jemand für den Posten finden, könnte der Vereinsring wieder mit einer ordentlich gewählten Vorstandschaft besetzt werden. Christel Ney