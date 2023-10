Von Straßenbau bis Hochwasser

Bürgermeister Schüßler gibt Bericht ab

Leidersbach 27.10.2023 - 14:40 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Blick auf die gesperrte Ortsdurchfahrt in Roßbach. Im nächsten Abschnitt sollen die Arbeiten in Leidersbach weitergehen. Aus den Roßbacher Erfahrungen wollen Staatliches Bauamt und Gemeinde lernen.

Zunächst informierte Schüßler über den innerörtlichen Straßenbau, in den die Gemeinde jedes Jahr rund 200.000 Euro investiere. Die Komplettsanierung der Ringstraße sei vollzogen. Für die Schützenstraße, die aktuell einem besseren Feldweg gleiche, liefen die Planungen. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt, die beim ersten Abschnitt in Roßbach etwa eine Million Euro unter der Kostenschätzung geblieben sei, soll nun in Leidersbach ihre Fortsetzung finden. Staatliches Bauamt und Gemeinde wollen dabei die Erfahrungen aus Roßbach umsetzen. Im Zuge der Arbeiten müsse am bemalten Trafohäuschen eine Brücke komplett ausgetauscht werden. Das Staatliche Bauamt werde dort eine innerörtliche Umfahrung einrichten, weshalb für diesen Teilbereich eine Bauzeit von vier bis sechs Monaten bei 1,2 Millionen Euro Kosten kalkuliert werde.

Harald Weiß fragte an, was bezüglich der Parkmisere im Ortsgebiet getan werde. Michael Schüßler hatte noch keine Lösung parat, er sicherte aber zu, dass der Gemeinderat zusammen mit der Kommunalen Verkehrsüberwachung ein Parkraumkonzept erstellen wolle. Erfahrungen hätten gezeigt, dass Appelle zum Beispiel über das Gemeindeblatt wenig Änderung bewirkten.

Zum Glasfaserausbau sagte der Bürgermeister, dass die Arbeiten im kommenden Jahr beginnen sollen und explizit jeder Haushalt die Möglichkeit zum Anschluss bekommen soll. Etwas verärgert zeigte er sich darüber, dass es nicht möglich gewesen sei, während der Bauarbeiten an der Roßbacher Straße gleich Glasfaserkabel in die Erde zu legen. Dort müssten nun auf 850 Metern die gerade fertiggestellten Gehsteige erneut geöffnet werden.

Aufgrund niedriger Schülerzahlen und damit verbundener geringerer Lehrerzuteilung entfällt der Mittelschulstandort in Leidersbach. Zum Bau der Kindertagesstätte in Ebersbach informierte Michael Schüßler, dass die Erd- und Rohbauarbeiten bereits vergeben worden seien, in der nächsten Gemeinderatssitzung sollen weitere Arbeiten vergeben werden. Gerald Schott fragte, wie es mit dem Waldspielplatz in Ebersbach weitergeht, auf dem 50 Bäume gefällt werden müssten. Schüßler entgegnete, hier gebe es noch keine Lösung. Vielleicht werde der Spielplatz aber verlegt. Es ärgere ihn, dass die Bäume, die nun weg müssen, vor nicht all zu langer Zeit noch als sicher beurteilt worden seien.

Zum Sturzflutkonzept berichtete der Bürgermeister, dass verschiedene Berechnungen in Auftrag gegeben wurden. Die Gemeinde möchte konkret wissen, was dem Ort eine Absicherung gegen ein 100-jährliches Hochwasser (HQ 100) bringt, für das Kosten von 115 Millionen Euro im Gespräch sind. Zum Vergleich möchte man wissen, wie sich ein HQ-50-Konzept bei einem HQ-100-Hochwasser auswirkt. Liegen die zu erwartenden Schäden in beiden Fällen nur geringfügig auseinander, will die Gemeinde überlegen, ob ein HQ-50-Schutz günstiger wäre, selbst wenn Leidersbach dafür keine Förderungen erhielte. Außerdem werden Gutachten über die Auswirkungen eines Geschieberückhalts im Albertsgraben eingeholt.

Georg Liebl wollte wissen, ob größere Kanalrohre bei Hochwasser Abhilfe brächten und im Zuge der Straßensanierungen mitverlegt werden könnten. Der Bürgermeister erklärte, dass es keine Rohre gebe, die groß seien, um die Wassermengen in Leidersbach zu fassen. Jede vernünftige Vergrößerung würde nicht reichen. Die Überlegungen beim Hochwasserschutz gingen daher in eine andere Richtung, nämlich die Straßenoberfläche selbst als Fließbett zu nutzen, indem zum Beispiel höhere Bordsteine verwendet werden.

Zu den Asylunterkünften im Gemeindegebiet zog der Bürgermeister ein positives Fazit. Am Anfang habe es Bedenken zur Unterkunft in Ebersbach gegeben, die sich aber nicht bestätigt hätten. Außer einem Fall von Ruhestörung, habe es keine Beschwerden gegeben. Lobend erwähnte er hierbei den Helferkreis Asyl, dem es möglicherweise geschuldet sei, dass es gut funktioniere. Dabei wies Schüßler auch darauf hin, dass mit Sicherheit noch mehr Asylsuchende kämen, womit Leidersbach aber umgehen könne und auch werde.

Die Feuerwehr in Leidersbach hat ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) erhalten. Das Feuerwehrhaus erhält einen Anbau, der im Rohbau bereits fertig ist. Er ist erforderlich, weil die Gemeinde einen zusätzlichen Mannschaftstransportwagen für die Wehr kaufen will. Mit Bundesförderung sind die fünf Sirenenanlagen ausgetauscht und zwei weitere neu gebaut worden.

Anhand von Volkersbrunn erläuterte Schüßler die Planungen für die Dorferneuerung in weiteren Ortsteilen, in denen ebenfalls nachhaltige Strukturen geschaffen werden sollen. Die Trinkwasserversorgung sieht der Bürgermeister angesichts zweier Quellen und zweier Brunnen für die Zukunft gesichert. Dennoch wolle man über Verbundleitungen mit anderen Kommunen nachdenken.

Martina Bachmann fragte an, ob in Leidersbach weitere Urnenwände erstellt würden. Diese Frage verneinte der Bürgermeister, da sich gezeigt habe, dass die kleinen Urnenerdgräber bevorzugt würden. Sie seien relativ günstig und stellten im Gegensatz zur Urnenwand, wo der Aschebehälter nach Ende der Laufzeit nochmals beigesetzt werden müsse, eine vollständige Bestattung dar.

Hans Zajic