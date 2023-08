Verstärkung aus Indien im Pastoralen Raum Erlenbach

Pater Mathias Yagappa feiert Gottesdienste und spendet Sakramente

Erlenbach a.Main 04.08.2023 - 14:23 Uhr 2 Min.

Der Pastorale Raum Erlenbach hat Verstärkung bekommen: Seit 13. Juni unterstützt Pater Mathias Yagappa (links) die Pfarreien. Rechts: Kurator und Wörths Pfarrer Wolfgang Schultheis.

Bis auf Hobbach und Sommerau war Pater Mathias Yagappa bereits in jeder Pfarrei und hat sich im Gottesdienst vorgestellt. In Obernburg unterstützte er schon Pfarrer Reinhold Ball beim Annatag bei der Annaoktave. Ihm gefällt die neue Arbeit sehr gut: "Ich wurde im Pastoralen Raum gut aufgenommen." Seit einer Woche wohnt er nicht mehr im Röllfelder Pfarrhaus, sondern in einer eigenen Wohnung in Trennfurt. Täglich lernt er im Internet fleißig die deutsche Sprache.

Besonders freut sich Wörths Pfarrer und Kurator Wolfgang Schultheis, der die Zusammenarbeit im Pastoralen Raum organisiert, über die Unterstützung in einer Zeit akuten Personalmangels. Pfarrer Franz Kraft aus Erlenbach ging voriges Jahr in den Ruhestand und Josef Kraus, Ruhestandspfarrer aus der Erlenbacher Siedlung kann aus gesundheitlichen Gründen keine Gottesdienste mehr halten. Zudem wurde die für Trennfurt und Röllfeld zuständige Gemeindereferentin Gabriele Spahn-Sauer in den Ruhestand verabschiedet und Diakon Peter Rickert wechselte vom Pastoralen Raum Erlenbach in den Pastoralen Raum Obernburg. Mit Klingenbergs Pfarrer Reinhold Ball wird im November ein weiterer Pfarrer in den Ruhestand verabschiedet. Und: Es müssen auch noch das Krankenhaus Erlenbach betreut und Gottesdienste in der dortigen Kapelle gehalten werden.

"Massiv unterbesetzt"

Seit über einem Jahr bereits ist eine Stelle für einen Gemeindereferenten in Wörth ausgeschrieben, aber niemand hat sich bisher darauf beworben. "Wir sind einfach massiv unterbesetzt," sagt Pfarrer Schultheis. Aus all diesen Gründen hatte er im vorigen Jahr bei der Diözese um Verstärkung gebeten. Auch die Pfarrerstelle im Pastoralen Raum Erlenbach ist bereits ausgeschrieben. Seine Hauptaufgabe sieht Schultheis derzeit darin, zu organisieren, damit es mit den Gottesdiensten im Pastoralen Raum funktioniert.

Nach vielen Überlegungen wurde eine Lösung gefunden: "Unser Plan ist, dass künftig in jeder Kirche in Erlenbach, Wörth und Klingenberg alle 14 Tage samstags oder sonntags eine Messfeier stattfindet," kündigt Schultheis an, und zwar samstags um 18.30 Uhr, sonntags um 9 oder 10.30 Uhr. In der Krankenhauskapelle finden die Gottesdienste samstags um 17.30 Uhr statt. Was darüber hinaus an Wortgottesdiensten und Andachten stattfindet, hängt von den jeweiligen Gemeinden ab.

Wie lange Pater Yagappa dem Pastoralen Raum Erlenbach erhalten bleiben wird, ist noch unbestimmt. Schultheis stellt aber klar: Der indische Geistliche ist keine Urlaubsvertretung nur für den Sommer.

Martin Roos

Hintergrund: Pastoraler Raum Erlenbach Der Pastorale Raum Erlenbach mit insgesamt 14.000 Gläubigen umfasst die Stadt Erlenbach mit den beiden katholischen Pfarrgemeinden St. Joseph und St. Peter und Paul sowie die Pfarreien Mechenhard und Streit. Außerdem sind die Städte Wörth und Klingenberg mit Röllfeld und Trennfurt sowie die Pfarrgemeinden Röllbach, Mönchberg, Schmachtenberg, Sommerau und Hobbach Mitglieder.

Zur Person: Mathias Yagappa Mathias Yagappa wurde 1968 in Yadavanahalli geboren, einem Vorort der südindischen Millionenstadt Bengaluru (früher Bangalore). In Bengaluru studierte er von 1991 bis 1996 Philosophie, anschließend in Pune bis 1999 Theologie. Am 9. Oktober 1999 wurde er in Hebbagodi bei Bengaluru zum Priester geweiht. Von 2005 bis 2015 leistete Yagappa im Bistum Würzburg seinen priesterlichen und seelsorgerischen Dienst als Kaplan und Pfarrvikar in den Pfarreien Marktheidenfeld, Niedernberg, Amorbach und Schneeberg. Er wirkte von September 2006 bis 2008 als Kaplan in Marktheidenfeld. Von Oktober 2008 bis September 2010 war er Kaplan in der Amorbacher Pfarreiengemeinschaft. Im September 2012 wurde er dort Pfarrvikar. 2015 verließ Yagappa das Bistum Würzburg, um in seiner Ordensgemeinschaft bei den Missionaren des Heiligen Franz zu arbeiten. Seitdem war er dort in den Schulen als Lehrer und Schulleiter tätig. Nach dem Abschied von Pfarrer Franz Kraft verstärkt Yagappa seit 13. Juni 2023 den Pastoralen Raum Erlenbach.