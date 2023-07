Vier neue Baustellen ab Montag im Landkreis

Hauptverkehrsachse B 469 besonders betroffen

Miltenberg 13.07.2023 - 17:57 Uhr 3 Min.

Die Bundesstraße 469 wird ab Montag, 17. Juli, im Abschnitt westlich von Trennfurt saniert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende September dauern, die Autofahrer müssen sich auf Behinderungen und Umleitungen einstellen. Foto: Jürgen Schreiner

o B 469 bei Trennfurt: Bis voraussichtlich Ende September finden Erhaltungsarbeiten im zweibahnigen Bereich der B 469 von der Anschlussstelle Wörth/Klingenberg bis zum Ende der Ausbaustrecke in Richtung Miltenberg statt. Darüber hinaus werden Brückenbauarbeiten erledigt und die Schutzplanken erneuert. Beauftragt ist die Firma Stix aus Niedernberg. Die Kosten für den circa zwei Kilometer langen Bauabschnitt beziffert das Bauamt mit rund drei Millionen Euro.

Fahrbahndecke wird erneuert

Die Arbeiten seien aufgrund zahlreicher Durchbrüche in der Fahrbahn und den Anschlussstellen sowie sanierungsbedürftiger Brückenkappen und teilweise nicht mehr zeitgemäßer Schutzeinrichtungen zwingend erforderlich, schreibt das Bauamt. Die Fahrbahndecke wird über die komplette Breite erneuert. In beiden Fahrtrichtungen werden in der rechten Fahrspur der komplette Asphaltoberbau und eine dünne Schicht der Schottertragschicht zurückgebaut, um dann ein stärkeres Asphaltpaket für die hohen Lkw-Lasten einzubauen. Des Weiteren werden die Anschlussstellen Wörth/Klingenberg und Trennfurt(-Süd) erneuert.

Die Bauphase 1 beginnt am kommenden Montag mit der Bauwerks- und Schutzplankensanierung im Mittelstreifen und dauert rund drei Wochen. Hierbei wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen auf circa zwei Kilometer Länge auf den jeweils rechten Fahrstreifen geleitet. Alle Anschlussstellen bleiben frei befahrbar.

In Bauphase 2 vom 7. August bis Anfang September wird für Asphaltarbeiten die Fahrbahn in Richtung Miltenberg komplett gesperrt. Der Verkehr läuft dann in beiden Richtungen auf der Richtungsfahrbahn Aschaffenburg. Die Anschlussstelle Wörth/Klingenberg und die Auffahrt an der Anschlussstelle Trennfurt sind in Richtung Miltenberg voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Wörth-Nord.

In Bauphase 3 wird voraussichtlich ab dem 4. September für vier Wochen die Fahrbahn in Richtung Miltenberg im Gegenverkehr genutzt und die Fahrbahn in Richtung Aschaffenburg gesperrt. Hinzu kommen die Arbeiten an den Anschlussstellen, für die der Anschluss Wörth/Klingenberg in beide Fahrtrichtungen und die Abfahrtsrampe des Anschlusses Trennfurt voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt wieder über die Anschlussstelle Wörth-Nord. Im Anschluss finden noch Restarbeiten statt.

Umleitungen ausgeschildert

Die Umleitungsstrecken durch Wörth und Trennfurt sind mit den Zielen entsprechend ausgeschildert. Das Staatliche Bauamt weist darauf hin, dass sich die Bauphasen und damit auch die Verkehrseinschränkungen bei sich eventuell ergebendem höheren Sanierungsaufwand beziehungsweise witterungsbedingt verschieben oder verlängern können.

o B 469 bei Breitendiel: Das Staatliche Bauamt Aschaffenburg und die Stadt Miltenberg starten am kommendem Montag auch mit den Umbauarbeiten an der Anschlussstelle Breitendiel-Nord, die voraussichtlich bis Jahresende dauern. Die Tiefbauarbeiten erledigt die Firma Konrad Bau aus Lauda-Königshofen für gut 600.000 Euro. Die Ampelanlage wird von der Hanauer Firma AVT Stoye gestellt und kostet etwa 70.000 Euro.

Ampel für Fußgänger und Radler

Im Zuge der Bauarbeiten wird an der Einmündung der Mudtalstraße eine Ampelanlage mit Querungsmöglichkeit der Bundesstraße für Fußgänger und Radfahrer in Breitendiel errichtet. Dies soll auch die Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit für die einbiegenden Kraftfahrzeuge vor allem in den Spitzenstunden gewährleisten, schreibt das Bauamt. Weiterhin wird beidseitig die vorhandene Geh- und Radwegführung von der Mudtalstraße bis zum bestehenden Wirtschaftsweg östlich der B 469 verkehrsgerecht ausgebaut.

o Brückenrampe Bürgstadt-Süd: Am Montag beginnt das Staatliche Bauamt zudem in Bürgstadt mit den Tiefbauarbeiten an der Ausmündung der südlichen Brückenrampe zur Staatsstraße 2309 in Höhe des Lidl-Marktes. Die Arbeiten übernimmt die Firma Stix aus Niedernberg, sie dauern insgesamt rund fünf Wochen. Die Baukosten belaufen sich auf 230.000 Euro.

Das Staatliche Bauamt wird im Einmündungsbereich eine Ampelanlage aufstellen, um die Fußgänger- und Radwegeverbindung zum Schwimmbad an den bestehenden Geh- und Radweg sicher anzuschließen. Der Grund: An dem Knotenpunkt haben sich in den vergangenen Jahren einige schwere Unfälle ereignet, bei dem Menschen zu Schaden kamen.

Bis auf eine Einengung der Fahrbahn besteht für den Fahrzeugverkehr während der Bauzeit keine Einschränkung. Der Geh- und Radweg aus Richtung Bürgstadt jedoch muss für die Tiefbauarbeiten für rund drei Wochen gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Auch diese Arbeiten sind stark witterungsabhängig, so dass es bei Niederschlägen zu Verzögerungen oder zeitlichen Verschiebungen kommen kann. In den Spitzenstunden kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

o Ortsdurchfahrt Amorbach: Wie mehrfach berichtet, beginnen am Montag schließlich die Bauarbeiten an der Debonstraße (Staatsstraße 2311) in der Ortsdurchfahrt Amorbach. Hierfür wird der Streckenabschnitt vom Kreisverkehr Amorbach bis zur Sparkasse für den Verkehr gesperrt. Die Staatsstraße erhält einen komplett neuen Oberbau. Auch werden Gehwege, Kanalisation, Wasserleitung und verschiedene Telekommunikationsleitungen erneuert.

Läden und Schulen erreichbar

Es wird laut Bauamt sichergestellt, dass die Geschäfte und Schulen innerhalb des Baubereichs erreichbar sind, wenn auch zeitweise nur zu Fuß. Der Schwerverkehr und der überregionale Verkehr wird großräumig über Schneeberg, Walldürn, Buchen und Mudau, der regionale Verkehr innerörtlich umgeleitet. Hierfür wurde eine Ampelanlage an der B 47 eingerichtet. Diese Umleitung ist ausgeschildert. So kann der Verkehr in beide Fahrtrichtungen über die Von-Ostein-Allee, den Georg-Stang-Ring und die Beuchener Straße die Stadt Amorbach passieren.

Mit Material des Staatlichen Bauamts Aschaffenburg

Martin Bachmann/Jürgen Schreiner