Von Ameisen-Supermärkten und Notumsiedlungen in Sulzbach und Obernau

Reinhold Kern und Oswin Fries sind Ameisen-Experten

Reinhold Kern zeigt ein Ameisennest im Sulzbacher Wald. Die Nester entwickeln sich oft auf alten Holzstämmen oder Wurzeln.

Er war vor seinem Ruhestand Biologielehrer, erst am Hermann-Staudinger-Gymnasium in Erlenbach, dann am Julius-Echter Gymnasium in Elsenfeld. Doch seine Passion für die Krabbeltiere begann schon im Studium, sagt er. Bei diesem Nest handelt es sich um einen Bau der Wiesen-Waldameise. Auf Latein heißt sie Formica pratensis, weiß der Experte, der in Sulzbach wohnt.

Keine Angst vorm großen Krabbeln: Oswin Fries lässt die kleinen Tiere über seine Hand laufen, nachdem er in die Nähe des Nestes gegriffen hatte.

Er ist an diesem Tag mit dem Großwallstädter Reinhold Kern unterwegs. Beide engagieren sich ehrenamtlich beim Ameisenhegering Miltenberg, einer Untergruppe des Vereins Ameisenschutzwarte Bayern. Fries und Kern sind zwei von circa 15 Aktiven des Hegerings. Sie haben den Standort des Nests mit gelben Pfosten markiert, sodass die Tiere nicht bei Mäharbeiten oder Holzrückarbeiten übersehen werden.

In der Vormittagssonne

Auf dem Ameisennest ist in der Vormittagssonne viel los. Fries fällt eine Ameise auf, die eine Puppenhülle abtransportiert. »Das ist Müllentsorgung«, erklärt der Experte. Und Kern ergänzt: »Sie haben so etwas wie einen Friedhof für die toten Ameisen.« Auf Anhieb finden die beiden die »Mülldeponie« der Tiere zwar nicht, sie wissen jedoch, dass sie nicht weit vom Nest entfernt sein kann.

Fries und Kern gehen ein paar Schritte weiter und stoßen dabei auf ein paar Pflanzen - genauer gesagt auf Rainfarn. Hier umsorgen die Ameisen Blattläuse. Tatsächlich sind die Stängel schwarz vor lauter Läusen. Der Honigtau, den die Tiere abgeben, sei »die wesentlichste Nahrungsgrundlage für die Ameisen«, sagt Fries. Denn er enthalte viel Zucker, Kohlenhydrate und Protein.

Deswegen bedauern beide Experten, dass die Wiese hier manchmal gemäht wird. Auch der Rainfarn verschwindet dann. »Das ist wie der Ausbruch einer Hungersnot«, sagt Fries. Er vergleicht es mit einem Supermarkt, in dem man keinen Reis, kein Mehl, keine Nudeln oder Kartoffeln mehr bekommt.

Aber noch eine andere Gefahr steht für die Nester im Raum. Die Wiese im Gewerbegebiet Bollenwald war schon mal im Gespräch als Standort für ein neues Museumsdepot der Stadt Aschaffenburg. Derzeit prüft ein Architekt jedoch, ob sich auch das ehemalige Schulgebäude der Fach- und Berufsoberschule an der Pfaffengasse als Ausweichquartier für die Bestände des städtischen Schlossmuseums nutzen lässt. Das bestätigt Thomas Schauerte von den Museen der Stadt Aschaffenburg auf Nachfrage. Es sei also noch nicht klar, was genau mit dem Wiesengrundstück in Obernau passieren wird.

Ameisen sind sehr stark auf den Honigtau von Blattläusen angewiesen. Auf dieser Pflanze hängen viele der Läuse, um die sich die Ameisen kümmern.

Die Ameisenschützer Kern und Fries haben derweil schon einen Plan in der Hinterhand: Sie sprechen über eine mögliche Notumsiedlung der beiden Wald-Wiesenameisen-Nester. Sogar einen neuen Standort für die Insekten haben sie schon ausgesucht. Er liegt einen Katzensprung entfernt und ein wenig näher am Waldrand. Der Plan könne nur während der sogenannten Frühjahrssonnung funktionieren: Wenn die ersten Frühlingsstrahlen auf das Nest scheinen, kommen die Tiere an die Oberfläche, verteilen sich auf dem Bau und sonnen sich. Die so getankte Wärme nehmen sie mit nach drinnen, um das Nest aufzuheizen. Denn zum Beispiel die Larven benötigen eine ganz bestimmte Temperatur. In einem solchen Moment müsse das Nest von drei Helfern Stück für Stück mit der Hand abgetragen werden.

Doch die Experten rechnen mit Schwierigkeiten. Ist zum Beispiel nur eine einzige Königin im Nest und sie überlebt den Transport nicht, ist alles vergebens. Auch könnten Menschen einen neuen Standort nicht so gut einschätzen, wie die Ameisen. »Viele Ameisen-Umsiedler nehmen die Wünschelrute dazu«, erklärt Kern. Man vermute auch, dass Nester auf Erdstrahlen sitzen. Die könne man aber physikalisch nicht messen, ergänzt Fries. So sei es bei einer Umsiedlung im Kreis Miltenberg schon einmal vorgekommen, dass die Umweltschützer ein komplettes Nest wiederaufbauten, die Ameisen dieses aber links liegen ließen. Stattdessen bauten sie sich 20 Meter entfernt ein neues.

Eine wahre Hochburg für Waldameisen ist aktuell der Sulzbacher Wald, in den Fries und Kern als Nächstes fahren. »Die genaue Zahl der Nester geben wir nicht preis«, betont der frühere Biologielehrer - zum Schutz der Tiere. Doch die Naturliebhaber treffen etwas abseits der Waldwege auf dutzende Nester, die sie als Kolonie bezeichnen. Diese Nester sind jeweils nur wenige Meter voneinander entfernt. Ameisenstraßen, auf denen es vor Insekten nur so wimmelt, verbinden die sogenannten Schwesternnester. Dass es so viele Ameisen vor Ort gibt, ist aber auch den Förstern zu verdanken. Sie fällen sogenannte Belaufbäume, auf denen die Ameisen Blattläuse hegen, nicht. Diese Bäume werden durch ein speziell aufgesprühtes Zeichen markiert, das einem »A« ähnelt. Oft sind es Ahornbäume oder Eichen, die dann stehen gelassen werden.

Mit einer speziellen Lupe untersucht Reinhold Kern eine der Ameisen. Er stellt fest: Auf dem Insekt sitzt eine Milbe.

Beim Beobachten einer Ameisenstraße am Waldrand blühen Fries und Kern auf. Sie erkennen, dass hier kleine weiße Puppen von einem Nest zu einem anderen transportiert werden. Fries vermutet, dass in einem der Bauten ungünstige Temperaturen vorherrschen. Auch sehen sie Arbeiterinnen, die andere zusammengekugelte Ameisen transportieren. Dabei handele es sich um den sogenannten Schwesterntransport. Auf diese Weise teilten sich die Tiere untereinander gute Nahrungsquellen mit. Ameisen können das 20-Fache ihres eigenen Gewichts heben, wissen die Experten.

Reinhold Kern setzt eine Brille auf, mit der vor allem Kinder erleben können, wie die Facettenaugen der Ameisen funktionieren.

Aber auch auf ein kaputtes Nest stoßen sie. Hier waren Wildschweine am Werk. Sie suchten nach den Larven von Rosenkäfern, die gerne in Ameisennestern leben. Die Wildschweine gruben dabei die bestehenden Strukturen kräftig um. »Das ist eine mittlere Katastrophe für das Nest«, sagen die Experten. Doch von schützenden Nesthauben aus Metalldraht sei man in der jüngeren Vergangenheit abgerückt. Man wolle die Bauten nicht mehr komplett von der Natur abkoppeln. Sonst käme zum Beispiel der Specht, der teilweise Ameisen räubert, nicht mehr dort hin. »Das Ökosystem muss leben. Da kann ich nicht eine Art wegsperren«, bringt es Kern auf den Punkt.

Verlaufen haben sich Kern und Fries abseits der Waldwege übrigens noch nie, wie sie sagen. »Irgendwo kommt man immer raus«, meint Kern und lacht.

Mit diesem Artikel endet die Serie »Biber, Fledermaus & Co.« Alle Teile unter: https://www.main-echo.de/dossiers/biber-fledermaus-und-co/

JULIE HOFMANN

Zwischenruf: Vorsicht, Dachstoilette! Die Serie "Biber, Fledermaus & Co." endet mit diesem Teil. Doch die vielen Erlebnisse, die ich bei der Recherche gemacht habe, werden mir noch lange im Gedächtnis bleiben. Im Artikel über die Ameisen wird beschrieben, wie der ehemalige Biologielehrer ohne Scheu Ameisen auf seiner Hand krabbeln ließ. Doch auch auf mir wuselten die kleinen Tiere herum - ob ich wollte oder nicht. Besonders im Sulzbacher Wald musste ich einmal tief durchatmen, als ich die großen Waldameisen zu dutzenden auf meinen Turnschuhen sah. Getan haben mir die Krabbeltiere nichts, oder ich habe ihre Ameisensäure durch den Stoff der Jeans schlicht nicht gespürt. In Faulbach, auf einem speziell geschützten Gebiet am Grohberg, war ich dann mit zwei anderen Experten unterwegs - und das unter einer heißen Mittagssonne. Für den sommerlichen Teint war die Expedition also bestimmt nicht schlecht. Doch an einer Stelle wäre fast ein Missgeschick passiert. Um ein Haar wäre ich in ein Loch im Erdreich getreten. "Das ist die Dachstoilette", erklärte mir einer der Begleiter. Ich lernte: Die Tiere buddeln ein Loch, um dort ihr Geschäft zu verrichten. Meine Turnschuhe sind zwar waschbar, aber darauf anlegen wollte ich es dann doch lieber nicht. Ob man schwindelfrei ist, wurde ebenfalls auf den Prüfstand gestellt. Gleich im ersten Teil der Serie ging es hinauf in die Dachböden von Bürgstädter Kirchen. In der Martinskapelle war es mir dann doch zu abenteuerlich, über eine mehrere Meter lange Leiter hinauf zu einer Luke zu klettern. Doch in der Pfarrkirche St. Margareta wagte ich mich bis hoch unter die Glocken. Ein Glück, dass es zu diesem Zeitpunkt Viertel vor 12 war und nur dreimal läutete. Eine Viertelstunde später wären den Fledermaussuchern und mir wohl das Trommelfell geplatzt... Julie Hofmann