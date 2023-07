Veganer Mitbringbrunch auf dem Gelände des Miltenberger Obst- und Gartenbauvereins

An jedem zweiten Sonntag im Monat

Miltenberg 11.07.2023 - 19:06 Uhr 3 Min.

Daniel Ulshöfer hat den veganen Mitbringbrunch in Miltenberg ins Leben gerufen. Fotos: Nicole Hein Ran ans vegane Buffet! Auch den Kleinsten schmeckt's. Nach dem Brunch bleiben viele Besucher, unterhalten sich oder spielen.

Jeden zweiten Sonntag im Monat verwandelt sich das Gelände des Obst- und Gartenbauvereins im Miltenberger Stadtpark in eine Schlemmermeile.

Das Besondere: Jeder Besucher steuert etwas zum Buffet bei, das ausschließlich aus pflanzlichen Gerichten besteht. Veganer Mitbringbrunch nennt sich die Veranstaltung, die Daniel Ulshöfer vor ein paar Jahren ins Leben gerufen hat.

Obolus in die Strafkasse

Mitbringbrunch - der Name ist selbsterklärend. Nicht nur Geschirr und Besteck sollen die Teilnehmer mitbringen, sondern auch eine Kreation fürs Buffet. Egal ob süß oder deftig, ob aufwendige Torte oder schnell Gebackenes aus fertigem Blätterteig. Wer gar keine Idee hat oder es zeitlich nicht schafft, gibt einfach einen Obolus in die »Strafkasse«, wie Ulshöfer die Spendenkasse nennt.

Im Vorfeld angemeldet werden müssen die mitgebrachten Speisen nicht, auch auf die Gefahr hin, dass dann sieben Nudelsalate nebeneinander stehen. »Die schmecken doch alle anders«, sagt Ulshöfer, der keine Lust hat, alles bis ins kleinste Detail zu planen. Überhaupt geht es beim Brunch sehr entspannt zu. Alle duzen sich, Getränke nimmt sich jeder Besucher aus dem Kühlschrank, trägt sich auf einer Strichliste ein und rechnet am Schluss selbst ab. Die meisten Teilnehmer geben ein großzügiges Trinkgeld in die Kasse, denn alle wissen: Was übrig bleibt, wird für einen guten Zweck gespendet. Die Beträge können sich sehen lassen. Nach dem Brunch postet Ulshöfer auf Facebook: »So jetzt mach ich mal die Spendenkasse leer.« Insgesamt 2000 Euro gehen an drei verschiedene Lebenshöfe.

Unter Parkbäumen

Umgeben von den hohen Bäumen des Stadtparks lässt es sich trotz Sommerhitze gut aushalten. An einem Tisch sitzen Männer und Frauen im Rentenalter, daneben macht es sich eine junge Familie bequem. Auf einer Decke spielen Kinder. Zwischen 0 und 90 Jahren schätzt Ulshöfer das Alter der bisherigen Bruncher.

Sie kommen aus Miltenberg und Aschaffenburg, aus Frankfurt oder Würzburg. 40 bis 70 Teilnehmer seien es im Schnitt. Der »harte Kern« bestehe aus 10 bis 15 Personen, andere kämen immer mal wieder. Und so gut wie immer seien auch ganz neue Besucher am Start. Matthias Hein und seine Tochter Mathilda sind zum zweiten Mal dabei und begeistert von der Auswahl: »Die Bratwürste sind geschmacklich der Hammer«, sagt der Mömlinger. Während er Focaccia, Bohnenaufstrich und mindestens fünf Nudelsalate probiert, nascht seine Tochter vom vollen Tortenteller.

Rund 50 Köstlichkeiten stehen an diesem Sonntag zur Auswahl. Frikadellen, veganer Eiersalat, Wassermelonen-Thunvisch, Spinat-Hack-Lasagne, diverse Salate, Aufstriche und Brote. Brownies, Kuchen und Torten sehen aus, als hätte jemand eine Konditorei geplündert.

Nicht nur Veganer kommen regelmäßig zum Schlemmen in den Stadtpark. »Das ist ein ganz bunt gewürfelter Haufen, mit dem du im normalen Leben gar nicht so zusammen kommen würdest« sagt Ulshöfer.. Der Miltenberger freut sich über jeden Besucher. Missionieren möchte der 40-Jährige nicht. »Ich rede da keinem rein. Jeder macht das für sich.« Er selbst lebt seit rund 15 Jahren vegan, davor war er einige Zeit Vegetarier. Ein eher ungewöhnlicher Werdegang für einen Metzgersohn, der ursprünglich in die Fußstapfen des Vaters treten wollte.

Zum Nachdenken angeregt

Als Ulshöfer damals seine Metzgerlehre begann, stellte sich heraus, dass er »gegen Fleisch allergisch« war, was jedoch zunächst nur eine berufliche Umorientierung zur Folge hatte. Zum Vegetarismus brachte ihn ein Zeitungsartikel, der ihn zum Nachdenken anregte. Könnte er ein Tier töten? Eine Frage, die er mit Nein beantwortete. »Und dann war für mich mein Recht, das zu essen, einfach weg.« Das Thema Tierwohl im Blick ging Ulshöfer schließlich den für ihn logischen Schritt zum Veganismus.

Zu seinem veganen Mitbringbrunch inspiriert hat ihn das Pendant in Aschaffenburg. Zu Beginn lud er einmal im Jahr in den eigenen Garten ein. Seit rund drei Jahren findet der Brunch von April bis November auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins statt, »wunderschön gelegen im Park«. In den kälteren Monaten treffen sich die Bruncher beim Partyservice Engelhardt in Großheubach, wo Ulshöfer und seine Helfer auch regelmäßig ihre Bratwürste herstellen, die sie unter anderem beim veganen Weihnachtsmarkt im Aschaffenburger Jukuz verkaufen. Die Würstchen bestehen aus Seitan, Tofu, Erbsenprotein und einer geheimen Gewürzmischung.

2500 Stück haben die Hobbyköche kürzlich gefertigt. Die Uni Nördlingen hatte 600 Würstchen geordert, der Rest wird in Zehnerpäckchen verkauft. Unter anderem beim heutigen Brunch. Wer möchte, nimmt sich eine Packung Bratwürste aus dem Gefrierfach und legt Geld in die Kasse.

Sommercamp geplant

In kürzester Zeit sind fast alle Schüsseln und Platten leer. Daniel Ulshöfer packt ein Kartenspiel aus und setzt sich zu ein paar Gästen. Langweilig wird es auch nach dem Essen nicht. »Wir haben eine Spielekiste, Federball, Wikingerschach und eine Kugelbahn für die Kleinen.«

Nächstes Jahr will Ulshöfer noch mal einen draufsetzen. Er hat den Petershof im Erbacher Stadtteil Erbuch gemietet, wo er im Juni ein veganes Sommercamp plant. Mit Yoga- und Backkursen, Kräuterwanderungen, Bogenschießen und abendlichen Reggae-Konzerten.

NICOLE HEIN

Im Überblick: Veganer Mitbringbrunch Miltenberg Von April bis November findet der Brunch jeden zweiten Sonntag ab ca. 10.30 Uhr im Monat auf dem Grundstück des Obst- und Gartenbauvereins (Stadtpark Miltenberg) statt, im Winter beim Partyservice Engelhardt in Großheubach. Jeder bringt Geschirr und etwas fürs Buffet mit. Zusagen über Facebook (Veganer Mitbringbrunch Miltenberg) sind erwünscht. ()