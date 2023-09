Vom Dorfprozeltener Hafen aus die Galaxie erkunden

MS Wissenschaft Exponate

Dorfprozelten 04.09.2023 - 12:54 Uhr 3 Min.

Das Schiff "MS Wissenschaft" macht auf seiner Tour durch Deutschland Halt in Dorfprozelten. Der Mönchberger Ben macht einen Ausflug in die virtuelle Realität. Die Mönchberger Sonja und Ben blicken auf ein Modell, das erklärt, was im Vakuum passiert.

»Wie vie­le Pla­ne­ten krei­sen um die Son­ne?«, fragt die jun­ge Frau. Die Teil­neh­mer blei­ben weit­ge­hend ru­hig. Ei­ni­ge Er­wach­se­ne mur­meln den alt­be­kann­ten Merk­spruch »Mein Va­ter er­klärt mir je­den Sams­tag un­se­ren Nacht­him­mel....« vor sich her, bis ein Jun­ge laut sagt: »Mer­kur!«. Ein jun­ges Mäd­chen mel­det sich und er­gänzt: »Ve­nus?« Die Grup­pen­füh­re­rin freut sich: »Rich­tig!« Am ver­gan­ge­nen Wo­che­n­en­de konn­ten die Be­su­cher im Dorf­pro­zel­te­ner Mi­chels­ha­fen auf ei­ne Ent­de­ckungs­rei­se durch un­se­re Ga­la­xie und dar­über hin­aus ge­hen. Rund 30 Ex­po­na­te ge­ben hier Ant­wor­ten auf Fra­gen rund um das Uni­ver­sum.

Studierende zeigen ihre Begeisterung für Wissenschaft

Gesteuert wird die MS Wissenschaft von einem Kapitän, der von einem Matrosen unterstützt wird. Die Ausstellung wird von vier Studierenden betreut. Während ihrer Zeit auf dem Wissenschaftsschiff leben die Besatzungsmitglieder gemeinsam an Bord. Eine von ihnen ist Helena. Die 23-jährige Studentin der Astrophysik sagt, sie schätze vor allem den Austausch mit den Besuchern vor Ort und freue sich, ihnen ihre Leidenschaft für Astrophysik näher bringen zu können. Auch ihrer Kollegin Lea Lang macht es Spaß, »die Faszination für Wissenschaft zu kommunizieren«.

Sonja probiert ein Modell aus, mit dem gezeigt wird, wie der Klimawandel vom All aus gemessen werden kann.

Die Geoökologie-Studentin ist dieses Jahr schon zum dritten Mal an Bord. »In Frankfurt war auch am Wochenende viel los, deshalb war es sehr schön, heute in Ruhe mit den Sandsteinen und Weinbergen vor der Tür, aufzuwachen.« Die Studierenden beantworten gerne Besucherfragen und sich auch für täglichen Führungen durch die Ausstellung zuständig. Dabei werden die Exponate näher erläutert und zusätzliche Informationen gegeben.

Mutige Abenteurer aus Mönchberg entdecken den "Overview-Effekt"

Durch den interstellaren Tunnel, vorbei an schwarzen Löchern, begeben sich die Besucher auf die Tour. Sechs der mutigen Abenteurer sind Christian und Lisa Geiß mit ihrem Sohn Fabian und dessen Cousins Sonja, Ben und Marlon. Für die Gruppe gab es an ihrem »Tante-Onkel-Tag« viel zu entdecken. Jeder hat sein eigenes Highlight in der Ausstellung. Marlon und Sonja gefiel die letzte Station am besten. In einem abgetrennten Bereich soll hier mit Hilfe einer virtuellen Meditationsreise ins Weltall der sogenannte »Overview-Effekt« simuliert werden. Als Overview-Effekt wird das Phänomen beschrieben, das Raumfahrer erleben, wenn sie die Erde das erste Mal aus dem Weltraum sehen. Durch die Entfernung von der Erde, wird ein Gefühl der Ehrfurcht ausgelöst und die Probleme des Alltags treten in den Hintergrund. Der dreijährige Fabian, antwortet auf die Frage, welcher Teil der Ausstellung ihm am besten gefalle hat, ohne zu zögern: »Der Jupiter!« Vater Christian Geiß ergänzt: »Wir haben vorhin gelernt, dass da über tausend Erdmassen reinpassen.«

Für Kleinkinder zu komplex

Christian und Lisa Geiß finden die Ausstellung sehr sehenswert. Vor allem die Möglichkeit, so viel interaktiv zu machen, habe ihnen und den Kindern gut gefallen. Allerdings sei das Thema für jüngere Kinder zu komplex. Ihr Sohn Fabian habe nicht viel verstehen können. Trotzdem glaubt Fabians Mutter, dass der Besuch auch für ihn ein tolles Erlebnis war: »Das wahrzunehmen und auch mal zu hören, dass es Strahlung gibt und die Erde und die Sonne, war für ihn schön.« Die beiden Eltern würden einen Besuch ab der dritten Klasse empfehlen. Nach oben seien der Ausstellung jedoch keine Grenzen gesetzt. »Das wäre auch etwas für meinen Vater«, sagt Lisa Geiß. Vom Veranstalter wird die Ausstellung für Besucher ab zwölf Jahren empfohlen.

Christian Geiß und die Kinder lernen, wie der Weltraumüberwachungsradar GESTRA für mehr Sicherheit im Weltraum sorgt.

Zum Abschluss wird gemeinsam das Preisrätsel gelöst, bevor die Gruppe ihren Besuch auf dem Schiff beendet. Eine der Fragen lautet: In welchem Land wird das größte Teleskop der Welt gebaut? So viel sei schon mal verraten: Es ist Chile. Zu gewinnen gibt es Bücher, Spiele und weitere Preise zum Thema der Ausstellung.

Auch Albert Steffl versucht, das Rätsel zu lösen. Der Dorfprozeltener Gemeinderat will an diesem Freitag die Crew des Schiffes als Stellvertreter der Bürgermeisterin Elisabeth Steger begrüßen. Steffl freut sich, dass die MS Wissenschaft nach Dorfprozelten gekommen ist - vor allem, weil es der kleinste Halt der gesamten Strecke sei. Der Kapitän des Schiffes sei ein geborener Dorfprozeltener, mit dem er schon in Jugendjahren beim Männerballett das Tanzbein geschwungen habe, verrät Steffl.

LAUREN SEUBERT

Zahlen & Fakten: MS Wissenschaft Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland. Realisiert wird die Ausstellung von der gemeinnützigen Organisation Wissenschaft im Dialog, wie auf der Webseite des Schiffs nachzulesen ist. Die Exponate kommen direkt aus der Forschung und werden von Forschungseinrichtungen aus ganz Deutschland zur Verfügung gestellt. Unter dem Motto "Unser Universum" soll die Ausstellung ein breites Feld der Wissenschaft abdecken und zeigen, wie sich unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen mit dem Weltall beschäftigen. Ihre letzen zwei Stationen in Deutschland macht die MS Wissenschaft vom 5. bis 7. September in Würzburg sowie vom 10. bis 13. September in Nürnberg, bevor das Schiff dann nach Österreich weiterreist. seub Weitere Infos unter: www.ms-wissenschaft.de