Viele Infos über Boden und Getreide

Landbautag 2023: AELF Karlstadt, VLF Untermain und Erzeugerring Unterfranken mit Landwirten in Röllbach

Röllbach 18.05.2023

Viel Interessantes und Wissenswertes rund um Getreidesorten und Bodenbewirtschaftung gab es am Mittwoch beim Landbautag 2023 in Röllbach. Dieter Knakowski, am Finanzamt Aschaffenburg Amtlicher landwirtschaftlicher Sachverständiger, erklärte im Rahmen des Landbautags 2023 in Röllbach am Mittwoch am praktischen Beispiel Details zur Bodenbeschaffenheit der Anbauflächen.

Ein paar Dutzend Landwirte, überwiegend aus den Regionen Miltenberg und Aschaffenburg, waren gekommen, dazu weitere Gäste wie mehrere Fachreferenten und Vertreter aus der Kommunalpolitik. Zur Mittagszeit begrüßte zunächst am Hof des Gastgebers Bernhard Schwab, Bereichsleiter Landwirtschaft am AELF, die Anwesenden.

Wege für die Praxis

Danach streifte Schwab bereits einige der eingangs erwähnten Themenkomplexe. Er konstatierte, dass es nicht für alles Verordnungen brauche, denn letztendlich seien Aspekte wie Boden- und Erosionsschutz schon generell im Interesse der Landwirte. Es brauche gangbare Wege, welche in der Praxis Sinn machten. Eine gute Bewirtschaftung erfolge bereits mit der Sortenwahl und den richtigen Beikräutern.

Schwab übergab im Anschluss das Wort an Thomas Holschuh, beim AELF zuständig für den Bereich Aus- und Fortbildung in der Landwirtschaft. Er teilte die Anwesenden in drei Gruppen ein, die zu den drei für diesen Tag ausgewählten Flächen in verschiedene Bereiche um den Hof von Frank Grimm (Wintergerste, Winterweizen) und auch zu Arealen von Landwirt Andreas Grimm (Winterraps) gingen, um von den beteiligten Experten Besonderheiten und viel Wissenswertes in Bezug auf die Sorten und Bodenbeschaffenheit direkt an den Standorten gezeigt zu bekommen.

Selbstverständlich war auch stets Zeit, Zwischenfragen zu stellen, seitens der Landwirte eigene Erkenntnisse einzubringen und zu diskutieren, was ebenfalls rege genutzt wurde. Die drei Gruppen wechselten, so dass jeder Teilnehmer jedem Vortrag beiwohnen könnte.

Blick auf Schichten

Dieter Knakowski, am Finanzamt Aschaffenburg Amtlicher landwirtschaftlicher Sachverständiger, war beispielsweise der zum Thema Bodenprofil geladene Fachreferent. Im betroffenen Feldareal, in dem Knakowski Punkte rund um Bodenbeschaffenheit und Fruchbarkeit erklärte, standen nicht nur informative Schautafeln: Es wurde anhand von einer mit senkrechten Seitenwänden ausgehobener Grube direkt veranschaulicht, aus welchen Schichten der Boden in Röllbach aufgebaut ist. Ein Anblick, der so nicht oft offenbart wird und deshalb von großer Erkenntnis war. Vor etwa 12.000 Jahren, so der Sachverständige, sei die letzte große Eiszeit gewesen. Anwehungen von Partikeln aus der Alpenregion hätten sich in unserer Gegend vor einigen Tausend Jahren nieder gesetzt. Dabei habe es sich, so Knakowski, um feinste Staubpartikel gehandelt. Das Gemenge aus Partikeln habe, so sei nachgewiesen worden, einen Kalkgehalt von rund 20 Prozent gehabt. Begebenheiten, die noch heute Auswirkungen haben. Was den Röllbacher Boden ebenfalls auszeichne so die hohe Wasserspeicher-Fähigkeit/-Kapazität. Er komme lange ohne Wasser aus, die Pflanzen holten sich dieses aus der Tiefe. Nicht der Ertrag an sich, sondern die hohe Ertrags-Stetigkeit eines solche Bodens wie am Röllbacher Beispiel gezeigt sei das Wertvolle. Matthias Fertig, Fachberater Pflanzenbau beim Erzeugerring Unterfranken, zählte zu den Fachleuten, die über Details und Unterschiede zu den angebauten Getreidesorten, beispielsweise über zwei- und mehrzeilige, berichteten.

Hintergrund: Veranstalter und Themenschwerpunkte Veranstalter des Landbautags 2023 am Mittwoch in Röllbach waren in Kooperation das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Karlstadt, der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf) Untermain und der Erzeugerring Unterfranken. Es wurden wie schon in der Vergangenheit auch heuer wieder diverse Themenschwerpunkte gesetzt. Dazu zählte eine Fachführung durch die Demosortenversuche auf den Röllbacher Landwirtschaftsfläche - der Anbau von Getreide und Winterraps stand im Fokus. Die Anwesenden konnten sich über Aspekte wie Sortenwahl, Düngung und Pflanzenschutz informieren. Das regionale Bodenprofil und Erkenntnisse aus Bodenuntersuchungen wurden ebenfalls beleuchtet. Weitere Fachvorträge beschäftigten sich mit dem Erosionsschutz, in diesem Kontext wurde auch über das Erosionsschutzkataster in Bayern informiert. mab