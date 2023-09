Sechs Bands überzeugen beim Bad Fish-Festival im Erlenbacher Beavers

Hintergrund: Beteiligte Bands aus unserer Region

Zwei der sechst teilnehmenden Bands beim Bad Fish-Festival stammen aus der Region.

Bei den seit 2003 aktiven Tequila Terminators aus dem Raum Miltenberg spielen Christopher Haas (Gesang und Gitarre), Christian Wojnowski (Bass), Joachim Oswald (Drums), Philipp Meisenzahl (Saxofon und Gesang) und Lukas Fuchs (Trompete und Gesang). Bisherige Veröffentlichungen: die Alben "5 against William", "the skanktastic 6ix", "...and offbeat for all" und "Play" sowie die Extendet Play (EP) "This album is even shorter than the one we released some years ago" und die Best Of-Compilation "Greatest Hits ... so far!". Die 2019 ins Leben gerufene Band 2LegsBad bilden zwei Erlenbacher, ein Aschaffenburger und ein Frankfurter: Christoph Hölscher (Gesang), Marcus Beatty (Gitarre), Manuel Schwantner (Bass) und Marcus Schwantner (Drums). Bisher veröffentlicht: das Album "Rant is my Spell, Money my Wand" und eine EP "Antgame". mabWeitere Infos im Internet unter www.tequila-terminators.de und https://2legsbad.org