Vegane Rezepte: Würziger Linsen-Aufstrich

Alternative zu Streichwurst

Heute gibt es wieder ein schnelles und einfaches Rezept für einen selbst gemachten Brotaufstrich aus Linsen und Walnüssen.

Zutaten:

200 g rote Linsen

100 g Walnüsse

1/2 Zwiebel (60 g)

Eine Karotte (100 g)

Zwei Zehen Knoblauch

Zwei EL Apfelessig

Drei EL Rapsöl

Drei EL Kokosöl (geschmolzen)

1 TL Rauchsalz

Ein EL Paprikapulver

Ein EL Zucker

Zwei TL Tomatenmark

Zwei EL Bierhefeflocken

Chili und/oder Pfeffer (optional)

Zubereitung:

Linsen in ungesalzenem Wasser kochen (nicht zu breiig). Karotte, Zwiebel und Knoblauch in Rapsöl anbraten. Mit geschmolzenem Kokosöl, abgetropften Linsen und restlichen Zutaten in eine Schüssel (oder Küchenmaschine) geben und pürieren, bis eine cremige Masse entsteht. In Gläser füllen und in den Kühlschrank stellen (oder einfrieren). Das Rezept ergibt rund 3 Marmeladengläser.

Nicole Hein