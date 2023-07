Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Verena Hammer ist Kämmerin in Mönchberg

Seit 2021 Nachfolgerin von Sophia Faulhaber

Mönchberg 05.07.2023 - 14:46 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Vanessa Hammer vor dem Mönchberger Rathaus. Sie ist seit zwei Jahren Kämmerin. Am Dienstag hat sie in Gemeinderatssitzung den Haushalt vorgestellt.

In ihrer Freizeit geht die in Mönchberg aufgewachsene Hammer gerne im Mönchberger Spessartbad schwimmen. Sie wandert und macht gerne Städtereisen.

Nach der Grundschule Mönchberg wechselte Hammer in die Realschule Elsenfeld, die sie 1992 mit der Mittleren Reife abschloss. Nach der Ausbildung zur Bankkauffrau von 1992 bis 1995 bei der Raiffeisenbank Obernburg arbeitete sie von 1996 bis 2000 bei der Raiffeisenbank Aschaffenburg. Berufsbegleitend absolvierte Hammer ihr Studium zur Bankfachwirtin IHK. Von 2000 bis Ende 2019 war sie bei der Sparkasse Miltenberg-Obernburg beschäftigt, zuerst in der Firmenkundenkreditabteilung. Hier analysierte und wertete sie unter anderem Bilanzen und BWAs aus. Außerdem berechnete sie die Kapitaldienstfähigkeit, bearbeitete Förderkredite und beurteilte Existenzgründungen. Nach der Geburt ihrer Tochter war sie in der Immobilienabteilung zuständig für Festzinsabläufe.

Seit 2020 für Mönchberg tätig

Im Januar 2020 wechselte Hammer in die Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg, wo sie zuerst im Einwohnermeldeamt und im Gewerbeamt eingesetzt und auch für öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig war. Seit 1. Juli 2021 ist die zweifache Mutter Kämmerin im Luftkurort.

Hammer erinnert sich noch genau, als sie Ende 2020 von den beiden Bürgermeistern Thomas Zöller und Michael Schwing gefragt wurde, ob sie es sich vorstellen könnte, Kämmerin zu werden. Nachdem sie ein paar Tage überlegt hatte, gab sie ihre Zusage.

»Alles mal drei«

Die Arbeit in der Kämmerei macht Verena Hammer sehr viel Spaß. Sie ist ein strukturierter Mensch und geht sehr gerne mit Zahlen um. »Meine Arbeit ist eine sehr große Herausforderung«, sagt sie. Hammer hat es mit Mönchberg und Röllbach mit zwei sehr unterschiedlichen Gemeinden, eine mit und eine ohne Schulden, und auch sehr unterschiedlichen Gremien und Bürgermeistern zu tun. Dazu kommt die Verwaltungsgemeinschaft. »Heißt alles mal drei«, sagt Hammer. »Drei Haushalte, drei Jahresrechnungen plus die tägliche Arbeit.«

Verena Hammer fühlt sich sehr mit Mönchberg und Röllbach verbunden. »Es macht mir Freude, mich für beide Orte einbringen zu können. »Allerdings ist genau dies, da es meine Heimat ist, auch die große Herausforderung,« schmunzelt die Kämmerin.

ro