Vom Internat zum Jugendhaus

Festwochenende: Miltenberger Einrichtung St. Kilian feiert am 29. und 30. Juli 40-jähriges Bestehen

Miltenberg 24.07.2023 - 11:54 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Heute ist das Miltenberger Haus St. Kilian eine Jugendbildungseinrichtung. Vor dem Wechsel vor genau 40 Jahren war es als Kilianeum ein Internat für Jungen.

Das ursprüngliche Kilianeum wurde zunächst 1927 eingeweiht. Es war Jahrzehnte eine Bildungseinrichtung für Jungen aus Miltenberg und Umland. Das geistlich geprägte Internat der Diözese Würzburg war eine Kaderschmiede für Priester und hat manchen Schüler zum Theologiestudium geführt. Aber laut Recherchen von Lukas Hartmann, der den Tagungsbetrieb leitet, gingen viele Absolventen auch in die Politik und übernahmen Führungsaufgaben in Gesellschaft und Kirche.

1983 schloss das Kilianeum dann seine Pforten. Nach einer kurzen Umbaupause hieß es dann als Jugendhaus St. Kilian Gäste willkommen.

Heute finden hier Einzelpersonen, die eine einfache Übernachtung suchen, und Familien, die ein gemeinsames Wochenende verbringen möchten, eine Unterkunft. Es sind Besinnungs- und Orientierungstage für Schulklassen möglich. Zudem eignet sich das Haus für Schulungen und Lehrgänge. Darüber hinaus bietet das Jugendhaus eigene Veranstaltungen wie Jugendgottesdienste, Konzerte, Wanderungen und Ferienspiele. Bei vielen Schulen im Landkreis ist das Jugendhaus mit seinen Bildungsangeboten beliebt.

Entsprechend groß war das Entsetzen, als die Nachricht vom geplanten Verkauf an die Öffentlichkeit drang. Inzwischen ist das Gelände samt Gebäuden an einen Investor verkauft. Grund waren die nötigen Sanierungen, die ein Loch in die Diözesankasse gerissen hätten. Nicht gerechnet hatten die Verantwortlichen allerdings mit dem Widerstand, der sich im Landkreis und besonders in der Kreisstadt formierte.

Seit Dezember gehört das Jugendhaus nicht mehr der Diözese. Diese mietete aber das Haupthaus und das Haus Totnan für 10 Jahre, damit der Betrieb weitergehen kann. Die Gäste und auch die meisten Mitarbeiter merkten von dem Eigentümerwechsel nichts, betonen Lukas Hartmann und Maria Zepke, die Jugendbildungsreferentin. Sie sprechen von einer guten Kommunikation mit dem neuen Eigentümer. Trotzdem hätte sich Hartmann gewünscht, dass die Diözese an dem Jugendhaus als "Ort für kirchliche Veranstaltungen" festgehalten hätte.

Die beiden warten nun darauf, dass die Sanierung beginnt: Im Vergleich zu Jugendherbergen stehe man nicht gut da. Hinzu kommen energetische Arbeiten wie neue Fenster und eine neue Heizung. Alles müsse dann mit den bereits bestehenden Buchungen in Einklang gebracht werden.

Ein großer Bereich des Jugendhauses ist das Catering: Bis zu 650 Essen werden täglich an Kindergärten, Schulen und die Lebenshilfe-Werkstatt ausgeliefert.

Das Jubiläumswochenende soll nicht nur ein Glanzlicht für Gäste und Mitarbeiter sein, sondern auch ein Dankeschön für die Unterstützung, als es um den Verkauf des Hauses ging.

asz

Hintergrund: Programm zum 40. Jahrestag des Jugendhauses St. Kilian Das Festwochenende beginnt am Samstag, 29. Juli, mit einem Konzertabend mit Soundfire (ab 19.30 Uhr) und den Tequila Terminators (ab 21.30 Uhr). Der Sonntag, 30. Juli, ist ein Festtag für die ganze Familie. Start ist um 10 Uhr mit einem Fest- und Familiengottesdienst der Pfarreiengemeinschaft St. Martin Miltenberg-Bürgstadt, den Schmitti & Friends musikalisch begleiten. Um 11 Uhr folgt der offizielle Teil mit Grußworten, um 11.30 Uhr spielen die Fränkischen Rebläuse zum Frühschoppen. Anschließend gibt es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Ab 12 Uhr gibt es Mitmachangebote für Klein und Groß. Diese werden von der Feuerwehr Miltenberg, dem Turnverein Miltenberg, dem Miltenberger Spielverein und dem Schützenverein Miltenberg, der Kreativwerkstatt Miltenberg, der Dieter-Grimm-Fußballschule, der Ehe- und Familienseelsorge im Dekanat Miltenberg und dem Bildungsreferat des Jugendhauses gestaltet. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.