Großwallstadt tritt Regionalem Energiewerk Untermain bei

Großwallstadt. Der Gemeinderat Großwallstadt hat sich am Dienstag zudem mit folgenden Themen befasst:

Bauhofdach: Die Zwischensparrendämmung am Hauptgebäude des Bauhofs war durch Marder beschädigt worden. Die Zimmerei Seitz aus Dammbach erhielt den Auftrag für die Dachsanierung. Die Kosten liegen bei 95.521 Euro.

Trinkwasserversorgung Brunnen V bis VIII: Aufgrund von Wassereintritt in die rechte Behälterkammer sowie in den Rohrkeller wurden wegen der deshalb längeren Bauzeit vom Ingenieurbüro Weber (Darmstadt) Mehrkosten angemeldet. Die Firma Bremer pro Aqua (Bremen) erhielt den Auftrag zur Ausführung der Ergänzungen in der Rohrleitungsmontage. Angebotssumme: 6854 Euro. Die Firma Kammerdiener Krieg Baugesellschaft (Fulda) erhielt den Auftrag zur Sanierung der Außendämmung. Kosten: 29.292 Euro.

Spielgerät gesperrt: Das große Spielgerät an der Turmstraße musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Abstimmungen im Bauausschuss und im Gemeinderat über zwei neue Spielgeräte fanden in beiden Gremien keine Mehrheit. Vom Einbau eines Bodentrampolins riet ein Spielplatz-Sicherheitsexperte aufgrund der hohen Unfallgefahr und der ihm bisher bekannten Verletzungen von solchen Spielgeräten dringend ab.