"Dörte Schmitd" badet bei "Heimspiel" in Eschau im Beifall

Zur Person: Katharina Martin

Katharina Martin wurde 1981 in Erlenbach geboren, wuchs in Eschau auf und legte 2001 am JEG Elsenfeld das Abitur ab. Von 2002 bis 2007 absolvierte sie ihre Ausbildung zur Sängerin und Schauspielerin bei der Actors Company Aschaffenburg, an der Stage School Hamburg und am Lee Strasberg Theatre and Film Institute in New York, mehrere hochrangige Workshops in Berlin und Rom folgten bis 2018. Nach zahlreichen Engagements als freie Schauspielerin und Sängerin, unter anderem auch auf "Aida"-Kreuzfahrtschiffen, und nach einer Festanstellung am Landestheater Detmold lebt und arbeitet sie seit einigen Jahren in Hamburg. Erfolg hat sie mit ihrer Kunstfigur "Dörte Schmitd", als die sie mit Kleinkunst-Gästen aus ganz Deutschland inzwischen 14 Auflagen von "Kochkäs' mit Musik" am Untermain präsentiert hat. hlin

Weitere Infos im Internet unter www.doertes-comedy-club.de.