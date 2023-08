Von der Rumpelpiste zur Chaussee

Heimatgeschichte: Wie die Landstraße von Wörth nach Obernburg vor 250 Jahren ausgebaut wurde - Bürger waren zum Frondienst verpflichtet

1772/73 wurde bei Wörth die Brücke über den Breitenbach erneuert und ausgemauert. Eine Statue des heiligen Nepomuk zierte das Bauwerk. Repros (4): Werner Trost Wie mühsam eine Kutschfahrt auf unbefestigten Wegen sein konnte, zeigt dieses Bild von Hendrick Averkamp (1585-1634) im Frankfurter Städelmuseum. Auf dieser Karte aus dem Jahr 1803 erkennt man deutlich die "Chaussee", die eine neue Trasse benutzt (und deshalb Ackerparzellen durchschneidet) und an mehreren Stellen über Wassergräben führte, die Ende des 18.Jahrhunderts ausgemauert worden sind. Obstbäume säumen die Straße. Bildunterschrift 2023-08-11 --> Auf dieser Karte aus dem Jahr 1803, deren Original sich im Staatsarchiv Wertheim befindet, ist die von Obstbäumen gesäumte »Chaussee« erkennbar. Die nordwärts aus Wörth hinausführende neue Trasse durchschneidet Ackerparzellen und kreuzt an mehreren Stellen Wassergräben. Der Main ist unten. 1934 wurde die Straße zwischen Obernburg und Wörth teilweise begradigt und höher gelegt.

Das galt vor 250 Jahren auch für die Landstraße im Maintal zwischen Wörth und Obernburg: Kaum war man an einem Ende fertig, riss ein Unwetter, der Frost oder das Hochwasser an anderer Stelle wieder Löcher - ein permanentes, mühseliges Flickwerk.

Am Wegebau mitzuarbeiten, dazu - wie beim Wachtdienst oder bei der Brandbekämpfung - war jeder Bürger verpflichtet. Aufgaben, für die wir uns heute »loskaufen«, indem wir Feuerschutzabgabe und Steuern bezahlen, waren früher verpflichtend für jeden Bürger, der mit »wagen und handfrohn«, also mit seinem Gerät und seiner Hände Arbeit, mitanpacken musste.

»Grundlos und unöben«

Nicht nur die Straßen und Wege im Ort mussten gebaut und repariert werden. Auch die Landstraße im Ortsbereich musste ausgebaut und befestigt werden. Jedem Ort war von der Regierung »sein Unterhaltungsstück an der Landstrasen zugemessen« worden.

1753 waren »Ihre Churfürstl. Gnaden nacher Amerbach zu Reysen entschlossen«. Beamte sollten deshalb, die Reiseroute überprüfen. Dabei haben sie bei Wörth »allhiesige strasen sehr grundlos und unöben befunden«. Über die vielen Schlaglöcher konnte man den Landesherrn keinesfalls fahren lassen!

Jetzt wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Das »Hochlöbliche Oberamt« erschien zum Ortstermin und hat sieben Tage lang untersucht, geplant und Anweisungen gegeben. Die Wörther waren natürlich als erste dran; als die Hand- und Spanndienste vor Ort nicht ausreichten, sind auch »die umbliegenden ambts-ortschaften mit ihrem Viehe und geschirr zu hülf begehrt worden, umb solche strasen in rechten und guthen stand zu bringen«. Die Elsenfelder, die bei der Straßenfron mitmachen mussten, übernachteten dabei mit ihrem Vieh in der Stadt.

»Dieser Wagen stößt einem doch die Seele heraus«, klagte Mozart nach seiner Reise 1780 im Postwagen von Salzburg nach München. »Und die Sitze! -Hart wie Stein! Von Wasserburg aus glaubte ich in der That, meinen Hintern nicht ganz nach München bringen zu können! Er war ganz schwielig und vermuthlich feüerroth« Sein Vater Leopold stimmte ihm zu, »dass der Postwagen den armen Arsch erschröcklich zer?stösst«.

Mühsam und gefährlich

Man kann sich gut vorstellen, dass das Reisen auf der Straße damals recht mühsam und auch gefährlich war. Da gab es Ärger mit dem Kutscher oder Postillon, Materialschäden an der Kutsche oder dem Planwagen, oft lange Pausen an Zollstellen und bei Pferdewechsel und nicht zuletzt die schlecht ausgebauten, holprigen, staubigen oder schlammigen Wege und Straßen.

Kein Wunder, dass man üblicherweise vor Antritt eines Reise-Abenteuers eine Messe »für glückliche Erledigung der Reise« halten ließ. Und es wird verständlich, dass Reisende, wenn immer es ging, den Wasserweg bevorzugten.

»Kunststraße« wird gebaut

Vielleicht hat die Durchreise des Erzbischofs mit der »Cayserlichen Majestät« im Jahre 1764 den Anstoß gegeben, dass die Flickschusterei beim Bau und der Unterhaltung der Landstraßen durch ingenieurmäßige Planung und technische Verbesserungen abgelöst wurde. 1764 reiste Erzbischof Josef von Breidbach zu Bürresheim (1763-1774) mit der kaiserlichen Majestät (vermutlich Joseph (II.), der Sohn Maria Theresias, der im Januar 1764 zum designierten Kaiser gewählt worden war) durch das Maintal. Der Erzbischof war ein überzeugter Vertreter der Aufklärung, der Reformen auf vielen Gebieten angestoßen und auch den Straßenbau voran gebracht hat.

Aus der Landstraße wurde im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts die Chaussee, die im Deutschen zunächst mit »Kunststraße« übersetzt worden ist. Die Streckenführung wurde begradigt, wo es ging; kerzengerade Straßen waren die Folge. Das »Lange Handtuch« zwischen Seligenstadt und Obernburg war ein anschauliches Beispiel dafür; heute wird meist der komplette vierstreifige Abschnitt der Bundesstraße 469 als Langes Handtuch bezeichnet. Ehe diese Kunststraße bestanden hat - seit den Jahren 1784/85 wurde sie gebaut - ging der Frankfurter Weg, wenn man von Obernburg kam, über Großostheim nach Babenhausen.

Die Chaussee-Straße verlief auf einem »durch Kunst erhöhten« Fahrdamm (mit Unterbau und fester Fahrbahndecke), der beiderseits von Gräben begleitet wurde, die bereits 1757 gezogen worden waren. Hochwassersicher war allerdings auch die neue Straße nicht. An der Engstelle zwischen Berg und Fluss am Wörther Unterwald ist sie regelmäßig überschwemmt worden. Die Breite der Fahrbahn sollte 24 bis 30 Fuß (acht bis zehn Meter) betragen, um Ausweichmöglichkeiten zu bieten. Sie wurde leicht gewölbt, um Regenwasser ableiten zu können.

1772/73, also vor 250 Jahren, wurde »hiesige bürgerschaft mit wagen und handfrohn fast alltäglich auf den Landstraßenbau beschäftigt«. Überall dort, wo ein Bach oder Wassergraben die Straßentrasse querte, mussten die Wörther auf eigene Kosten dafür sorgen, dass der Straßenkörper nicht über- oder ausgeschwemmt werden konnte. So mussten die »4 Wasserfäll« bei den Gräben, die vom Schneesberg oder Reifenberg herunter kommen, ausgemauert werden.

Alleebäume gepflanzt

Im Frühjahr 1773 kam ein Befehl aus Mainz, dass »morgen frühe, jeder, der etwas Land auf der Chaussee-strasen in besitz, sich dahin verfügen und anweisen lassen solle, wie viel jeder guthbesitzer an der Chausseestrassen obstbaum zu pflanzen hätte«. So entstand eine auf beiden Seiten von Obstbäumen gesäumte Straße. Die Bäume sorgten für Schatten, hielten den Wind ab und halfen mit ihrem Wurzelwerk mit, die Chausseegräben zu befestigen. Außerdem entsprach es der merkantilistischen Politik der Aufklärungszeit, Nutzbäume an geeigneten Stellen anzupflanzen.

Jedenfalls kam die Technik des Straßenbaus durch diese Maßnahmen wieder auf einen Stand, der seit der Römerzeit nicht wieder erreicht worden war. Nur ein gut ausgebautes Verkehrsnetz war die Voraussetzung für eine Verbesserung des Handels und der Wirtschaft - und für raschere Bewegungen der Truppen. Die Reisezeit konnte durch den Chaussee-Bau beinahe halbiert werden und die Fuhrwerke konnten die dreifache Last transportieren.

1772/73 wurde auch die Brücke über den Breitenbach erneuert und ausgemauert. 20 Jahre vorher hatten sich die Wörther geweigert, einen entsprechenden Auftrag des Oberamts auszuführen, jetzt wurde die Maßnahme umgesetzt. Für die fälligen Kosten von 347 Gulden musste die Stadtkasse aufkommen. Über diese kleine Brücke lief der gesamte Verkehr auf der Maintalstraße bis 1934.

Eine Statue des heiligen Nepomuk - der Patron der Schiffleute war 1729 heilig gesprochen worden - zierte das Bauwerk. Am 26. März 1945 wurde die Brücke beim Rückzug der deutschen Wehrmacht samt Brückenheiligem gesprengt. Sie wurde 1946 und nochmals 1995 erneuert.

Nicht mehr Bürgersache

Wie ging es weiter? Das Katastrophen-Hochwasser von 1784 fügte der neuen Chaussee wieder erheblichen Schaden zu. Wegebauarbeiten wurden bald nicht mehr von den Ortsbürgern ausgeführt, sondern ausgeschrieben und an Firmen vergeben. Von der Verpflichtung zu Hand- und Spanndiensten kauften sich die Bürger dadurch frei - und mussten Straßensteuer bezahlen.

1934 wurde die »Staatsstraße« zwischen Wörth und Obernburg im Zuge von »Notstandsarbeiten« verbreitert und höher gelegt, sodass sie nicht von jedem Hochwasser erreicht werden konnte. Seit 2007 führt die vierspurige B 469 - auf nochmals erhöhtem Niveau - durch die bisher gefährdete Trasse am Unterwald und in großem Bogen um Wörth herum.

WERNER TROST

Hintergrund: Literaturzitate zur Chaussee Johann Wilhelm Christian Steiner, 1821: »Die Chaussee, welche von Frankfurt kommt, ist größtentheils solid gebaut, ein Stück derselben, von der großherzoglich hessischen Gränze an bis nach Stockstadt, welches bisher ungebaut lag und wegen des unerträglichen Sandes manchen Reisenden abhielt, hierbei seinen Weg zu nehmen, wird nunmehr auch in gehörigen Stand gesetzt. Die Nähe des erforderlichen Chausseematerials (Sand!) macht die Unterhaltung äusserst wohlfeil.« Johann Wolfgang von Goethe, Dichtung und Wahrheit, 10. Buch: »?führt eine Chaussee, für drei Wagen nebeneinander breit genug? Die Härte und Glätte des Wegs ? die steinernen Rinnen zum Ableiten der Bergwasser, alles ist so reinlich als künstlich und dauerhaft hergerichtet, dass es einen genügenden Anblick gewährt.« ()