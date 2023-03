Von Hydranten-Schubkarren und Kreativität im Einsatz: Kreis Miltenberg ehrt 79 Feuerwehrleute für jahrzehntelangen Dienst

Die ers­te Öl­kri­se bringt die Welt­wirt­schaft ins Wan­ken. Die Wa­ter­ga­te-Af­fä­re er­schüt­tert die Po­li­tik in den USA. Hel­mut Kohl über­nimmt den CDU-Vor­sitz. Die Welt war 1973 ei­ne an­de­re. Wie viel sich in den fünf Jahr­zehn­ten seit­her ve­r­än­dert hat, wird am Welt­ge­sche­hen, am Gro­ßen deut­lich. Im Klei­nen hat sich aber nicht we­ni­ger ge­tan. Das wird in Ge­sprächen am Ran­de des Eh­ren­a­bends der Feu­er­wehr im Kreis Mil­ten­berg am Frei­tag in Col­len­berg deut­lich. Denn vier der 79 Ge­ehr­ten ha­ben die­se Zeit, die­se 50 Jah­re seit 1973 in der Feu­er­wehr ver­bracht - und er­lebt, wie sich der Di­enst am Nächs­ten in die­ser Zeit ge­wan­delt hat.