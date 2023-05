Verkehr am Kindergarten neu geordnet

Stadtrat Amorbach

Amorbach 05.05.2023 - 11:59 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Änderungen, die vorerst für sechs Monate gelten sollen, betreffen den fließenden Verkehr im gesamten Areal »Im Ehrlein«, Bauhofstraße und Hintere Gasse. Eigentlich hätten Studenten der Technischen Hochschule Mittelhessen eine Lösung entwickeln sollte, erklärte Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) in der Stadtratssitzung am Donnerstag, aber weder für eine Semester- noch eine Bachelorarbeit hätten sich interessierte Studenten gefunden. So habe man mit Polizei, Ordnungsamt und Elternbeirat die Knackpunkte erörtert und sei zu einer guten Lösung gekommen, so Schmitt.

NeueEinbahnstraßen

Eine wichtige Änderung wird in der Straße »Im Ehrlein« umgesetzt, die von der Hinteren Gasse in Richtung Staatsstraße führt. Die Straße war bislang trotz ihrer Enge und der benachbarten Mud in zwei Richtungen befahrbar. Das aber will man nun ändern: Sie soll von der Hinteren Gasse bis zum Kindergarten als Einbahnstraße befahrbar sein, zwischen Kindergarten und Staatsstraße ist Begegnungsverkehr möglich.

Ursprünglich war angedacht, die Einbahnstraße bis zur Dreschhalle zu verlängern, aber im Verwaltungsausschuss war die Tendenz zu erkennen, vor allem den Anwohnern des Breitensteiner Wegs den kurzen Weg in Richtung Stadt zu ermöglichen. Zwar sei die Straße auch entlang des Kindergartens sehr eng, dennoch funktioniere hier der Begegnungsverkehr seit vielen Jahren problemlos, so mehrere Wortmeldungen aus Reihen des Stadtrats.

Neu ist auch, dass die Bauhofstraße künftig als Einbahnstraße Richtung Hintere Gasse führt. Die bislang als »unechte Einbahnstraße« ausgewiesene Hintere Gasse wird zur Einbahnstraße in Richtung Schlossplatz, so dass von der Bauhofstraße nur noch rechts abgebogen werden kann. Im gesamten Areal soll Tempo 30 gelten, die gesamte Straße »Im Ehrlein« wird zum verkehrsberuhigten Bereich. Gerne hätte man das gesamte Areal als verkehrsberuhigten Bereich ausgewiesen, was aber laut Tobias Laske (Ordnungsamt) den Wegfall mehrerer Parkplätze etwa in der Bauhofstraße bedeutet hätte. Vor dem Kindergarten wird weiter eine Querungshilfe markiert, auch wird hier ein Halteverbot angeordnet.

Der Stadtrat empfiehlt zudem allen Eltern, ihre Kinder nicht mit dem Auto zu bringen, um zu viel Verkehr zu vermeiden. Fußläufig sollten die Eltern die Bauhofstraße benutzen, zwölf neue Parkplätze nach der Dreschhalle ermöglichen es den Eltern, ihre Kinder auf einem kurzen Fußweg zu bringen und zu holen.

Julian Höh (SPD) schlug vor, den Radfahrern von der Bauhofstraße aus das Linksabbiegen in die Hintere Gasse zu gestatten, damit sie die Straße »Im Ehrlein« mit entgegenkommenden Autos nicht befahren müssen.

Die Neuregelung soll laut einstimmigem Beschluss des Stadtrats ein halbes Jahr erprobt werden. Während dieser Zeit sollen laut Bürgermeister Polizei, Kommunale Verkehrsüberwachung und Ordnungsamt die Lage beobachten und gegebenenfalls schnell nachjustieren. Peter Schmitt forderte auch die Bürger auf, der Stadtverwaltung Rückmeldungen zu liefern, ob es gut läuft oder es Verbesserungsvorschläge gibt.

Die Stadt will im Übrigen nach Anregung von Bürgern auch ein wachsames Auge auf den Bereich der Steinernen Gasse werfen, wo viele Autos parken und das Durchkommen manchmal schwer ist. Vor allem die schraffierten Ausweichflächen solle die Stadt begutachten und ausweiten.

WINFRIED ZANG

Stadtrat in Kürze Grenze neu festgesetzt: Da die Ortsdurchfahrtsgrenze des Stadtteils Neudorf nicht mehr den örtlichen Gegebenheiten entspricht, hatte die Stadt Amorbach bereits 2017 die Neufestsetzung beantragt. Bei einer Begehung wurde nun festgestellt, dass die Grenze im südlichen Teil des Ortes anzugleichen ist. Deshalb wird der südliche Erschließungsbereich nun erweitert. Damit ändert sich auch die Straßenbaulast der Stadt. Förderprogramm: Ende Juni 2022 hatte die Stadt einen Antrag zur Aufnahme ins Sonderförderprogramm zur Verbesserung der Warninfrastruktur in Bayern (Sonderförderprogramm Sirenen) gestellt, um die Alarmierungssirenen in Amorbach und Stadtteilen zu ertüchtigen und zu erneuern. Nun sei laut Bürgermeister Schmitt die Mitteilung gekommen, dass das Förderkontingent ausgeschöpft sei und sich der Antrag auf einer Warteliste befände. Ob ein neues Förderprogramm aufgelegt oder das bestehende Sonderförderprogramm Sirenen aufgestockt wird, lasse derzeit nicht sagen. Schöffenvorschläge: Mit der Benennung von drei Personen kommt die Stadt der Aufforderung des Landgerichts nach, eine Vorschlagsliste mit mindestens zwei für das Schöffenamt geeigneten Personen vorzulegen. Die Stadt schlägt Clemens Hock, Monika Klingenmeier-Häfner (derzeit Schöffin) und Peter Adelmann vor. Vergaben: Folgende Aufträge wurden in der nichtöffentlichen Sitzung vergeben: Für die Kindertagesstätte die Holzmöbel für 71.911 Euro, die Polstermöbel für 8.044 Euro, die Wickeltische für 12.221 Euro und der Turnraum für 8.796 Euro. Die Außenanlagen wurden für 373.770 Euro vergeben. Die Elektroarbeiten in der Werkhalle des städtischen Bauhofs wurden für 40.733 Euro vergeben, die Parkplätze an der alten Turnhalle werden die Stadt 490.513 Euro kosten.CSU-Personalien: Wie der bisherige Fraktionssprecher Bernhard Springer bekanntgab, hat die Fraktion zur Halbzeit der Wahlperiode mehrere Änderungen vorgenommen, um jungen, aktiven Stadträten mehr Verantwortung zu geben. Fraktionssprecher ist künftig Steffen Häfner, Stellvertreter Alexander Leuner, im Verwaltungsausschuss sind neu als Mitglied Steffen Häfner (Stellvertreter Bernhard Springer) und Alexander Leuner (Stellvertreter Clemens Baier), Matthias Schwab, bislang Vertreter vor Bernhard Springer, vertritt künftig Thomas Bischof. Im Bau-, Forst-, Natur- und Umweltausschuss übernimmt Clemens Baier für Steffen Häfner, beide vertreten sich auch.

Verkehrskonzept in Kürze Diese Neuregelungen gelten ab dem neuen Kindergartenjahr: »Im Ehrlein« wird von der Hinteren Gasse bis zum Kindergarten Einbahnstraße, bis zur Einmündung in die Staatsstraße wird sie zum verkehrsberuhigten Bereich. Die Hintere Gasse wird zur Einbahnstraße Richtung Schlossplatz. Die Bauhofstraße wird zur Einbahnstraße Richtung Hintere Gasse. Vor dem Kindergarten gilt ein Halteverbot. Im gesamten Areal gilt Tempo 30. ()