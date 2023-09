Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vier Abgeordnete streben Wiederwahl in Landtag an

Hessenwahl: Karten werden neu gemischt durch Vergrößerung des Wahlkreises Odenwald

Odenwaldkreis 06.09.2023 - 15:24 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Frank Diefenbach (Bündnis 90/Die Grünen). Sandra Funken (CDU). Rüdiger Holschuh (SPD). Moritz Promny (FDP).

Bei der letzten Wahl im Oktober 2018 ging das Direktmandat an die Kandidatin der CDU, Sandra Funken aus Michelstadt, die ihr Mandat nun verteidigen will. Mit einem knappen Vorsprung von 99 Stimmen setzte sich die heute 42-jährige Politikerin gegen ihren Konkurrenten der SPD, Rüdiger Holschuh (Oberzent), durch. Mit 28,4 Prozent der Erststimmen zog sie zum ersten Mal in den Hessischen Landtag ein. Bei der aktuellen Wahl kandidiert sie auf Rang 20 der Landesliste der hessischen CDU. Ersatzbewerber ist der CDU-Kreisvorsitzende Kevin Schmauß aus Höchst.

SPD-Mann Holschuh gelang es dennoch, in den Landtag nachzurücken, dem er bereits von 2013 bis 2018 angehört hatte. Bei der vorausgegangenen Wahl erhielt er 28,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. Mit dem Wechsel der Landesvorsitzenden und jetzigen Spitzenkandidatin für die Hessenwahl, Nancy Faeser, in das Kabinett der Bundesregierung, konnte Holschuh im Dezember 2021 deren Platz im Landtag einnehmen. Der 56 Jahre alte Verwaltungsfachwirt kandidiert auf Platz 26 der Landesliste. Holschuh ist Vorsitzender des Kreistags und führt die Odenwälder SPD seit 2019 an. Für den Verhinderungsfall hat sich der Fraktionsvorsitzende im Odenwälder Kreistag, Raoul Giebenhain (Michelstadt), bereit erklärt.

Mit dem Michelstädter Gymnasiallehrer Frank Diefenbach (54) gelang es Bündnis 90/Grüne zum ersten Mal, einen Odenwälder Kandidaten in den Landtag zu entsenden. Hierfür reichte ein aussichtsreicher Listenplatz, den Diefenbach mit Rang 28 erneut einnimmt. Seine Ersatzbewerberin ist Elisabeth Bühler-Kowarsch (Oberzent).

Ebenfalls zum ersten Mal aus dem Wahlkreis Odenwald in Wiesbaden Platz nehmen durfte ein Vertreter der FDP. Wie bereits 2018 tritt der Michelstädter Rechtsanwalt Moritz Promny (42) auf einem aussichtsreichen Listenplatz an, um erneut in den Landtag einzuziehen. Promny ist Generalsekretär der hessischen Liberalen und kandidiert auf Platz 4 der FDP-Landesliste. Als Ersatzbewerber geht FDP André Bechtold (Oberzent) ins Rennen.

Alle Direktkandidaten sowie ihre Ersatzbewerber gehören dem Odenwälder Kreistag an, einschließlich Bernd Engemann (Michelstadt), der für die AfD antritt. Der 73 Jahre alte Diplom-Ingenieur ist auf der Landesliste der AfD, ebenso wie sein Ersatzbewerber Gabriel Koch, nicht vertreten.

Gleiches trifft auf die Kandidaten der Linken zu: Für das Direktmandat tritt der 37 Jahre alte Kreisvorsitzende und Historiker Anton Stortchilov an, der in Offenbach zuhause ist. Für ihn käme im Verhinderungsfall Nico Rämisch (Reichelsheim) zum Zuge.

Neu auf der politischen Bühne im Odenwald sind Kandidaten der Freien Wähler, die sich um das Direktmandat bewerben. Ins Rennen geht die 34 Jahre alte zahnmedizinische Fachangestellte Gina Tomada aus Höchst. Ihr Name steht auch an 16. Stelle auf der Landesliste. Als Ersatzbewerber kandidiert Alexander Hübner aus Breuberg.

Auf ihren Internetseiten und in Werbeträgern betonen etliche Kandidaten, dass die Stärkung des ländlichen Raums zu ihren vorrangigen Zielen gehört, was mit einer besseren Finanzausstattung einhergehen muss. Funken will sich für den Erhalt kleiner Grundschulen und die Wahlfreiheit der Eltern einsetzen. Holschuh sieht dringenden Handlungsbedarf zur finanziellen Absicherung des Gesundheitszentrums in Erbach und im Ausbau der Bundesstraßen. Diefenbach legt einen Schwerpunkt auf die Erreichung der Pariser Klimaziele und die Stärkung des Naturschutzes - und Promny setzt auf mehr Bildung, den Ausbau der Infrastruktur und Belebung der Wirtschaft als Garant für den Erhalt des Wohlstands.

mgi

Hintergrund: Zweitstimmenergebnis der Landtagswahl 2018 Bei der Wahl zum Hessischen Landtag 2018 haben im Wahlkreis Odenwald 66,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Vor fünf Jahren bestand der Wahlkreis noch ausschließlich aus den Kommunen des Odenwaldkreises und hatte 70.400 Wahlberechtigte. Der Anteil an gültigen Zweitstimmen betrug 97,1 Prozent. Davon entfielen auf die CDU 26,6 Prozent und damit mehr als zehn Prozent weniger als bei der Landtagswahl im Jahr 2013. Elf Prozent musste die SPD einbüßen, die mit einem historisch schlechten Ergebnis von 22,7 Prozent als Wahlverlierer sich geschlagen geben musste. Um fast sieben Prozent auf 15,7 Prozent zulegen konnte Bündnis 90/Die Grünen. Die AfD verbuchte deutlich mehr als das Doppelte an Stimmen und legte um fast zehn Punkte zu. Ihr Stimmenanteil betrug 14,5 Prozent. Mit 8,5 Prozent verdoppelte die FDP ihr Ergebnis von 2013. Leichte Zugewinne erzielte Die Linke, die 6,2 Prozent erhielt. Unter den 17 weiteren Parteien und Wählerlisten kamen nur die Freien Wähler mit 2,2 und die Tierschutzpartei mit 1,2 Prozent über einen Wert von einem Prozent Stimmenanteil hinaus.