Von Siebenschläfern und verborgenen Kellern

Randnotizen: Wo im Kreis Miltenberg kuriose Geheimnisse lauern

Na sowas: im Mönchberger Hochbehälter haben sich Siebenschläfer eingenistet.

Vielleicht hatten die Tierchen einfach nur Durst und eine Erfrischung gesucht? Stichwort Klimawandel. Oder einen Unterschlupf... Fragen über Fragen. Und man wundert sich auch, was sich sonst noch so an schwer zugänglichen Orten im Kreis Miltenberg findet. Neulich gab's für die Autorin dieser Zeilen eine exklusive, kleine Führung durch ein verlassenes altes Haus an der Miltenberger Hauptstraße, ganz in der Nähe des beliebten Gummibärenladens. Neben dem unschönen Anblick einer toten Taube fand sich da tatsächlich noch altes Geschirr in einer Küche aus Omas Zeiten, ein etwas angestaubtes, aber gemütlich wirkendes Bett und viele Schränke aus einer vergangenen Ära. Was darin wohl einst für Klamotten hingen?

Oder die zahlreichen Keller unter den Miltenberger Fachwerkhäusern. Findet man dort die berühmten Leichen, die man an solchen Orten angeblich gerne versteckt?

Hat eigentlich mal jemand noch genauer unter dem Fundament des Main-Echo-Gebäudes in der Obernburger Römerstraße geschaut? Gibt es da noch mehr als die antike Glasscheibe? Vielleicht muss man nur tief genug graben, um wertvolle Schätze zu entdecken, mit denen die Stadt dann zum Beispiel die Sanierung der Stadthalle bezahlen könnte.

Und welches Geheimnis genau birgt eigentlich dieses Kellerabgangshäuschen an der Oberen Wallstraße, das laut Zettel gemietet werden kann? Das erscheint schon deswegen kurios, weil kein Haus drüber ist.

Stellen wir uns doch lieber einen Weinfund in einem alten Gemäuer in den Weinbergen von Klingenberg oder Bürgstadt vor, an dem sich der Finder laben kann. In gut verschlossenen Flaschen. Da muss nix gechlort oder abgekocht werden. Erinnert an die Werbung einer neulich im Supermarkt entdeckten Weinsorte: »Save Water, drink Riesling.« Wasser sparen und Riesling trinken. Ganz ohne Siebenschläfer. Na dann prost!

Miriam Schnurr