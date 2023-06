Vor der Bürgermeisterwahl am 9. Juli: Das beschäftigt Leidersbach

Am Sonn­tag, 9. Ju­li, ha­ben die Bür­ger von Lei­ders­bach die Wahl: Sie ent­schei­den dar­über, wer der neue Rat­haus­chef wird. Da­bei wird Amts­in­ha­ber Mi­cha­el Schüß­ler (CWG) vom po­li­ti­schen Neu­ling Den­nis Schä­fer (UBL) her­aus­ge­for­dert. Im Vor­feld zu die­sem Er­eig­nis hat die Re­dak­ti­on zu­sam­men­ge­tra­gen, wel­che The­men die Ge­mein­de in den ver­gan­ge­nen Jah­ren be­wegt ha­ben und was ak­tu­ell an­steht.