Von Bannern und bewegten Bildern

Ausstellung: Kollektiv aus dem Raum Köln zeigt Werke zum Thema Nachhaltigkeit im Klingenberger Löw-Haus

Klingenberg a.Main 30.05.2023 - 14:17 Uhr 2 Min.

Asuman Hasircioglu - eine von vier Beteiligten - neben einem ihrer Werke - dieses hier besteht im Gesamten aus mehreren Bannern in dieser Art, die dann ein Ensemble bilden. Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie, Klimawandel und Natur sind zentrale Themen der aktuellen Klingenberger Löw Haus-Ausstellung: Werke wie diese Skulpturen bieten Anlass zum Nachdenken und laden zum Dialog unter den Besuchern ein. Blick auf die Videoinstallation im Gewölbebereich der Ausstellung: Das Bild-/Filmmaterial zeigt unter anderem einen kargen Acker, auf dem getanzt wird.

Die Werkschau beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit und erneuerbaren Energien. Während der Kunstraum in Churfranken und die Stadt Klingenberg als Veranstalter fungieren, steht hinter dem künstlerischen Teil die I.B.R.A.D.I.-Gruppe aus dem Raum Köln, bestehend aus Asuman Hasircioglu, Irena Paskali, Wlodek Stopa und Gast-Künstlerin Angela Czaja.

Vernissage war am Samstagabend. "Leitziel des Projekt ist es, weltweit die Gesellschaft durch kreative Kunstprojekte mit nachhaltigen Lebensstilen zu begeistern", heißt es in einer Information des Veranstalters. Denn Kunst und Kultur hätten die einzigartige Kraft, Wahrnehmung zu verändern und emotionale Zusammenhänge zu komplexen Themen zu vermitteln.

Die Werke der vier beteiligten Kreativen geben dem Besucher vieles an die Hand. So unterschiedlich die einzelnen Ansätze auch sind, vereint sie neben dem übergeordneten Themenkomplex der Umstand, dass die Kreativen Materialien aus der Recyclingbranche nutzen. Darüber hinaus wurden natürlich gefärbtes Papier, Holz und Naturprodukte verwendet.

Was die vier Künstler aus diesen Stoffen entwickelten, ist beachtlich. Und so sind auf Grundlage genannter Elemente viele der Werke eine Mischform diverser Techniken, verbinden sich auf einzigartige Weise und weichen oftmals die Grenzen traditionell einzuordnender Kunststile auf.

Im Bild "Mandarinen" stellen die halbierten Schalen der Früchte ein wichtiges Element dar, genau wie kleine Ästchen im Bild "Grenze". Mit der farblichen Gestaltung sind dies Werke, die Aufmerksamkeit wecken, da sie die Blicke auf sich lenken.

Andere Objekte wie ein aus gefärbten Holzteilen gebauter Stuhl machen aufgrund der nuancierten Ausgestaltung das scheinbar Alltägliche interessant, da hier Formen und Zusammenhänge ganz anders betrachtet werden können.

Raum für Interpretationen lässt auch die Video-Installation, in der unter anderem in einer Filmsequenz eine Person auf einem kargen Ackerland in Erscheinung tritt. An anderer Stelle sind lange, die Wand entlang laufende Banner allein schon von ihrer Optik her beeindruckend und fallen sofort auf.

Es sind unter anderem die vielen frischen Ansätze, die der Ausstellung bereits aus den Blickwinkeln der Fantasie und Kreativität ein Alleinstellungsmerkmal verleihen. Mit dem übergeordneten Themenkomplex ist der Gesamteindruck dann ein ganz außergewöhnlicher. Es gibt viele Ansätze, einmal in eine ganz spezielle Ausstellung einzutauchen und sich mit den präsentierten Aspekten intensiv auseinanderzusetzen.

mab

Hintergrund: Details zur Ausstellung Die Ausstellung "S.O.S - Die Kraft, die von der feinen Berührung der Kunst stammt?" im Löw-Haus, Hauptstraße 29 in Klingenberg, ist bis einschließlich Sonntag, 25. Juni, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Zu den Öffnungszeiten betreuen Mitglieder des Kunstraumes in Churfranken die Schau. Über diese oder Daten auf ausliegendem Infomaterial kann bei Interesse Kontakt zu den Künstlern der aus dem Raum Köln stammenden Gruppe hergestellt werden. Weitere Informationen im Netz unter: kunstraum-churfranken.de