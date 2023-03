Verkaufsoffener Sonntag in Miltenberg: Gäste zeigen sich wetterfest

Wet­ter­fes­tig­keit und Opti­mis­mus ha­ben die Be­su­cher am Sonn­tag­mit­tag in der Mil­ten­ber­ger Fuß­g­än­ger­zo­ne be­wie­sen. Trotz Re­gen oder Sturm ka­men vie­le Men­schen zum ver­kauf­s­of­fe­nen Sonn­tag mit Os­ter­markt in die Alt­stadt.