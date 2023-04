Von Sorgen und Nöten des Gastgewerbes im Kreis Miltenberg

Hoteliers und Restaurantbetreiber treffen sich in Großwallstadt

Großwallstadt 24.04.2023 - 13:47 Uhr 2 Min.

Niki Restel. Annette Liebe. Claudia Landzettel. Markus Kulbartsch. Über rechtliche Fragen im Hotel- und Gaststättengewerbe informiert Michael Schwägerl, Geschäftsführer des Dehoga Bezirksverbands.

In der in der vergangenen Woche von Michael Liebe, Vorsitzender der Kreisstelle Miltenberg im Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Bayern organisiert, brachten mehr als 20 Teilnehmer im Business- und Sporthotel in Großwallstadt ihre Probleme und Forderungen in gut drei Stunden lebhafter Diskussion auf den Punkt.Essenziell wichtig ist den Mitgliedern die Beibehaltung der reduzierten Mehrwertsteuersätze von 7 Prozent für Speisen, wünschenswert dazu auch für die Getränkepreise bei der Bewirtung.

»Wir brauchen dies zum Überleben«, betonte Liebe und erhielt die Zustimmung der Teilnehmer. Vor allem Markus Kulbartsch vom Restaurant Braunwarthsmühle in Sulzbach sieht dies als besonders wichtig an sowie auch Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Das ist auch ein Thema für Niki Restel vom Gast- und Weinhaus Zur Krone in Großheubach. Die gestiegenen Kosten für die Produkte und die Energie können ihrer Meinung nach nicht gänzlich auf die Preise aufgeschlagen werden.

Camper-Flaute im Dreiländereck

Für Claudia Landzettel und ihren Mann als Betreiber des Trailer-Campingplatzes in Amorbach ist der Fachkräftemangel zwar kein Thema, aber sie haben besonders unter der Pandemie gelitten, zumal der Campingplatz im Dreiländereck liegt und unterschiedliche Regeln für Bayern, Hessen und Baden-Württemberg galten. Aufgrund der strengen bayerischen Maßnahmen waren viele Gäste weggeblieben. Nun machen dem Ehepaar wie all ihren Kollegen die gestiegenen Preise zu schaffen. Da sie ein kleines Restaurant auf dem Gelände an der Mud betreiben, ist ihnen wie ihren Kollegen die Beibehaltung der reduzierten Mehrwertsteuer ganz wichtig, damit unterm Strich überhaupt noch etwas übrig bleibt.

Als Betreiber eines großen Hotels und des angegliederten Restaurants Wallstadt's haben Annette und Michael Liebe die Pandemie nur mit großer Kraftanstrengung, Eigeninitiative, innovativen Konzepten und mit finanzieller Unterstützung durch Soforthilfen seitens Land und Bund, sowie Kurzarbeitergeld fürs Personal überwunden. Weiterhin wurde der Kontakt mit den Beschäftigten aufrechterhalten, um ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht allein gelassen werden.

Langsam aufwärts

»Nun geht es langsam wieder aufwärts«, sagt Annette Liebe, wobei ihr die gestiegenen Energiekosten mit hohen Abschlagszahlungen und die Folgen der Inflation auf der Seele liegen. Sie ist Ausbildungsbotschafterin der Dehoga, wirbt für die Ausbildungsberufe in der Gastronomie und Hotellerie und war auch am vergangenen Wochenende beim Berufswegekompass im Elsenfelder Bürgerzentrum vertreten, um jungen Menschen Appetit auf die Ausbildungsmöglichkeiten zu machen. Ihren Kollegen stellte sie bei der Mitgliederversammlung die geänderte Neuordnung der Berufsausbildung vor.

»Zeigen Sie die Schönheiten der Gastronomie und Hotellerie«, riet Michael Schwägerl, Geschäftsführer des Dehoga in Unterfranken und forderte mehr Engagement der Industrie- und Handelskammern, um die Gastronomie bei der Akquise für Auszubildende zu unterstützen. Welche Möglichkeiten es bei der Energieeinsparung und -effizienz gibt, erklärte Karlheinz Paulus vom Unternehmen Main-Energie in Mönchberg.

Stimmen aus der Gastronomie Claudia Landzettel, Trailer-Campingplatz in Amorbach: "Die gestiegenen Preise sind auch für uns ein Thema. Wir wünschen uns auf jeden Fall eine Beibehaltung der verminderten Mehrwertsteuersätze." Niki Restel, Gast- und Weinhaus Zur Krone in Großheubach: "Dank unserer treuen Stammgäste und dem Angebot der Speisen zum Mitnehmen konnten wir die Corona-Pandemie überwinden. Jetzt machen uns die gestiegenen Preise und der Fachkräftemangel Sorgen." Annette Liebe, Hotel- und Business-Hotel und Wallstadt's Restaurant in Großwallstadt: "Auch Privatleute haben weniger Geld in der Tasche, deshalb müssen wir die Preise auf einem erträglichen Maß halten." Markus Kulbartsch, Braunwarthsmühle Sulzbach: "Für uns ist die Beibehaltung der verminderten Mehrwertsteuer existenziell von großer Bedeutung. Wir haben sehr viele Stammgäste, die uns die Treue halten."

Hintergrund: Dehoga Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ist der Branchenverband des deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes. Mit 65.000 Mitgliedern ist er Interessenvertreter des Gastgewerbes gegenüber Politik, Medien und Öffentlichkeit. Zudem tritt er als Tarifpartner auf Arbeitgeberseite auf und organisiert Marketingaktionen wie die Hotelklassifizierung durch. Unter dem Dach der Dehoga Bayern bietet die Dehoga-Kreisstelle Miltenberg nach eigenen Angaben von Betriebs- und Rechtsberatung über bundesweite Sonderkonditionen bei der Gema bis hin zu Rabatten bei regionalen Energie- und Entsorgungsunternehmen eine breite Palette von Dienstleistungen an. Vorsitzender ist Michael Liebe vom Hotel- und Business-Hotel in Großwallstadt, vertreten wird er von Pia Köhlich von der Paradeismühle in Röllfeld und Andreas Schmitt vom Hotel Schmitt in Mönchberg. Weitere Infos im Internet unter www.bhg-miltenberg.org.