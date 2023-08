Versiegter Quellbach im Sulzbacher Wald: Kein Wasser, keine Libellen

Naturschützer: »Es ist eine katastrophale Situation«

Hier fließt noch Wasser: Michael Herrmann (von links), Günter Farka und Winfried Korn sitzen am Wachenbach in Sulzbach und suchen nach Libellenlarven und Bachflohkrebsen. Michael Herrmann (von links), Günter Farka und Winfried Korn sitzen am Wachenbach in Sulzbach und suchen nach Libellenlarven und Bachflohkrebsen. Günter Farka zeigt eine Hülle, aus der eine Gestreifte Quelljungfer geschlüpft ist.

Neben Farka sind Winfried Korn und Michael Herrmann mit im Wald. Beide sind unter anderem in der Naturschutzgruppe Sulzbach. Herrmann bezeichnet den Sulzbacher Wald als sein »zweites Wohnzimmer«, weil er von zuhause nur ein paar Minuten dorthin brauche und hier viel Zeit verbringe. Derart ausgetrocknet hat Herrmann diesen Quellbach noch nie gesehen. »So etwas ist unwiederbringlich verloren«, ist seine Meinung. Und Korn betont: »Es ist eine katastrophale Situation.«

2021 hatte der Bund Naturschutz sich noch bemüht, das größte Unheil abzuwehren. Denn: »Wir haben die Verantwortung für den Erhalt der Gestreiften Quelljungfer«, erklärt Farka. Damals gab es am Bach zumindest noch eine Schlammschicht, erinnert er sich. Die Naturschützer trugen kanisterweise Wasser an den Hang, der auf Aschaffenburger Gemarkung liegt. Sie erhofften sich, aus dem Schlamm Larven herausspülen zu können, um sie dann zu versetzen. Doch es war zu spät. Sie fanden keine mehr. Die Insekten sind während ihrer Zeit im Bach Kiemenatmer und durch das fehlende Wasser erstickt.

Vor einiger Zeit war das Bachbett noch nicht ausgetrocknet. Hier konnte die gestreifte Quelljungfer gut leben.

Von diesem einstigen Quellbach ist nur noch das Bachbett zu erkennen. Er ist aufgrund zu geringer Niederschläge ausgetrocknet.

Die Ursache des Problems: Der Grundwasserpegel sinkt, aufgrund der geringen Niederschläge kommt es zu keiner Neubildung mehr. Die Konsequenz: Die Quelle am Hang schüttet nicht mehr. Korn sieht schwarz, was eine neue Grundwasserbildung angeht. Libellenlarven leben - wie auch die geschlüpften Tiere - räuberisch. Das heißt, sie ernähren sich zum Beispiel von Mückenlarven und Kaulquappen. Durch das Austrocknen des Bachs ist auch diese Nahrung verloren gegangen. Farka erklärt, es könne Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis sich wieder eine ausreichende Nahrungssituation bildet.

Bedenkliche Anzeichen

Aber auch anderswo im Sulzbacher Wald entdecken die drei Männer bedenkliche Anzeichen. So etwa schon kurz nachdem sie vom Parkplatz am Wachenbachweg aufgebrochen sind. Die Bäume, die hier am Wegesrand stehen, bezeichnen Korn und Herrmann als »Schatzkästlein Sulzbachs«. Sie litten stark unter der Trockenheit. Herrmann zeigt auf einen hohen Baum, der oben kahl und braun ist. Diese bereits 200 Jahre alte Weißtanne sei in diesem Jahr abgestorben - und zwar innerhalb von wenigen Wochen.

Und auch der Wachenbach, der abseits eines Weges im Tal fließt, hat sich im Laufe der letzten Jahre dramatisch verkleinert. Eigentlich hießen der Bach und das sumpfige Gebiet drum herum im Volksmund »Sulzbacher Amazonas«, wissen die Naturschützer. Denn früher habe man das Tal nicht trockenen Fußes durchqueren können. Jetzt können die Männer problemlos über das Bächlein springen. Farka macht hier die Probe aufs Exempel: Er zückt einen kleinen Kescher und sucht nach kleinen Lebewesen. Und er wird schnell fündig. Zehn oder 15 Bachflohkrebse gehen ihm ins Netz. »Das ist schon wirklich gut«, urteilt der Fachmann. Von diesen können sich Libellenlarven ernähren. Und tatsächlich bestätigen Korn und Herrmann, dass die Zweigestreifte Quelljungfer hier am Bach im Tal schon häufiger gesehen wurde. Auch Grasfrösche gebe es im »Amazonas«-Gebiet noch.

Eine Plattbauch-Libellenlarve, die Günter Farka in einem Tümpel am Wegesrand entdeckt hat.

Im Vorbeilaufen entdeckt Farka dann noch in einem Tümpel am Wegesrand die Larve einer Plattbauch-Libelle. Mit einer geschickten Bewegung sammelt er das Insekt mit einem durchsichtigen Becher ein. »Sie ist sehr gut an austrocknende Gewässer angepasst«, erklärt der Experte. Wenn das Wasser einmal versiege, könne diese Art unter Holz oder Steinen eine Art Trockenstarre halten. Außerdem sei sie im Gegensatz zur Gestreiften Quelljungfer ein Schnellentwickler. Auch die seltene Gelbbauchunke fühle sich hier wohl.

Doch schnell relativiert sich diese positive Nachricht. Denn die Naturschützer berichten, dass sie bereits einmal 300 bis 500 Liter Wasser in diesen Tümpel nachgeschüttet hätten, um ihn zu erhalten. Ohne ihre Hilfe sähe es hier also vielleicht schon so ähnlich aus wie oben am versiegten Quellbach.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Gestreifte Quelljungfer Laut dem Naturexperten Günter Farka ist die Gestreifte Quelljungfer die größte Libellenart in Deutschland. Sie lebe als Larve bis zu sieben Jahren in Quellbächen, bevor sie schlüpfe. Gestreifte Quelljungfer Bildunterschrift 2023-05-22 --> Die Gestreifte Quelljungfer gilt als stark gefährdet. Foto: Günter Farka In einer Handreichung des Bund Naturschutzes in Bayern heißt es zudem: "Die Gestreifte Quelljungfer ist eine hoch spezialisierte Libellenart, die an den oberen Abschnitten von Quellbächen des bewaldeten Berg- und Hügellandes lebt." Ihre Larven besiedelten kleinste Rinnsale, wie etwa Seitengerinne oder Quelläste. Die Tiere seien recht standorttreu: Sie wechselten den Bach meist nur innerhalb von einem Radius von bis zu zwei Kilometern. Damit bestehe sehr leicht die Gefahr eines lokalen Aussterbens. In Bayern gilt die Art als stark gefährdet, heißt es. Deswegen empfiehlt der Bund Naturschutz bestimmte Maßnahmen für Quellen und Quellbäche, wie etwa einen Sicherheitsabstand zu Rückegassen im Wald. Wichtig sei auch, zu verhindern, dass das Wasser mit Astwerk oder Schnittgut abgedeckt ist. Eine Aktion zum Freiräumen eines Bachs organisierte der Bund Naturschutz zum Beispiel im Frühjahr 2023 mit Grundschülern in Mönchberg. (juh)