Unterhaltung für Senioren, Unterstützung für die Branche

Gesellschaft: Arbeitskreis Pflege im Kreis Miltenberg befasst sich mit Digitalisierung - Vorträge und Aussteller in Klingenberg

Klingenberg a.Main 25.05.2023 - 14:27 Uhr 2 Min.

Tobias Bily von Enna Care mit Tablet und Karten, die Senioren personalisierte Unterhaltung ohne Internet ermöglichen.

Diese Inhalte sind auf Karten gespeichert, die man auf das sogenannte Dock legt, welches an ein Tablet erinnert - schon läuft der aktuelle »Tatort« oder das Album mit Urlaubsfotos der Enkelin. Das Gerät wird gegen eine monatliche Gebühr gemietet und ist jederzeit kündbar. Bei den Karten kann man aus unterschiedlichen Kategorien wählen - zum Beispiel Fernsehsendungen - aber auch individuelle mit Urlaubsfotos oder Kochrezepten bestellen.

Roboter und Telematik

Moderne Technologien wie von Enna Care und Digitalisierung in der Pflege waren zentrale Themen beim Treffen des Arbeitskreises »Pflege der Arge (Arbeitsgemeinschaft) der freien Wohlfahrtsverbände und anderer Sozialinstitutionen im Landkreis Miltenberg« am Mittwochnachmittag in Klingenberg. Neben Ausstellern wie Enna Care sowie auf Pflegeroboter oder Telematik spezialisierte Firmen gab es auch eine Reihe von Fachvorträgen.

»Wir sind bei der Digitalisierung rund 20 Jahre zurück«, leitete Arbeitskreis-Sprecher und Vorsitzender der Caritas-Sozialstation St. Johannes Erlenbach Gerhard Schuhmacher die Vortragsreihe ein. Der Arbeitskreis habe großes Interesse, die Digitalisierung voranzutreiben und sich nicht nur zu diesem Thema mit sämtlichen Akteuren aus dem Pflegebereich zu vernetzen. Und natürlich soll die Digitalisierung auch den Menschen selbst helfen und sie unterstützen.

Ein Extrembeispiel aus China zeigte Schuhmacher in seiner Einleitung: Auf dem Foto aus einer »Weltspiegel«-Reportage war ein hochmodernes Kontrollzentrum zu sehen, das permanent mit etwa 160.000 älteren Menschen vernetzt ist, Vitalzeichen überwacht und bei Bedarf helfen kann.

Wohnkonzepte für Ältere

Das ist hierzulande noch Zukunftsmusik, doch Ansätze für sogenannte Smarthomes (intelligentes Zuhause) und digital voll ausgestattete Senioren-Wohngemeinschaften gibt es bereits, wie Brigitte Herkert von der Koordinationsstelle Wohnen im Alter ausführte. Mit bestimmten, auf ältere Menschen zugeschnittenen Quartierskonzepten für Kommunen bleibt den Senioren ihr soziales Netzwerk erhalten und sie bekommen ortsnahe Unterstützung und Pflege. Das dazugehörige Quartiersmanagement gebe es bereits in Eschau und in Wörth, in Elsenfeld könne man im Haus Paula eine Modellwohnung einrichten.

Auch bei der Telematik-Infrastruktur gebe es noch viel zu tun, wie Michael Brockt von der Firma Concat schilderte. Sein Unternehmen liefert IT-Systeme wie beispielsweise Lesegeräte für Versichertenkarten. Zwar könne man sich jetzt endlich elektronisch krankschreiben lassen. »Aber ein E-Rezept gibt es immer noch nicht.« Wie man von Digitalisierung profitieren kann, zeigte die Präsentation von Christin Stadler von der Firma Life Bonus aus Hamburg. Ein großes Team aus Gesundheits-, Pflege- und IT-Experten entwickelt Programme für Menschen in Pflegeberufen, Pflegebedürftige oder auch pflegende Angehörige. Das geht per App und auch vor Ort in Pflegeeinrichtungen, wo die Mitarbeiter vor Ort unter anderem als Gesundheitstrainer unterstützen. Das Projekt »Starke Pflege« ist beispielsweise ein Krafttraining ganz an den Pflegeberuf angepasst.

Eine weitere Herausforderung als Folge des Personalmangels: Die Qualifizierung internationaler Pflegefachkräfte hat sich die Online-Sprachschule Lingoda zur Aufgabe gemacht. Vom Anerkennungsverfahren für die beruflichen Kenntnisse über die Sprach- und Fachkenntnisprüfung ist es ein langer Prozess, den Lingoda mit seinen Programmen unterstützt.

Insgesamt zehn Vorträge und acht Aussteller gab es am Mittwoch. Der Arbeitskreis Pflege trifft sich laut Susanne König, Geschäftsführerin der Caritas-Sozialstation Erlenbach, seit gut 30 Jahren regelmäßig. Auch für sie steht das Thema Digitalisierung an erster Stelle. »Wir müssen erreichen, dass Menschen so lange wie möglich daheim leben können.«

MIRIAM SCHNURR