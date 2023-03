Akro­ba­tik in schwin­de­l­er­re­gen­der Höhe, Hand­stän­de Zau­be­rei, Mu­sik und wei­te­re Sho­w­ein­la­gen: Am Wo­che­n­en­de hieß es wie­der an zwei Aben­den »Va­rie­té in der Zehnt­scheu­er«. Es war be­reits die ne­un­te Aufla­ge des be­lieb­ten For­mats. Der Ver­an­stal­ter »Show­pa­ket« hat­te - ganz sei­nem Na­men ent­sp­re­chend - ein run­d­um ge­lun­ge­nes, fa­cet­ten­rei­ches Klein­kunst-Pa­ket ge­schnürt.