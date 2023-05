Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Verdi und Helios Kliniken Miltenberg-Erlenbach erzielen Tarifeinigung

Auf Einmalzahlungen und Lohnerhöhungen geeinigt – Warnstreik abgesagt

Miltenberg 18.05.2023 - 13:41 Uhr 2 Min.

In Zukunft gibt es mehr Gehalt für Mitarbeiter der Helios Kliniken Miltenberg-Erlenbach (im Bild das Krankenhaus in Erlenbach). Darauf haben sich Helios und Verdi jüngst geeinigt. Archivfoto: Axel Häsler

Beide Pressetexte stimmen bei den Neuerungen für den Lohn der Angestellten überein. In der Mitteilung der Helios-Pressesprecherin Sandra Kern heißt es: »Mit einer Laufzeit von 24 Monaten tritt der neue Vergütungstarif rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft - vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gremien.«

Die Mitarbeitenden des nichtärztlichen Dienstes erhielten eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 2400 Euro sowie in Höhe von 1000 Euro für die Auszubildenden. Zum nichtärztlichen Dienst werden zum Beispiel Krankenpfleger gezählt. Zudem sei eine Erhöhung des Tabellenentgelts ab dem 1. Juli 2023 um 150 Euro für alle Mitarbeiter des nichtärztlichen Dienstes vorgesehen sowie um 80 Euro für die Auszubildenden.

Eine weitere Erhöhung des Tabellenentgelts folge zum 1. Juli 2024 um 190 Euro sowie erneut um 80 Euro für die Auszubildenden. Hinzu kämen »weitere tarifliche Verbesserungen für einzelne Qualifikationsgruppen«, so die Helios-Mitteilung.

Stefan Kimmel, Gewerkschaftssekretär für den Bezirk Würzburg-Aschaffenburg, schreibt in seinem Pressetext: Die Vergütung für Auszubildende liege nun oberhalb des Tarifniveaus des öffentlichen Dienstes. Der Einigung gingen laut Verdi »fünf schwierige Tarifverhandlungen« voraus.

Klinikgeschäftsführer: "Zähe Verhandlungen"

Gunnar Schramm, der Geschäftsführer der Helios Kliniken Miltenberg-Erlenbach, wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: »Wir freuen uns, dass wir uns nach zähen Verhandlungen nun endlich gemeinsam mit Verdi auf einen attraktiven Tarifabschluss für unsere Beschäftigten einigen konnten.« Weiter erklärt Schramm, dass es unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten gelungen sei, eine »tragbare Lösung« zu erzielen. Diese stelle für die Mitarbeiter der Helios Kliniken Miltenberg-Erlenbach eine »deutliche Aufwertung der Vergütungen« dar, so der Klinikgeschäftsführer.

Auch der Verhandlungsführer Robert Hinke zeigt sich laut Verdi-Pressetext zufrieden: »Die unter Beweis gestellte Streikbereitschaft hat die Arbeitgeberseite zu einem guten Tarifkompromiss bewegt. Die Auszubildenden konnten über ihren Azubi-Streik während der Tarifverhandlungen ihrer Forderung nach einer Aufstockung des Tarifangebotes für Auszubildende zusätzlichen Nachdruck verleihen.«

Michal Fertig, Betriebsratsvorsitzender in den regionalen Helios-Kliniken und Verdi-Tarifkommissionsmitglied, wird wie folgt zitiert: »Die unterste Entgeltgruppe erhält damit 17 Prozent mehr. Dies war uns angesichts der hohen Inflation und Reallohneinbußen wichtig.« Hinzu komme die Einmalzahlung, die für alle Entgeltgruppen gleich sei. »Auch hier haben wir eine soziale Komponente erreicht«, so Fertig vom Betriebsrat. Für eine Pflegekraft belaufe sich die prozentuale Entgeltsteigerung auf durchschnittlich zehn Prozent.

Lucy Hektor, Vertreterin der Auszubildenden in der Tarifkommission, freute sich über das Plus bei den Auszubildenden, heißt es weiter: »Auch wenn ich mir mehr hätte vorstellen können, wir haben eine Vergütung oberhalb des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst erreicht. Das ist auch für die Zukunft unseres Hauses ein wichtiges Signal.«

Laut Gewerkschaftssekretär Stefan Kimmel haben nun die Mitglieder von Verdi das Wort. Man werde die vorläufige Tarifeinigung mit den Mitgliedern diskutieren, kündigt er an. »Wir haben in außergewöhnlichen Zeiten eine außergewöhnliche hohe Entgeltsteigerung erstritten. Auch wenn wir eine Laufzeit von zwei Jahren akzeptieren mussten«, so Kimmel. Bei Verdi gehe man davon aus, dass die Mitglieder die getroffene Einigung mittragen.

