Von der Bank ins Elsenfelder Rathaus

Amtsantritt: Thorsten May ist neuer Kämmerer der Marktgemeinde

Elsenfeld 02.06.2023 - 12:06 Uhr 1 Min.

Hatte am Donnerstag seinen ersten Arbeitstag an seiner neuen Stelle: Thorsten May.

2004 hatte May bei der Hypo-Vereinsbank seine Bankausbildung begonnen und 2007 erfolgreich abgeschlossen. May studierte dreimal neben dem Beruf: Er erlangte einen Abschluss als Bankfachwirt und als Bachelor in Betriebswirtschaftslehre (BWL), zudem schloss er ein Master-Studium an der Hochschule Darmstadt ab.

Bis 31. Mai 2023 war er bei der Hypo-Vereinsbank. Dort durchlief er die klassische Bankkarriere vom Privatkundenbetreuer über den Vermögenskundenbetreuer bis in die Führungsebene. In den Niederlassungen Miltenberg, Obernburg und Koblenz war er zehn Jahre Führungskraft. Zuletzt leitete er in Aschaffenburg ein Team.

Nach 18 Jahren nahm May die Herausforderung an und bewarb sich auf die Stelle des Kämmerers im Elsenfelder Rathaus. "Da ich hier schon lange wohne, war es für mich eine besondere Motivation, als Kämmerer in Elsenfeld zu arbeiten", sagt er.

Zahlen liegen May nach eigenem Bekunden schon immer. Vor der Arbeit in der Verwaltung hat er Respekt, aber keine Angst. Schon von der Bank her sind ihm die Aufgaben nicht fremd. Sicherlich ist es kein Nachteil, dass May durch seine zweijährige Tätigkeit als Gemeinderat bei der CSU (Anmerkung der Redaktion: May rückte im September 2021 für Kersten Münzenberger nach) schon Einblicke in die Verwaltung gewonnen hat.

Der gebürtige Laudenbacher ist verheiratet und wohnt in Eichelsbach. Früher spielte May dort Fußball, heute wandert er oder fährt Fahrrad. May baut derzeit im Ortsteil ein Haus und wurde im Januar Vater eines Sohnes. Die Nähe zur Heimat und zur Familie war für den Familienmensch ein Argument, die neue Herausforderung anzunehmen.

Von seinen neuen Kollegen ist er im Rathaus herzlich empfangen worden. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen, dem Gemeinderat und den Bürgern", sagt May. Die Arbeit im Gemeinderat habe ihm immer Spaß gemacht: "Wenn es mit dem Kämmerer nichts geworden wäre, wäre ich gerne Gemeinderat geblieben."

ro