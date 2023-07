Marcus Schuck: Vom Pfadfinder zum Pastoralreferenten

Weilbacher engagiert sich bundesweit im Berufsverband

Weilbach 03.07.2023

Marcus Schuck aus Weilbach ist zusammen mit einer Kollegin aus Osnabrück Bundesvorsitzender des Berufsverbands der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten.

Einsatz für Menschenwürde

Meist wird in der Jugend die Grundlage gelegt, ob jemand später Archäologe oder Ärztin, Landwirt oder Ingenieurin wird. Auch bei Marcus Schuck waren Jugenderlebnisse richtungsweisend: »Ich war bei den Pfadfindern und hatte das als ein wirklich schönes Engagement erlebt.« Die Kirche erschien ihm von daher als Arbeitgeber attraktiv.

»Eine kurze Zeit hatte ich sogar überlegt, Priester zu werden«, verrät der 54-Jährige. Doch weil er nicht alleine durchs Leben gehen wollte, entschied sich Marcus Schuck nach seinem Zivildienst für ein Studium der Theologie mit dem Ziel, Pastoralreferent - kurz »Pasti« - zu werden. Diese Entscheidung hat er bis heute auch nicht bereut.

Pfadfinder engagieren sich für Gerechtigkeit, Menschenwürde und Nachhaltigkeit. Diesen in seiner Jugend verinnerlichten Prinzipien fühlt sich Marcus Schuck als Pastoralreferent weiterhin verpflichtet. »In der nächsten Tagung unseres Berufsverbands wird es zum Beispiel um queersensible Pastoral gehen«, berichtet der Theologe, der vor einem Jahr gemeinsam mit Ruth Schmitz-Eisenbach aus Osnabrück zum Bundesvorsitzenden gewählt wurde. Marcus Schuck möchte sich dafür einsetzen, dass es selbstverständlich wird, seelsorgerlich mit Menschen jeglicher sexueller Orientierung gut umzugehen.

Hilfe bei der Berufswahl

Dem Berufsverband ist es aber auch wichtig, jungen Leuten, die vor der Qual der Wahl stehen, was sie einmal werden möchten, auf den Beruf des Pastoralreferenten respektive der Pastoralreferentin hinzuweisen. Laut Marcus Schuck bietet der Beruf eine Fülle von Möglichkeiten. Er selbst war schon Diözesankurat bei den Pfadfindern und arbeitete in verschiedenen Pfarreien.

Seit eineinhalb Jahre ist er in der Betriebsseelsorge tätig. »Gerade diese Stelle ist spannend«, sagt er. Als Betriebsseelsorger kümmert sich Marcus Schuck um alle Arbeitnehmer am bayerischen Untermain, völlig unabhängig von ihrer Konfession. Dabei erfährt er, dass es in der Arbeitswelt mitunter recht rüde zugehen kann.

Beispielsweise gibt es Chefs, die einen Mitarbeiter vor versammelter Mannschaft heruntermachen. Unlängst erlebte Marcus Schuck sogar etwas noch Krasseres: »Ein Kollege ging mit dem Messer auf einen anderen los.« In solchen Fällen wird der Betriebsseelsorger als Experte für Krisenintervention gerufen: »Für die, die das miterlebt haben, war der Vorfall eine traumatische Erfahrung.« Marcus Schuck begleitete zudem einen im Betrieb verunfallten Arbeitnehmer über längere Zeit. Er besucht Mitarbeitervertreter und nimmt an Betriebsratssitzungen teil.

Äußerst beklemmend ist es für Menschen, wenn sie nicht die geringste Idee haben, wie es für sie weitergehen könnte. Genau dieses Gefühl treibt derzeit viele Beschäftigte des Unternehmens »Magna« in Dorfprozelten angesichts der drohenden Betriebsschließung um. »Auch hier bin ich aktiv«, berichtet Marcus Schuck. Der Pastoralreferent hält engen Kontakt mit dem Betriebsrat. Der kann Beistand jeder Art vertragen und ist darum froh, dass der Weilbacher mithilft, die schwierige Situation zu bewältigen. Dank Marcus Schucks Kontakten und seiner Initiative schrieb Würzburgs Bischof einen Solidaritätsbrief an die Belegschaft.

Hoffen auf Freiraum für Neues

Als Pastoralreferent setzt sich Marcus Schuck vielfach für die Kirche ein, wobei er weiß, dass er den sukzessiven Niedergang der Institution nicht aufhalten können wird. »Aber ich bin auch nicht Pastoralreferent geworden, um die Kirche zu retten«, sagt er. Seinen Beruf habe er ergriffen, weil es ihn stets danach gedrängt habe, am Reich Gottes mitzuarbeiten. Diese Arbeit sei nicht davon abhängig, wie die Kirche gerade strukturell aufgestellt ist. Marcus Schuck sieht ganz klar: In Zukunft wird es noch weniger Hauptamtliche in der katholischen Kirche geben als bisher. »Dadurch können aber auch neue Freiräume entstehen«, unterstreicht der dreifache Vater.

In diesen Freiräumen geht es keineswegs nur um die Kompensierung eines Mangels, sondern tatsächlich um etwas völlig Neues. »Gemeinden werden in Zukunft wohl sehr viel stärker selbstorganisiert sein«, prognostiziert Marcus Schuck. Damit werde sich zwangsläufig auch die Rolle der hauptamtlichen Mitarbeiter verändern: »Unsere Aufgabe wird vermehrt die Qualifizierung und Stärkung von Ehrenamtlichen sein.« Organisierte Seelsorge werde möglicherweise nur noch in »Brennpunkten« geleistet. Für eine flächendeckende Pastoral, wie man sie im Moment noch aufrechtzuerhalten versucht, werde es in Zukunft wohl kaum ausreichend Personal geben.

Pat Christ

Hintergrund: Pastoralreferenten In den deutschen Bistümern arbeiten derzeit um die 3.200 Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten. 60 Prozent von ihnen sind im Berufsverband BVPR organisiert. Der BVPR vernetzt die Mitglieder und vertritt ihre Interessen. Marcus Schuck engagiert sich im Bundesvorstand des BVPR, aber auch darüber hinaus. So wird er am 24. Juli um 19 Uhr an einer Veranstaltung auf dem Vorplatz der Kirche in Bergrothenfels teilnehmen. Diskutiert wird darüber, wie es nach dem Synodalen Weg weitergeht. pat