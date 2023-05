Unterfränkischer Fitnesstag beim TV Bürgstadt

Bürgstadt 14.05.2023 - 14:31 Uhr < 1 Min.

Bürgstadt, 20. unterfränkischer Fitnesstag

Wer es ruhiger angehen lassen wollte, war bei Kaha, »Feel well woman«, Yoga oder Athlethic Flow mit Entspannung gut aufgehoben. Neu im Programm war heuer ein Spaziergang zum Thema »Achtsamkeit im Wald«. Die 115 Frauen und fünf Männer wurden vom Küchenteam des Turnverein Bürgstadt mittags mit einem Fitnessteller kulinarisch verwöhnt, zwischendurch gab es Obst und Getränke. Und damit alle verbrannten Kalorien auch wieder aufgefüllt wurden, erwartete die Teilnehmer am Schluss ein reichhaltiges Küchenbuffet. Übrigens gab es für jeden Teilnehmer einen Rucksack als Geschenk - in Erinnerung an den 20. Unterfränkischen Fitnesstag.

