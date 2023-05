Vertrag zwischen Klingenberg und Main Musical in Arbeit

Stadt und Verein schaffen Planungssicherheit für weitere Aufführungen auf der Clingenburg

Klingenberg a.Main 04.05.2023 - 16:52 Uhr 2 Min.

Seit September letzten Jahres ist es offiziell: Der Verein Main Musical verlegt seinen Vereinssitz von Erlenbach nach Klingenberg: stellvertretender Vereinsvorsitzender Gerhard Merget, erster Vorsitzender Christopher Abb und Bürgermeister Ralf Reichwein (von links) freuen sich über die Kooperation. Schon mit der Aufführung des Musicals »Die Päpstin« im Jahr 2021 auf der Clingenburg hat der Verein Main Musical mit bestechender Professionalität beeindruckt.

Der Vertrag zwischen Verein und Stadt bedeutet kein gegenseitiges Misstrauen beider Partner, im Gegenteil. Wie Bürgermeister Reichwein im Telefongespräch mit unserem Medienhaus erklärte, wird er deshalb geschlossen, um sowohl dem Verein als auch der Stadt Klingenberg Rechtssicherheit und Planungssicherheit zu bieten und die Modalitäten abzustecken.

Laufzeit von fünf Jahren

Es ist vorgesehen, den Kooperationsvertrag auf fünf Jahre abzuschließen. In dem Zeitraum könne sich einiges in der Vereinsführung und in der Zusammensetzung des Stadtrats ändern, sagt der Rathauschef. Während dieser Zeit verpflichtet sich Main Musical, die Naturbühne auf der Clingenburg zu bespielen, und übernimmt damit auch das finanzielle Risiko.

»Schließlich muss die Stadt auch einige Vorleistungen bringen wie das Verlegen von Kabeln und die Anschlüsse für Technik und Wasser«, so Reichwein. Für Beleuchtung, Ton und das übrige Equipment sorgt der Verein. Er übernimmt den Kartenvorverkauf und die Werbeaktivitäten. Für den Transport und das Aufstellen der Bänke, Tische und Stühle werden die Klingenberger Bauhofmitarbeiter sorgen. Das Mobiliar wird kostenlos von der Stadt zur Verfügung gestellt. Der Vertragsinhalt ist noch nicht vollends in trockenen Tüchern. Eine umfangreiche Vorarbeit wurde jedoch bereits in enger Abstimmung geleistet. Die Feinabstimmung erfolgt in den nächsten Tagen.

Es stand schon im vergangenen Jahr fest, dass vom 14. Juli bis 5. August dieses Jahres das Musical »Drei Musketiere« auf der Burg aufgeführt wird. Es wird auch wieder ein Genussdorf geben. Für die Gäste besteht der Vorteil darin, dass sie während der Vorstellung nicht still sitzen müssen, sondern sich Essen und Getränke zwischendurch holen und am Tisch verzehren können. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Wie Vereinsvorsitzender Christopher Abb schon in der Pressekonferenz im September 2022 erklärte, ist die Kooperation keine Kopie der Clingenburg-Festspiele, sondern hat ein völlig anderes Konzept. Laut Abb bedeutet der Vertrag für beide Seiten Planungssicherheit.

Wichtig ist ihm, dass das finanzielle Risiko allein beim Verein liegt, der eigenständig auftritt. Die Stadt Klingenberg unterstützt bei der Bereitstellung der Infrastruktur, beim Sicherheitskonzept und bei organisatorischen Aufgaben wie beispielsweise bei den Einladungen für Ehrengäste. »Wir sind nicht Klingenberg 2.0, sondern völlig eigenständig«, sagt Abb. Für ihn ist klar, dass der Verein allein das finanzielle Risiko trägt und die Stadt Klingenberg aus der Verantwortung herausgenommen ist. An ein Scheitern glauben weder die Verantwortlichen des Vereins noch der Rathauschef.

Hintergrund: Main Musical auf der Clingenburg Gegründet wurde der Verein Main Musical im Jahr 2010 und hatte zunächst seinen Sitz in Kleinheubach. 2015 zog er nach Erlenbach um. Zwischenzeitlich mit der Aufführung des Musicals »Die Päpstin« im Jahr 2021 auf der Clingenburg wurden die Probenräume und die Unterbringung der Requisiten nach Klingenberg verlegt. Im Juni 2022 fand auf der Clingenburg vom 12. bis 16. Juni die Sommernacht des Musicals statt. Seit September 2022 ist auch der Vereinssitz von Main Musical von Erlenbach nach Klingenberg verlegt worden. Nun wird in einem schriftlich fixierten Vertrag die Kooperation zwischen dem Verein und der Stadt Klingenberg offiziell festgelegt. Der Termin für die Unterzeichnung ist Mitte Mai geplant. ruw Weitere Informationen und Kartenverkauf auf der Homepage des Vereins im Internet unter www.mainmusical.com.