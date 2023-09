Sicherheit: Verkehr rund um Amorbacher Kita neu geregelt

Sechsmonatiger Probelauf

Amorbach 17.09.2023 - 11:02 Uhr 3 Min.

Zur Neuregelung des Verkehrs rund um den neuen Kindergarten in Amorbach gehört auch die Ausweisung der Straße Im Ehrlein als Einbahnstraße. In der ausgewiesenen Spielstraße müssen die Autofahrer besonders vorsichtig fahren: Fußgänger haben Vorrang und dürfen die komplette Straße nutzen. Für Radfahrer ist das Befahren in beiden Richtungen erlaubt. Foto: Winfried Zang

In der Stadtratssitzung am Donnerstagabend im alten Rathaus wies Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) darauf hin, dass hinter dem neuen Konzept viel Einsatz steckt. Gemeinsam hätten Stadt und Polizei daran gearbeitet, ehe der Stadtrat am 4. Mai darüber beschlossen habe.

Verkehrsberuhigter Bereich

Am 5. September traten mehrere Änderungen in Kraft, die Bürger wurden über die Homepage der Stadt und im Amtsblatt darüber informiert. Schmitt verdeutlichte auch, dass die Stadtverwaltung gerne konstruktive Rückmeldungen und Vorschläge entgegennimmt, wenn etwas zu verbessern wäre. »Das Konzept ist nicht in Stein gemeißelt«, stellte er fest, wehrte sich aber auch gegen unberechtigte Vorwürfe in Facebook und wies diese energisch zurück.

Folgende Änderungen gelten nun im Bereich Im Ehrlein, Bauhofstraße und Hintere Gasse: Im Ehrlein wurde ab der Ecke Steinerne Gasse/Hintere Gasse bis zur Einmündung des Breitensteiner Wegs ein verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen, gleichzeitig wird der Ehrlein ab der Ecke Steinerne Gasse/Hintere Gasse entlang der Mud bis zur Einmündung der Bauhofstraße in Richtung Ortsausgang zur Einbahnstraße. Die Bauhofstraße, in der nun Tempo 30 gilt, wird in Fahrtrichtung Innenstadt zur Einbahnstraße. An der Einmündung in die Hintere Gasse ist nur das Rechtsabbiegen in die Hintere Gasse gestattet, die in Richtung Schlossplatz zur Einbahnstraße wird. Und: Direkt vor dem Kindergarten gilt ein Park- und Halteverbot.

Der Bürgermeister kündigte zudem an, dass in den nächsten sechs Monaten Polizei, Kommunale Verkehrsüberwachung und Ordnungsamt das Einhalten der neuen Regelungen kontrollieren und die Verkehrsauswirkungen beobachten werden.

Vorschläge werden behandelt

Nach Ende der Probezeit werden eingegangene Vorschläge im Stadtrat behandelt und man werde über eventuelle Änderungen entschieden. »Sollte allerdings während der Probezeit eine sinnvolle Änderung notwendig werden, werden wir diese sofort umsetzen und nicht bis zum Ende der sechs Monate warten«, ergänzte Schmitt.

Stadtrat Thomas Bischof (CSU) sprach von einer »recht entspannten Situation« vor Ort in den ersten Tagen. Er habe beobachtet, dass viele Eltern ihre Kinder nun zu Fuß oder mit dem Fahrrad brächten, sagte er. Die von Elfriede Zerr (CSU) angesprochene mobile Geschwindigkeitsanzeige werde kommen, antwortete Tobias Laske vom Ordnungsamt. Zurzeit hole er Angebote hierfür ein.

cRückmeldungen und Verbesserungsvorschläge zum Verkehrskonzept sind per E-Mail (tobias.laske@stadt-amorbach.de) möglich.

Hintergrund Diese weiteren Punkte hat der Stadtrat Amorbach in seiner Sitzung am Donnerstag im Alten Rathaus behandelt: Förderprogramm: Da das kommunale Förderprogramm, aus dem Privateigentümer bei der Sanierung ihrer Anwesen in den Sanierungsgebieten »Altstadt I« und »Altstadt II« finanziell unterstützt werden können, zum Jahresende 2023 ausläuft, hat der Stadtrat die Verwaltung damit beauftragt, den Förderantrag zur Unterstützung des kommunalen Förderprogramms für die Jahre 2024 bis 2026 zu stellen, ausgehend von einer jährlichen kommunalen Förderung von 25.000 Euro. Einzelmaßnahmen können bis zu 7.500 Euro gefördert werden. Wasserbilanz: Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKP) hat den bilanziellen Abschluss 2022 für die Wasserversorgung Amorbach erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist 757.020 Euro Einnahmen aus sowie Ausgaben von 802.556 Euro. Der Jahresverlust von 45.707 Euro wird laut Beschluss des Stadtrats auf neue Rechnung vorgetragen. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Amorbach werden weiterhin banküblich verzinst. Badbilanz: Der BKP hat auch den bilanziellen Abschluss 2022 für die Badebetriebe der Stadt erstellt. Obwohl das ehemalige Hallenbad mittlerweile auf den Landkreis überging, sieht der Verband noch Abschreibungsaufwand von 945 Euro. Im Freibad standen Einnahmen von 83.038 Euro Ausgaben von 140.158 Euro gegenüber. Der Verlust von 57.120 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Stadt wolle sich noch mit den Gemeinderäten aus Weilbach, Kirchzell und Schneeberg bei einer gemeinsamen Sitzung über eine neue Bäderstruktur austauschen, so der Bürgermeister. Das Freibad wolle man zudem energetisch optimieren, sagte er und dafür Förderprogramme nutzen. Wahlbezirke: Einstimmig sagte der Stadtrat Ja zur Einteilung von zwei Stimm- und zwei Briefwahlbezirken für die Land- und Bezirkstagswahl. Wahlvorsteher und deren Stellvertreter bekommen ein Erfrischungsgeld von 60 Euro, alle anderen Mitglieder jeweils 40 Euro. Den eingesetzten städtischen Mitarbeitern soll ein Freizeitausgleich von einem Tag gewährt werden. Es solle aber versucht werden, diesbezüglich einen einheitlichen Weg in den Allianz-Gemeinden zu finden, so Tobias Laske (Ordnungsamt). Vergaben: Nichtöffentlich vergeben wurden für den Neubau der Kindertagesstätte die Installation einer Photovoltaikanlage (Firma AKS, Miltenberg, für 100.397 Euro) und die Schlosserarbeiten (Firma Wolfstädter, Lützelbach, für 29.821 Euro). Für die Erstausstattung des Kita-Neubaus fielen an: 24.000 Euro für Spiele und Büromaterial (Firma Aurednik, Bessenbach) und 22.000 Euro für Bücher, Bastelmaterial, Teppiche und Textilien (Firma Lieblingsshop, Wiesbaden).