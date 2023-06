"Unsere Welt braucht Offenheit und Menschlichkeit"

Auszüge aus dem Interview mit der 14-jährigen Sadya aus Afghanistan

"Ich bin seit sieben Jahren in Deutschland. Es gefällt mir sehr am HSG, ich habe neue Freunde gefunden und nette Lehrer, man fühlt sich dort wohl. Meine alte Heimat ist ein kleines Dorf in Afghanistan, Dusty. Meine Eltern und Großeltern kommen daher, mein Vater ging dort zur Schule, hat dort studiert und ist Lehrer geworden." "Die Taliban haben meine Familie bedroht ? Wir mussten Schutzgeld bezahlen ? wir mussten uns als Sunniten tarnen ... Mein Vater wollte so nicht mehr leben, wünschte sich auch für seine Kinder eine bessere Zukunft. Eines Nachts wurden die Sachen gepackt und wir sind über das Dach geklettert. Das war der Anfang unserer Flucht. Sie begann mit einer Fahrt nach Kabul. Im Flüchtlingslager in Pakistan gab es nur kaputte Unterkünfte, zwei Tage kein Essen, nur einen Brunnen. Wir sind dann durch die Wüste nach Iran gefahren, in eine bessere Unterkunft ? Dann ging es mit dem Bus weiter in die Türkei und dann mit dem Schiff nach Griechenland. Das Boot war das Schlimmste. Man wurde hineingeworfen, egal wohin. Ich wurde dabei von meinen Eltern getrennt, aber sie hatten meine kleine Schwester (3 Jahre) und meinen kleinen Bruder (4 Jahre) im Arm." Das Boot, in dem Sadya saß, war "sehr klein, nicht solide, nur aus Plastik und es waren zu viele Personen darin. Wer schrie ging über Bord. Babys und kleine Kinder wurden von den Schleusern ins Wasser geworfen. Entweder du überlebst das oder nicht. Ich habe überlebt." Nachdem sie ihre Eltern wiedergefunden hatte, "ging es mit dem Schiff nach Bulgarien, per Bus nach Serbien und weiter bis Schweinfurt." Nach einigen Monaten im Auffanglager Kleinheubach fand die Familie in Rüdenau ein Haus: "Das war besser. Mein Vater war auf Arbeitssuche, Wir allen mussten Deutsch lernen. Jetzt hat mein Vater Arbeit als Maler, er kann hier seinen Beruf als Lehrer nicht ausüben. Er verzichtet für seine Kinder auf sein Leben, das macht mich traurig, weil wir unsere Eltern in diese Lage gebracht haben."

Ihr Blick in ihre alte Heimat: "Meine Freundinnen in Kabul sind verheiratet und haben selbst Kinder ? Sie müssen heiraten, sonst nehmen die Taliban sie mit. Wenn man auf die Straße läuft, kommen sie auch in die Häuser, verbrennen Bücher. Sie hassen Bildung." Und weiter: "Eine Heirat ist ein Schutz. Aber es ist trotzdem eine Hölle. Meine Mutter wurde zwangsverheiratet. Sie hat es gehasst, wollte sich das Leben nehmen. Manchmal bekomme ich eine Wut auf meine Oma, weil sie das zugelassen hat. Aber es ist nicht ihre Schuld, da ist die Gesellschaft schuld. Mutter wurde mit 14 verlobt, Vater war 16. Mit 20 war Hochzeit, sie waren Nachbarn. Aber mein Vater war sehr nett zu ihr. Meine Mutter liebt meinen Vater jetzt immer noch. Mein größtes Glück sind meine Eltern."

Die Rolle der Mädchen in Afghanistan beschäftigt sie sehr: "Du darfst deine Meinung nicht sagen, nicht was du willst ? Gar kein Sport geht für Mädchen. Mädchen sind wertlos. Du gehst in die Küche, sagen die Jungen und lassen einen nicht mitspielen. Sie respektieren die eigene Mutter nicht."

Ihr Fazit nach sieben Jahren in Deutschland: "Der Erzählen hilft. Die Last wird leichter, wenn man sie teilen kann. Die ersten beiden Jahre in Deutschland sind sehr hart. Wegen der Sprachbarriere wird man oft ausgeschlossen. In der Grundschule konnte ich mich nicht verteidigen. Jetzt geht es mir viel besser." Und sie hat klare Ziele: "Ich wusste schon früh, dass ich mich für Frauen einsetzen möchte. Politik interessiert mich. Jetzt arbeite ich am HSG im 'Projekt der Generationen' mit. Das ist das Beste an der Schule. Ich möchte Frauen und Kindern helfen." (hlin)