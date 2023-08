Vier Bands, zwei Abende und tolle Musik im Erlenbacher Beavers

Auftakt der Open Air-Reihe wetterbedingt im Clubinneren

Erlenbach a.Main 06.08.2023 - 13:56 Uhr 3 Min.

Die Sommer Open Air-Reihe des Erlenbacher Beavers musste für das erste Wochenende aufgrund des schlechten Wetters ins Clubinnere verlegt werden, was der Stimmung aber nicht schadete. Zumindest wenn es nicht regnete, konnten die Gäste - wie hier am Samstagabend Fans von V.E.R.S.U.S und Heilige Legenden - draußen doch ein wenig Freiluft-Feeling genießen. Die Musik gab es drinnen. Brachten alles mit, was eine fantastische Live-Band ausmacht und wurden entsprechend und auch verdientermaßen gefeiert: V.E.R.S.U.S aus Frankfurt bei ihrem Auftritt am Samstagabend.

Ein bisschen Open Air-Feeling konnten die Fans dann Freitag und Samstag dennoch genießen, wurden doch einige Tische und Sitzgelegenheiten draußen vor dem Club zum Ausruhen und für Geselligkeit genutzt.

Bunte Mischung an Coversongs

200 Leute, welche eine Karte im Vorverkauf erworben hatten plus viele weitere Gäste, die an der Abendkasse zahlten, sorgten zum Start für volles Haus. Samstag dann ein ähnliches Bild in einer in etwa vergleichbaren Größenordnung von den Besucherzahlen her. Aber zunächst zum Freitag: Backintime heizten dem Publikum mit ihren Coversongs quer durch die Rock- und Popgeschichte gut ein, boten somit einen gelungenen Start für's erste Indoor-Festivalwochenende der Eventreihe. Songs wie »Ride Like The Wind« (Christopher Cross), »Hush« (Deep Purple) , »Tage wie diese« (Die Toten Hosen), »Born To Be Wild« (Steppenwolf) oder »Auf gute Freunde« (Böhse Onkelz) zeigen ganz gut, wie abwechslungsreich und breit gefächert das Repertoire war.

Rockwood im Anschluss legten sich von Beginn an richtig ins Zeug, um eine tolle Show mit vielen Gassenhauern zu bieten. Auch bei ihnen ging es facettenreich zu, »Fox On The Run« zum Auftakt folgte ebenfalls eine fein zusammengestellte Auswahl an Klassikern und Perlen. Schon bei der zweiten Nummer, »Fat Bottomed Girls« (Queen) war der ganze Saal mit dabei und unterstütze die Band nach Kräften.

Der Samstag: V.E.R.S.U.S aus Frankfurt und Heilige Legenden aus Aschaffenburg sind ein Kombi-Package, das bestens funktioniert. V.E.R.S.U.S bringen einfach alles mit, was eine gute Live-Band ausmacht: Engagement, Attitüde, die Freude, auf der Bühne zu stehen, ein sympathisches Verhältnis zum Publikum und hervorragendes Songmaterial aus eigener Feder mit deutschen Texten und hart rockendem, aber dennoch mit Feinheiten versehenem musikalischem Fundament. Heilige Legenden hatten ebenfalls die Besucher auf ihrer Seite, ihre Versionen des Böhse Onkelz-Materials zündeten und kamen mit viel Feuer und Inbrunst daher. Es war ein großes Fest, das Heilige Legenden zusammen mit den Anwesenden - es waren mehrere Generationen vertreten - bis zu später Stunde feierten. Nach diesem beeindruckenden Wochenende kann das Beavers-Team, gestärkt von viel gutem Zuspruch, in die nächsten Events starten.

MARCO BURGEMEISTER

Hintergrund Zweite Leseebene: Beavers Sommer Open Air-Konzerte 2023 - Fazit zum ersten Wochenende und Ausblick auf die weiteren Events"Aufgrund der Unwetterwarnungen für heute und morgen, können wir nicht wie geplant unsere Bühne aufbauen. Die Gefahr, dass im schlimmsten Fall jemand beim Aufbau verletzt und im besten Fall die Bühne davon geweht wird, ist zu groß. Zusätzlich ist für's Wochenende Regen angekündigt. Das Open-Air fällt also quasi ins Wasser. Jetzt aber zur guten Nachricht! Die Events mit Rockwood und Heilige Legenden inklusive der jeweiligen Supportbands Backintime und V.E.R.S.U.S finden dafür im BEAVERS statt! ", hieß es offiziell am Mittwoch seitens des Veranstalters. Das Auftaktwochenende der Open Air-Reihe wurde somit ein Indoor-Event - das ein voller Erfolg wurde, wie Clubbetreiber Christoph Reichel-Dittes am Sonntag auf Nachfrage unseres Medienhauses zusammenfasst: "Alles hat wunderbar geklappt. Man merkt, dass wir einfach gutes Personal haben das zum Teil ja schon jahrelang bei uns ist und da wird Hand in Hand gearbeitet. Klar war es stressig und auch schade, dass wir so kurzfristig alles umkrempeln mussten, aber wir sind sehr zufrieden. Die Stimmung hätte auch draußen kaum besser sein können. An beiden Tagen gelang des Interpreten jeweils vom ersten Ton an da Publikum mitzunehmen.". Es habe nur positive Resonanz gegeben, freut sich Reichel-Dittes im Namen des Beavers-Teams und fügt an: "Wir hatten sehr viele Gäste von weit weg. Diese waren vom Ambiente angetan. Beim Open Air hätten sie davon nur wenig mitbekommen.". Derzeit stehen die Chancen gut, dass es nun für die Folgeveranstaltungen doch noch eine Open Air-Reihe wird: "Wir werden am Montag mit dem Bühnenaufbau beginnen und hoffen dann auf besseres Wetter. Ob das Open Mic am Dienstag und das Rudelsingen am Mittwoch dann draußen statt finden werden, hängt zum einen vom Wetter ab und natürlich wie schnell wir mit dem Aufbau fertig werden. Mit "We Rock Queen" wartet natürlich eine Hammer-Band am Freitag auf die Besucher und Michael und Martin von Disco-Sound fiebern ihrem Auftritt entgegen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf vier wunderbare anstehende Veranstaltungen.".Das weitere Programm (je nach voranschreiten des Aufbaus der Open Air-Bühne und Wetterlage entweder draußen oder im Club): Dienstag, 8. August 2023Open Mic - Die Bühne gehört dir! (Offene Bühne)Einlass: 18:30 Uhr, Beginn: 19 UhrFreier Eintritt.Mittwoch, 9. August 2023RudelSingSang (Mitsing-Abend)Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr Vorverkauf & Abendkasse: 11 EuroFreitag, 11. August 2023We Rock Queen / Anyone's Fool (Support)Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 UhrVorverkauf: 22 Euro / Preis an der Abendkasse erhöht. Samstag, 12. August 2023Disco Sound - Musik aus den 80er und mehr ... (DJ-Abend) Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20:30 UhrVorverkauf & Abendkasse: 11 EuroAdresse: Beavers Music & Event GmbH, Dr.-Gammert-Straße 7a, 63906 Erlenbach am MainInternet:https://beavers-music.de/Marco Burgemeister