Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Verdi ruft zu Warnstreik an Helios-Klinik auf

Tarifkampf: Donnerstag Demo und Kundgebung

Miltenberg 28.03.2023 - 18:01 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Selbst in der dritten Verhandlungsrunde am 6. März habe Helios ein »völlig unzureichendes Angebot auf den Tisch gelegt«, schreibt Verdi.

Dieses führe zu einem erheblichen Reallohnverlust und habe unter den Beschäftigten große Empörung hervorgerufen. »Mit diesem Angebot hat die Arbeitgeberseite die Dreistigkeit besessen, das erste Angebot im Volumen noch zu verschlechtern«, wird Gewerkschaftssekretär Stefan Kimmel in der Verdi-Mitteilung zitiert. Seit Jahren erwirtschafte Helios an den Standorten Miltenberg-Erlenbach deutliche Gewinne; für 2022 beziffert Kimmel diese mit circa fünf Millionen Euro - trotz einer Rekordinflation.

Verdi gewährleistet Notdienst

Eine von Verdi für die Zeit während des Streiks angebotene Notdienstvereinbarung habe Helios abgelehnt, teilt Kimmel mit. Die Gewerkschaft wolle diese dennoch einhalten. Nicht bestreikt werden daher CPU/Stroke, die Geburtshilfe/Station 1B, die zentrale Notaufnahme, die Intensivstation und in Miltenberg Station M2.

Im Rahmen des Warnstreiks kündigt Verdi eine Demonstration der Beschäftigten am Donnerstag, 30. März, gegen 11.55 Uhr statt. Die Demo startet am Kino Passage (Bahnstraße 37) und führt zum Krankenhaus in Erlenbach. Gegen 13 Uhr ist eine Kundgebung auf der Straße vor der Klinik (Haupteingang) geplant.

bam