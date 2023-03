Drei Sulzbacher blicken zurück auf 50 Jahre in der SPD

Unverdrossene Genossen

Sulzbach 27.03.2023 - 12:09 Uhr 4 Min.

Das Parteibuch von Werner Bauer dokumentiert den Eintrittsort Berlin. Der Herr links, dem 1990 die Wahlkampfspende von 100 Mark galt, ist anders als Baur nicht mehr in der SPD. Vom "Willi-Fieber" infiziert sind Fritz Weber, Klaus Dieter Naun und Werner Baur (von links) 1972 in die SPD eingetreten und ihr 50 Jahre lang durch alle Höhen und Tiefen treu geblieben. Der erste Sozialdemokrat im Amt des Bundeskanzlers: Willy Brandt (SPD) legt nach seiner Wahl vor Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel am 21. Oktober 1969 im Bundestag in Bonn seinen Amtseid ab. Foto: dpa

Eine Veranstaltung des SPD-Ortsvereins Sulzbach zu Jahresbeginn wirft ein Schlaglicht auf diese politische »Zeitenwende«: Sechs Frauen und Männer hat Landtagsabgeordnete Martina Fehlner für 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD ehren können. Alle eingetreten im Jahr 1972, als der Sozialdemokratie die Menschen nur so zuströmten.

Die Sulzbacher Jubilare sind Beleg für einen damals bundesweiten Trend: Denn der langjährige Ortsvereinsvorsitzende Werner Baur (72) war nicht in Sulzbach, sondern in Berlin in die SPD eingetreten, Fritz Weber (76) in seiner damaligen Heimatstadt Weiden in der Oberpfalz, nur Klaus Dieter Naun (71) ist ein gebürtiger Sulzbacher. Aber in der Aufzählung der Beweggründe für ihren damaligen Eintritt in die SPD nennen alle drei einen Namen: Willy Brandt.

Anders als Berlin war Leidersbach in den frühen 1970ern sozialdemokratische Diaspora. »Was man sich da im Ort anhören musste«, stöhnt Klaus Dieter Naun noch heute. Doch für den damals 21-jährigen Betonbauer war der Eintritt in die Arbeiterpartei nicht nur logisch, sondern auch familiär bedingt. Der Vater war SPD-Mitglied, die Mutter Sympathisantin, sie hatte sogar mal auf der SPD-Liste für den Gemeinderat kandidiert. »Ich hab' Rockmusik gehört, hatte längere Haare«, erinnert sich Naun an sein jüngeres Ich: »Mir war damals völlig unverständlich, wie ein junger Mensch für die CSU sein konnte. Das war ja so ein konservativer Haufen.«

Aus einer Arbeiterfamilie kommt auch Fritz Weber. Für ihn war der Weg in die SPD noch klarer vorgezeichnet. Denn: »Weiden war rot«, sagt Weber über seinen Heimatort in der Oberpfalz. Die Arbeiter der dortigen Glas- und Porzellanindustrie machten die Sozialdemokratie stark. Auch Webers Vater arbeitete in einer Glashütte. »Es gab schon ein klares Wissen, wer sich politisch für die Arbeiter und sozial Schwächeren einsetzt«, sagt Weber, der zu dem Zeitpunkt als Großhandelskaufmann arbeitet, sich gewerkschaftlich engagiert, aus diesem Engagement später sogar seinen Beruf macht und Gewerkschaftssekretär wird.

»Mehr Demokratie wagen«, der Satz aus Willy Brands Regierungserklärung von 1969, das sozialdemokratische Versprechen für mehr soziale Gerechtigkeit, für eine moderne liberalere Gesellschaft, machten die positive Anziehungskraft der SPD in diesen Jahren aus.

Es gab aber auch ein »Gegen«: das Aufbegehren der 68er gegen die Vätergeneration, gegen das Verschweigen der dunklen Vergangenheit. »Mein Vater war ein Nazi«, sagt Werner Baur freimütig. Ihn habe das genau in die andere Richtung politisiert. Von Willy Brand sei er schon als Schüler fasziniert gewesen: »Ich war zehn Jahre alt, da fuhr der im offenen Auto bei uns durch Diedorf bei Augsburg, und alle jubelten ihm zu.« Auch für Fritz Weber gab es etwas, wogegen er politisch kämpfen wollten und musste: Das verkörperte für ihn Adolf von Thadden, ein Mitbegründer der NPD. »Die stand 1969 kurz vor dem Einzug in den Bundestag«, erinnert sich Weber. Auch dass er und Mitstreiter dies unbedingt verhindern wollten durch nächtliche Aktionen mit Farbeimer und jähem Ende: »Die Polizei hat uns aufgegriffen.«

Der jugendliche Brandt-Fan Baur wurde SPD-Mitglied als er mit 20 Jahren eine Stelle als Koch in Berlin antrat. Da klopften eines Abends ein paar junge Leute an der Tür seiner bescheidenen Bude und fragten: »Hallo, wir sind die Jusos, willst Du bei uns mitmachen?« Der Lockruf wirkte, auch wenn Baur im Kreis der neugewonnenen Parteifreunde ein Exot blieb: »Das waren fast alles Studenten. Wenn die abends sich die Köpfe heiß redeten, musste ich arbeiten.« Im Einsatz für die sozialdemokratische Sache blieb er »limitiert«, aber überzeugt: »Die machten was gegen die katastrophale Wohnungssituation in der Inselstadt.«

Ob in Berlin, Weiden oder Sulzbach - für die Gesellschaft der Bundesrepublik waren die 1970er-Jahre eine hochpolitische und vor allem auch polarisierende Zeit. Die 68er-Bewegung und die erste sozialliberale Regierung bescherten SPD und CSU einen Mitgliederboom. Für Naun, Baur und Weber war ihre damalige Entscheidung für die SPD eine fürs Leben.

Dabei war ihr »Eintrittsgrund« Will Brand schon zwei Jahre später nicht mehr Kanzler, und in den vergangenen fünf Jahrzehnten gab es unter den Nachfolgern Schmidt, Schröder und jetzt Scholz nicht nur Höhen: den Nato-Doppelbeschluss und die Pershing-Stationierung, bei der die Sulzbacher Genossen gegen ihren Kanzler demonstrierten, oder die Hartz-Reformen, die einen Gewerkschafter wie Fritz Weber natürlich nicht glücklich stimmten.

Die Frage, ob die SPD auf sie heute eine ähnlich anziehende Wirkung hätte, beantwortet Weber mit einem klaren Nein und findet dafür eine wenig schmeichelhafte Begründung: »Wir sind linker als die Linken, grüner als die Grünen und zeitweise populistischer als die AfD.«

Trotzdem war keiner der drei je in Versuchung, sein Parteibuch zurückzugeben. Ihre Bindung, ihr Kleber sind die historischen Leistungen der SPD, deren Verdienste um die Demokratie, ihr Einsatz für eine gerechtere, sozialere Gesellschaft: »Dass Arbeitnehmer heute anständig bezahlt werden, dass es die Tarifbindung und betriebliche Mitbestimmung gibt, verdanken die Menschen der SPD«, sagt Werner Baur. Und für Klaus Dieter Naun ist nicht Helmut Kohl, sondern Willy Brandt der wahre »Kanzler der Einheit«: »Es war seine Ostpolitik, die den Weg dafür geöffnet hat.«

Doch in den fünf Jahrzehnten ihrer Mitgliedschaft ist der SPD mehr als allen anderen Parteien ihr Milieu, ihre klassische Klientel abhanden gekommen. »So was wie Arbeiterschaft gibt's ja heute nicht mehr«, sagt Weber. Schon in den 80ern hieß es nicht mehr Arbeiter-, sondern »Schullehrer-Partei«. Die traditionsreiche SPD hat - um einen Satz aus der Regierungserklärung Brandts zu verwenden - große Schwierigkeiten, »die Flamme am Brennen zu halten«. Ein »Olaf-Fieber« wie im Wahlkampf 1968 ist nicht in Sicht.

Trotzdem werden die Sulzbacher Polit-Veteranen weitermachen und auch im bevorstehenden Landtagswahlkampf Türklinken putzen. Getreu dem Godesberger Grundsatzprogramm, dessen Leitgedanke in ihren Parteibüchern abgedruckt ist: »Der Sozialismus«, heißt es dort, »ist eine dauernde Aufgabe: Freiheit und Gerechtigkeit zu erkämpfen, sie zu bewahren und sich in ihnen zu bewähren.«

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Das politische Deutschland im »Willi-Fieber« 1969 war das Jahr, in dem die SPD mit Will Brandt erstmals den Bundeskanzler stellte. ER hatte ide Wahl im Triumphzug gewonnen und besonders unter jüngeren Wählern ein wahres "Willy-Fieber" entfacht, das in den Folgejahren zu einem beispiellosen Anstieg der Mitgliederzahlen führte. In diesem Sog waren 1972 auch die Sulzbacher Werner Bauer, Fritz Weber und Klaus Dieter Naun eingetreten. Die Emotionen, die es im Willy-Wahlkampf gab, kamen nie wieder. Unter dem Motto Wandel durch Annäherung leitete Brandt mit seiner neuen Ostpolitik eine Zäsur im politisch konfrontativen Klima des Kalten Krieges ein. Mit den Ostverträgen begann er einen Kurs der Entspannung und des Ausgleichs mit der Sowjetunion, der DDR, Polen und den übrigen Ostblockstaaten. Für diese Politik erhielt Brandt 1971 den Friedensnobelpreis. Seine Amtszeit als Bundeskanzler dauerte allerdings nur bis 1974. Günter Guillaume, der als Referent für Parteiangelegenheiten einer der engsten Mitarbeiter von Brandt war, wurde als DDR-Spion enttarnt. Brandt trat zurück, er hatte Guillaume nicht entlassen, obwohl der seit mehr als einem Jahr im Verdacht stand, Spionage zu betreiben. kü

