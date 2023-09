Verwaltungsgemeinschaft Kleinwallstadt unterschreitet Kostenplan

Ansätze 2022 fast punktgenau umgesetzt

Hausen 20.09.2023 - 11:14 Uhr < 1 Min.

Im Verwaltungshaushalt bleibt die Schulumlage mit 920.000 Euro (Vorjahr 799.000 Euro) um 5500 Euro unter dem veranschlagten Betrag, die Verwaltungsumlage liegt bei einer Summe von 1,33 Millionen Euro um 44.000 Euro niedriger als ursprünglich veranschlagt. Die Verwaltungskostenbeiträge summierten sich auf 92.000 Euro. Die Verwaltungsgemeinschaft Kleinwallstadt verfügt über keine Rücklagen.

Mit einem Anteil von 1,46 Millionen Euro bilden die Personalkosten mit 53 Prozent den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt. Die Bewirtschaftungskosten der genutzten Schulgebäude und Rathäuser stiegen auf 318.000 Euro gegenüber dem Ansatz von 284.000 Euro. Für die günstigen Fahrpreise innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft mussten für den Sondertarif der Verkehrsgesellschaft Untermain ein Beteiligungsbetrag von 8300 Euro aufgewendet werden.

Verwaltungsgebühren leicht gestiegen

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren schließen bei einer Summe von 154.000 Euro in 2022 knapp über dem veranschlagten Betrag (152.000 Euro) ab. Auch der Vermögenshaushalt liegt in Summe innerhalb der veranschlagten Ansätze, die lediglich um 5400 Euro überschritten wurden.

In der Jahresrechnung 2022 wurden Haushaltsreste gebildet: Zum einen wurden für die in der Haushaltssatzung festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 100.000 Euro sowie für die staatliche Förderung für das digitale Klassenzimmer und den Glasfaseranschluss der Josef-Anton-Rohe-Schule Einnahmereste in Höhe von insgesamt 285.000 Euro in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zum anderen stehen Ausgabereste für Planungskosten der Mensa und Anschaffungen für das digitale Klassenzimmer mit einer Summe von 202.800 Euro gegenüber. ney

