Von Superhelden auf sechs Beinen

Insekten-Workshops des Bunds Naturschutz im Kreis Miltenberg bringen Schulkindern die Vielfalt der heimischen Krabbeltiere näher

Miltenberg 10.04.2023 - 11:43 Uhr 1 Min.

Erlenbacher Grundschüler der Klasse 2c beim Insekten-Workshop mit Biologin Jacqueline Kuhn vom BN Miltenberg. Beschreibung: Biologin Jacqueline Kuhn des BN Miltenberg zählt zusammen mit den Grundschülern Dorfprozelten/Stadtprozelten der Klasse 3b die Anzahl der Flügel bei Insekten.

Ganz besondere Fähigkeiten

Mit zehn Workshops mit Diplom-Biologin Jacqueline Kuhn in den Grundschulen Dorf- und Stadtprozelten, Miltenberg und Erlenbach sowie in zwei Kindergärten beteiligten sich die Miltenberger Naturschützer am Projekt »Projekttage Insekten Vielfalt« des BN-Bildungswerks, das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt und gefördert wird.

Bei dem gezeigten Insekten-Modell handelte es sich natürlich nicht um ein gewöhnliches Pappschachtel-Tier, sondern - maskiert und mit Umhang versehen - um ein Super-Insekt, betont der BN in der Mitteilung. Ein Superheld auf sechs Beinen mit ganz besonderen Fähigkeiten. Beispiele aus Film und Fernsehen wie Ant-Man, Ladybug oder Spider-Man, die sich der Welt der Krabbeltiere als Vorbilder bedienen, kannten die Kinder zuhauf, heißt es in der Mitteilung der BN-Kreisgruppe weiter. Bei dieser Gelegenheit habe auch gleich darüber gesprochen werden können, ob Spider-Man nun ein Insekt oder ein Nicht-Insekt ist.

Zu den Fähigkeiten wurde den Kindern vermittelt, dass Insekten wie Waldmistkäfer oder Schmeißfliege nicht nur Resteverwerter sind, sondern vor allem auch starke Bestäuber. Ohne sie sähe es auf unserem Frühstückstisch ganz schön öde aus. Mit einem vollen Frühstückskorb erläuterte Diplom-Biologin Jacqueline Kuhn vom BN Miltenberg den Kindern, an welchen Lebensmitteln Insekten bei der Herstellung beteiligt sind, und welche es ohne Insekten nicht, oder nicht mehr in vollem Umfang gäbe. Zum Erstaunen vieler Kinder: Auch bei der Herstellung von Schoko-Müsli, Kakao und Nougat-Creme sind Insekten beteiligt. Ein Grund mehr, gut auf die Krabbeltiere aufzupassen.

»Insekten sind aber auch Nahrung für andere Tiere wie Vögel, Amphibien oder Mäuse«, erläuterte Jacqueline Kuhn und erklärte in den Workshops, welche wichtige Rolle die Tierchen im Netz des Lebens spielen. Ohne sie hätte nicht nur so mancher Vogel, sondern auch Feuersalamander, Eidechsen oder Frösche ganz schnell knurrende Mägen.

Gegrillte Grillen als Snack

Bei uns eher ungewöhnlich, aber frittierte Heuschrecken oder gegrillte Grillen sind zuweilen auch für Menschen in anderen Teilen der Welt gern gegessene Snacks - so normal wie Pommes und Bratwurst für uns. Natürlich handelt es sich bei den »Speiseinsekten« nicht um Wildbienen, Marienkäfer und Co. aus der Natur, sondern um Tiere aus der Zucht so wie Mastschweine oder Rinder.

Wer wollte und das Einverständnis der Eltern hatte, durfte eine Erdnuss große, leicht gesalzene, frittierte Grille von einem Bremer Start-up Unternehmen testen, das seine Insekten nach Richtlinien des Naturland Anbauverbands züchtet. Ob's geschmeckt hat, könnten nur die Kinder selbst beantworten.

bam