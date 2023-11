Vom Elektromechaniker zum Pfarrer

Klingenbergs Pfarrer Reinhold Ball geht in den Ruhestand

Klingenberg a.Main 01.11.2023 - 06:00 Uhr 3 Min.

Klingenbergs Pfarrer Reinhold Ball in der Röllfelder Kirche am Vortragskreuz.

Ball erzählt, dass er anfangs eigentlich eine klassische Laufbahn hinter sich hatte: Er war Ministrant in Obernburg, hatte den Abriss der alten Kirche und den Bau der neuen Kirche St. Peter und Paul miterlebt. 1971 wurde der junge Reinhold, damals schon Jugendvertreter im Pfarrgemeinderat und Lektor, vom Kaplan gefragt, ob er mit seiner Schwester und einer weiteren Jugendlichen Jugendarbeit machen möchte.

Nach der Realschule machte Ball erst eine Ausbildung zum Elektromechaniker bei Heraeus in Hanau. Ein wichtiger Meilenstein war das Jahr 1973: "Da gab es einige Erlebnisse, die mich zum Entschluss brachten, mein Abitur zu machen, Theologie zu studieren und ins Priesterseminar zu gehen."

Ball studierte zwei Semester Theologie in Freiburg im Breisgau, unter anderem bei Professor Karl Lehmann. Im Mai 1983 schloss Ball in Würzburg sein Studium ab. Zum Priester geweiht wurde er am 22. Februar 1986 von Bischof Paul-Werner Scheele im Würzburger Dom. Mit ihm geweiht wurde Franz Leipold, Pfarrer von Röllbach und Mönchberg, Kuratus von Schmachtenberg sowie Administrator von Sommerau.

Bei seiner ersten Kaplanstelle 1986 in Hofheim in den Haßbergen musste Ball erst einmal im Autoatlas nachschauen, wo der Ort liegt. Nach einem einjährigen Gastspiel als Kaplan in Kahl wurde Ball am 1. September 1989 nach Neuendorf, einem Ort zwischen Lohr und Gemünden, versetzt, wo er fünf Jahre als Kuratus arbeitete. 1994 wechselte Ball als Pfarrer nach Waldaschaff, wo er Nachfolger von Pfarrer Wolfgang Farrenkopf wurde, der dort über 32 Jahre tätig war.

Weil im Herbst 2000 der damalige Pfarrer von Weibersbrunn und Rothenbuch in die Rhön zurückging, übernahm Ball auch diese beiden Kirchengemeinden und betreute sie zehn Jahre lang. Hier wurde er Bauspezialist und Fachmann für Sanierungen von Pfarrheimen und Kirchen. 2006 stand das Pfarrheim in Rothenbuch nach einem heftigen Unwetter unter Wasser und musste generalsaniert werden. Im Mai 2008 wurde in Weibersbrunn nach einem Sturm die Sanierung des steilen Kirchendaches notwendig. Schließlich stand in Waldaschaff die Zusammenlegung der beiden Kindergärten an.

Nach 16 Jahren in Waldaschaff wechselte Ball 2010 in die Pfarreiengemeinschaft Sankt Michael Klingenberg-Röllfeld und der Pfarrei Trennfurt-Sankt Maria Magdalena. Vorgänger Dieter Feineis musste aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig sein Amt aufgeben.

"Als ich bei meiner Ankunft in Trennfurt die Pläne von einem neuen Pfarrheim sah, habe ich gedacht, dass ich ja eigentlich schon genug Baustellen hatte", erinnert sich der Pfarrer mit einem Schmunzeln. "Doch die Trennfurter haben gemeint, dass ich dann ja Erfahrung mit dem Bauen hätte." So wurde unter Pfarrer Ball das alte Pfarrheim in Trennfurt abgerissen, 2013 der Grundstein für ein neues gelegt und dieses 2014 eingeweiht. Saniert wurde 2013 der Pfarrsaal in Röllfeld - und auch in Klingenberg muss der Kindergarten dringend erneuert werden. Ein Nachfolger für Ball in Klingenberg ist bisher noch nicht gefunden.

Am meisten in Erinnerung geblieben sind Ball die Gottesdienste an Ostermontag und am Zweiten Weihnachtsfeiertag in Klingenberg mit dem Singkreis, den Solisten und den Streichern. Nicht vergessen wird er auch den kleinen Jungen, den er in der ersten Adventswoche 1990 in Neuendorf beerdigen musste, den tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein Vater im Rückspiegel sah, wie sein Sohn starb und die holländische Familie, deren Vater auf einem Schiff plötzlich tot zusammenbrach.

Die Verabschiedung findet am Sonntag, 5. November um 15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Trennfurter Kirche statt. Anschließend gibt es in der Dreifach-Turnhalle einen Empfang. Im Ruhestand will sich Ball mit der Familiengeschichte beschäftigen und herausfinden, wo die Familie herkommt. Als Pfarrer im Ruhestand wird er gerne aushelfen, wo er gebraucht wird.

ro

Zur Person: Pfarrer Reinhold Ball Reinhold Ball wurde am 14. Oktober 1953 in Obernburg geboren. Er besuchte dort die Volksschule und die Realschule. Anschließend absolvierte er bei Heraeus in Hanau eine Ausbildung zum Elektromechaniker. Sein Abitur machte Ball 1977 in Schweinfurt am Bayernkolleg. 1984 wurde Ball zum Diakon geweiht. Zum Priester geweiht wurde Ball am 22. Februar 1986 im Würzburger Dom. Kaplan war Ball in Würzburg-Sankt Gertraud, in Hofheim und in Kahl. 1989 wurde Ball vom Bischof zum Kuratus von Neuendorf und Ruppertshütten ernannt. Im Jahr 1994 ging Ball als Pfarrer nach Waldaschaff. Im Jahr 2000 übernahm er als Pfarrer zusätzlich Rothenbuch und Weibersbrunn. Von 2000 bis 2005 war Ball stellvertretender Dekan von Aschaffenburg-Ost. Ab 2009 leitete Ball die neu errichtete Pfarreiengemeinschaft "Sankt Hubertus im Spessart, Waldaschaff" mit Rothenbuch, Waldaschaff und Weibersbrunn. 2010 wechselte Ball nach Klingenberg und wurde Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Sankt Michael Klingenberg-Röllfeld und der Pfarrei Trennfurt-Sankt Maria Magdalena. Ab 2014 war Ball Kolpingpräses des Bezirks Obernburg. Das Amt des stellvertretenden Dekans des Dekanats Obernburg bekleidete Ball von 2015 bis 2021. Am 1. November wurde Reinhold Ball von Bischof Franz Jung in den dauernden Ruhestand versetzt.