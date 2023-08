Urteil: Keine Bewirtung auf Gehweg in Großwallstadt

Wirte kündigen Widerspruch an

Großwallstadt 04.08.2023 - 14:05 Uhr 2 Min.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts liegt vor: Vor den Gaststätten Zum Adler und Picollo Mondo (rechts) dürfen keine Tische aufgestellt werden. Adler-Inhaber Stefan Giegerich will Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen.

»Ich werde Widerspruch gegen das Urteil einlegen, wir bleiben auf jeden Fall am Ball«, sagt Stefan Giegerich, Inhaber der Gaststätte Zum Adler. Der Geschäftsführer des Picollo Mondo, Aldo Pinetti, stimmt ihm zu. Pinetti fühlt sich von der Gemeinde Großwallstadt willkürlich behandelt. Seit fast vier Jahren streitet er sich mit der Verwaltung wegen der Tische, die er gerne vor seiner Gaststätte aufstellen würde. Stefan Giegerich erklärt dazu: »Ich würde mich gerne immer noch gütlich einigen und ich bin mir sicher, dass sich auch die Sache mit der Gefährdung irgendwie lösen wird. Wenn es nicht funktioniert, dann bin ich der erste, der die Tische wieder abbaut.«

Gericht sieht Gefahr für Fußgänger

Das Verwaltungsgericht hatte in seiner Urteilsbegründung Bezug auf die verkehrsrechtliche Lage genommen und sieht eine Gefährdung von Fußgängern, die an den Tischen vorbeiwollen und dabei auf die Straße ausweichen müssen. Beide Wirte haben sich mit der momentanen Situation arrangiert. In der Gaststätte Adler kann man im schönen Innenhof sitzen, am Picollo Mondo sind seitlich am Eingang Tische aufgestellt und versprühen dort typisch italienischen Charme. Trotzdem wollen beide Gastwirte bezüglich der Außengastronomie weiterhin eine Optimierung erreichen, um vor ihren Gaststätten auf dem Gehweg bewirten zu können.

Großwallstadts Geschäftsleiter Markus Hartmann erläutert, dass bereits im Vorfeld Gespräche mit Giegerich stattgefunden hätten. »Es war klar, dass die Tische nicht aufgestellt werden dürfen,« ergänzt Bürgermeister Roland Eppig. 2002 gab es für den Adler eine Sondergenehmigung, aber seitdem habe sich einiges geändert, besonders in Bezug auf das Verkehrsaufkommen. Markus Hartmann erklärt, dass er, als der Antrag erneut gestellt wurde, die zuständigen Behörden beteiligt hatte. Diese standen dem Antrag ablehnend gegenüber, weswegen ein negativer Bescheid erlassen wurde. Hartmann betont, dass der Bürgermeister an dem Entscheidungsprozess nicht beteiligt war.

Der Geschäftsleiter der Gemeinde nimmt auch Bezug zur Ausnahmeregelung, die das Picollo Mondo während der Coronzeit bekommen hatte. »Uns war damals bewusst, dass es für die Gastwirte auch irgendwie weitergehen muss.« Deswegen habe das Picollo Mondo damals die Genehmigung erhalten, einen Tisch auf dem Gehsteig aufzustellen. Diese sei zurückgezogen worden, als die Coronamaßnahmen wieder gelockert wurden. Hartmann bezieht sich auf die Rechtslage: »Wir müssen als Behörde auch mal nein sagen können.«

Miriam Weitz

Hintergrund: Vorschriften und Regeln für Außengastronomie Die Nutzung einer öffentlichen Außenfläche vor einem Lokal muss bei der Gemeindeverwaltung beantragt und kann von dieser genehmigt werden, sofern die Verkehrssicherheit oder -leichtigkeit nicht eingeschränkt wird. Es besteht allerdings kein Anspruch darauf, die Sondererlaubnis zu erhalten.Grundsätzlich sind Öffnungszeiten und Grenzwerte für Schallschutz zu beachten. Die gesetzlichen Ruhezeiten für Außenbereiche von Gastronomien sind in bayerischen Biergärten von 23 bis 7 Uhr festgeschrieben. Generell gilt bundesweit eine Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr, in der der Lärmpegel im Wohngebiet 45 dB und im Gewerbegebiet 50 dB nicht überschreiten darf. Weiter sind im Interesse der Anwohner auf Geruchs- und Lichtimmissionen (Technische Anleitungen Luft und Licht) sowie auf die Sauberhaltung der Außenbereiche zu achten. bam