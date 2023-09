Hintergrund: Warum sind viele Süßigkeiten nicht vegan?

Wie auf der Seit eatclub.tv nachzulesen ist, werden Fruchtgummis häufig mit Gelatine, die aus tierischem Bindegewebe gewonnen wird, hergestellt. Bei der veganen Variante wird diese durch Stärke ersetzt. Milchschokolade ist wegen der enthaltenen Kuhmilch nicht für die vegane Ernährung geeignet. Laktose, das aus tierischer Milch gewonnen wird, ist außerdem häufig Bestandteil für Kekse, Schokolade und Co. Man nutzt seine Eigenschaft als Bindemittel und Geschmacksverstärker. Außerdem häufig in nicht-veganen Süßigkeiten zu finden: Mager- oder Vollmilchpulver. Pralinen und Gebäck beinhalten außerdem oftmals Butterreinfett. Es wird aus Butter gewonnen, die wiederum ein Milchprodukt ist. Wird es allerdings durch pflanzliche Fette ersetzt, hat man schnell eine vegane Süßigkeit in der Hand. Bienenwachs kommt ebenfalls zum Einsatz, um bestimmte Gummibärchen zu überziehen. Durch diesen "Mantel" kleben sie nicht zusammen und bekommen einen besonderen Glanz. Eine pflanzliche Alternative dazu ist beispielsweise Carnaubawachs, das aus der in Brasilien wachsenden Carbaubapalme gewonnen wird. Mitunter enthalten Süßigkeiten, zum Beispiel Schoko-Nüsse mit Zuckermantel, sogenanntes Karmin. Der rote Farbstoff wird aus zerdrückten Schildläusen gewonnen. Ist er in Lebensmitteln enthalten, sind diese also streng genommen nicht einmal mehr vegetarisch. Zu den bekannten Leckereien, die Veganer unbedenklich essen können, zählt eatclub.tv unter anderem Manner-Waffeln, Zartbitterschokolade (ohne Butterreinfett), Mon Cheri und die Salzheringe von Katjes auf. Auch saure Skittles und Lotus-Biscoff-Kekse, die gern mal zum Kaffee gereicht werden, sind ohne tierische Produkte hergestellt. mir