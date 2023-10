Veganer Selbstversuch: Kein Verzicht, aber weniger Fleisch essen

Bilanz zur Vegan-Serie

Es muss nicht immer Hähnchen sein: Vegane Gemüsepfanne mit Sojageschnetzeltem. Warum nicht? Veganes Mettbrötchen. Das "Mett" ist in diesem Fall aus Reiswaffeln. Vegane Cevapcici und Grillsticks vom Metzger. Redakteurin Miriam Schnurr mit veganem Abendessen: Brötchen mit veganer Pilzlyoner und Belugalinsensalat. Macht satt: Vegane Maultaschensuppe mit Nudeln.

Die wichtigste Frage zuerst: Hat Dein Selbstversuch Dich zur Veganerin gemacht?

Nein, das nicht. Ich hab es auch nicht durchgehalten. Aber ich habe es so gut es geht versucht und mich währenddessen intensiv mit dem Thema beschäftigt. Im Supermarkt habe ich genau geschaut, welche tierischen Produkte wo drin stecken und wo nicht. Spannend fand ich zum Beispiel, dass viele Müslisorten nicht vegan sind - weil Honig drin ist. Oder dass fast immer Milchpulver in Schokolade steckt. Einmal habe ich grünes Pesto gekauft - ohne daran zu denken, dass es welches mit und ohne Käse gibt. Ich habe natürlich das falsche erwischt. Insgesamt habe ich meinen Fleischkonsum reduziert, Wurst kommt bei mir zum Beispiel fast gar nicht mehr aufs Abendbrot.

Was waren die größten Herausforderungen und Hürden?

Von heute auf morgen vegan, das hat besonders im Arbeitsalltag nicht so gut geklappt. Einfach, weil man für den Hunger zwischendurch nicht mal eben schnell was Veganes beim Imbiss um die Ecke auf die Hand bekommt. Vegetarisch geht da schon besser. Außerdem habe ich festgestellt, dass mich veganes Essen oft nicht so satt macht wie solches mit Fleisch. Und man muss auf so vieles achten, wenn man sich mit veganer Ernährung noch nicht so gut auskennt, besonders beim Einkaufen.

Alternative zum Wurstbrot: Avocado mit Tomaten, Koriander und Balsamico-Creme. Rucola darf auch mit drauf.

Worauf konntest Du gut verzichten, worauf so gar nicht?

Ich konnte auf Wurst verzichten, auf Fleisch weitestgehend. Auf Käse und Eier leider nicht. Und für den Hunger zwischendurch wurde es dann schon mal ein Leberkäsbrötchen... Kuhmilch konnte ich auch gut weglassen. Auf die verzichte ich übrigens auch weiterhin. Schwarzer Tee oder Kaffee schmeckt mir auch mit ungesüßter Soja- oder Hafermilch.

Wie ist das vegane Angebot in Restaurants?

Da gibt es wirklich Unterschiede. In manchen gibt es viele und auch originelle Alternativen, in anderen ist nur Salat oder Falafel im Angebot. Da muss man schon vorher genau auf die Speisekarten schauen. Meistens findet sich aber etwas.

Wie war es für Dich, ohne Fleisch, Eier, Milch oder Sahne zu kochen?

Ungewohnt - aber ich habe ein paar Rezepte ausprobiert und war positiv überrascht, wie die Zutaten dann doch alle zusammen harmonieren und es am Ende schmeckt. Bei veganem Hack oder fleischlosen Burger-Pattys habe ich fast keinen Unterschied gemerkt.

Es gibt wahnsinnig viele leckere Ersatzprodukte, aber leider auch noch so manches, was zu wünschen übrig lässt. Gab es Lebensmittel, die Dir so gar nicht geschmeckt haben?

Abgepackte vegane Wurst aus dem Supermarkt ging gar nicht. Dann doch lieber einen pflanzlichen Brotaufstrich. Auch den veganen Joghurt fand ich gruselig. Und Tofu. Wobei es da wohl auch auf die Zubereitung ankommt. Am besten geschmeckt haben mir die veganen Cevapcici vom Metzger.

Metzger in Obernburg stellt vegane Produkte her

Wie geht es weiter? Hast Du gute Vorsätze nach deinem Selbstversuch?

Ich will auf jeden Fall meinen Fleischkonsum niedrig halten, zumindest mehr nach vegetarischen Alternativen schauen und auch weiterhin fleischlose Produkte ausprobieren und essen. Gibt's sonntags doch mal ein Rinderfilet, will ich noch genauer drauf achten, woher es kommt. Kein Billigzeug aus dem Supermarkt.

Was ist für Dich der wichtigste Grund, deinen Konsum tierischer Produkte zu reduzieren?

Zunächst mal ist zu viel Fleisch natürlich ungesund. Aber vor allem habe ich in den vergangenen Wochen erkannt, dass tierische Produkte einfach eine Selbstverständlichkeit sind, obwohl sie das nicht sein sollten. Sie sind überall und billig verfügbar. Man konsumiert zu oft einfach so vor sich hin, ohne drüber nachzudenken, woher das Fleisch stammt. Und man vergisst, dass dafür ein Tier gestorben ist, welches vorher in den meisten Fällen kein schönes Leben hatte. Mir ist ein Satz im Gedächtnis geblieben von Carolin Milledge, sie führt die »Kostbar« in Miltenberg. Dort gibt es sehr viel Vegetarisches und Veganes. Als sie noch ein Lokal mit deftigem Mittagstisch hatte, ist ihr aufgefallen, dass der Rest Fleisch auf dem Teller oft einfach weggeworfen wird - das Tier hat es also oft nicht mal geschafft, gegessen zu werden. Es endet im Müll. Das muss man sich mal klar machen.

Ich hatte Dir zu Beginn unserer Serie die Dokumentation »Dominion« empfohlen, die hinter die Kulissen der Massentierhaltung blickt. Was hat der Film in dir ausgelöst?

Ich war absolut geschockt und erschüttert, wie mit den Tieren in Massenhaltungen umgegangen wird und wie sie getötet werden. Völlig würdelos, wie Gegenstände. Jeder denkt an Profit und es ist egal, wie Kühe, Schweine oder das Geflügel ihr viel zu kurzes Leben ertragen müssen und wie es beendet wird. Am schlimmsten fand ich die Nahaufnahmen, in denen man die Angst in den Augen der Tiere gesehen hat. Wer den Film schaut, sollte wirklich seinen Fleischkonsum überdenken. Wenn es wie bei mir auch nur weniger und bewusster wird und zumindest in Richtung vegetarisch geht, ist das besser als nichts.

Alle Folgen »Vegan in der Region«: https://www.main-echo.de/vegan-mil

Der Film Dominion auf Youtube - Hinweis! Der Film enthält explizite Bilder von Tierquälerei, die für manche Zuschauer verstörend sein könnten.

NICOLE HEIN UND MIRIAM SCHNURR

Rezept: Fusilli mit "Geschnetzeltem" Veganes Geschnetzeltes mit Fusilli. Zutaten für zwei Portionen: 250 Gramm Fusilli-Nudeln, 250 Gramm Champignons in Scheiben, 180 Gramm veganes Geschnetzeltes, eine Zwiebel, in Würfel geschnitten, eine Knoblauchzehe, fein gehackt, 400 Milliliter Gemüsebrühe, 100 Milliliter Sojasahne, ein Esslöffel Olivenöl, zwei Esslöffel gehackte Petersilie, Salz und Pfeffer. Zubereitung: Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch scharf anbraten, das Geschnetzelte und die Champignons dazugeben und das Ganze zwei Minuten braten. Mi tder Gemüsebrühe ablöschen und die Fusilli dazugeben. Alles für zehn bis 15 Minuten köcheln lassen. Die Sojasahne unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auf zwei Tellern verteilen und mit Petersilie garnieren. mir