Unkraut auf Kirschfurter Friedhof löst Debatte aus

Gemeinderat: Collenberger Gremium mahnt Pflege der gemeindeeigenen Liegenschaften an

Collenberg 23.05.2023 - 13:26 Uhr 3 Min.

Der massive Unkrautbewuchs um die Urnengräber im Friedhof Kirschfurt sorgt während der Sitzung am Montag für einigen Unmut im Collenberger Ratsgremium.

Bürgermeister Andreas Freiburg (CSU) meinte, dass der Bauhof momentan krankheitsbedingt und zusätzlich durch den Einsatz nicht geplanter Arbeiten, wie der Wasserrohrbruch in Kirschfurt, an seine Leistungsgrenze gekommen sei. Auch wirke sich der schon seit längerer Zeit krankheitsbedingte Ausfall eines Bauhofmitarbeiters maßgebend auf die Erledigung der laufenden Aufgaben des Bauhofs aus. Eine Prioritätensetzung bei der Einsatzplanung sei deshalb unausweichlich.

Jürgen Reichel (FBC) mahnte in diesem Zusammenhang an, dass in Zukunft bei anstehenden Abstimmungen und Beschlüssen durch den Gemeinderat mehr als bisher die darauffolgende Unterhaltspflege und der daraus resultierende Arbeits- und Kostenaufwand betrachtet und bewertet werden müsse. »Sicherlich ist es schön, dass die Gemeinde immer mehr neue und für die Bürger attraktive Maßnahmen umsetzt, wie beispielsweise die neu geschaffene Wassertretanlage in Fechenbach oder die geplante Neugestaltung des Mainvorlandes in Reistenhausen.« »Ich frage mich aber schon seit einiger Zeit: Wer soll das alles langfristig pflegen und in Ordnung halten«, so Reichel.

Man müsse für die Zukunft bei Entscheidungen, auch schon während der Planungsphase die Nachhaltigkeit und den Pflegeaufwand der Maßnahme bewerten. Seiner Auffassung nach müsse bei zukünftigen Entscheidungen und Abstimmungen durch das Ratsgremium noch mehr als bisher der nachfolgende Pflege- und Instandhaltungsaufwand durch die Gemeinde als Entscheidungsgrundlage betrachtet werden, und nicht nur der Gedanke »Nice to have«.

Freiburg wie darauf hin, dass alle bisher neu geschaffenen Gewerke, etwa die Neugestaltung des Pfarrgartens in Fechenbach oder alle Maßnahmen zum Thema Buntsandstein durch das Ratsgremium beschlossen worden seien.

Bürger engagieren

Sven Siebenlist (CSU) schlug vor, mehr Werbung für freiwillige gemeinnützige Arbeiten durch die Bürger zu machen. Arbeitseinsätze durch Bürger seien sicherlich, wie in anderen Gemeinden auch, wenn sie zuvor gut geplant sind, auch in Collenberg möglich, so seine Meinung. Freiburg fügte dem hinzu, dass zum Teil durch neue Gegebenheiten und gesetzliche Vorschriften, welche die Gemeinde beachten müsse, diese Vorgehensweise nicht immer einfach sei.

Er schlug deshalb vor das Thema Unterhaltspflege im Umweltausschuss noch intensiver zu betrachten, um Lösungsmöglichkeiten zu erörtern. Im Hinblick auf die Bepflanzung der momentan noch im Bau befindlichen neuen Urnenfelder auf den Friedhöfen in Reistenhausen und Fechenbach müssen hierzu sowieso Entscheidungen getroffen werden, so Freiburg. Abschließend bemerkte er noch, dass gerade das Thema Unterhaltspflege für die Verwaltung ein wichtiges Thema für die Zukunft sein werde.

Werner Rodenfels

Gemeinde Collenberg in Kürze Collenberg. Der Gemeinderat hat sich in sei­ner Sit­zung am Montag un­ter an­de­rem mit fol­gen­den The­men be­fasst: Verkehr: Trotz der schon seit Jahren bestehenden Beschilderung der Wald- und Flurwege (Befahren nur durch Berechtigte bzw. durch Land- und Forstwirtschaft) im Gemeindegebiet wurde immer wieder ein widerrechtliches Befahren dieser Wege festgestellt. Um einer widerrechtlichen Befahrung Einhalt gebieten zu können, und für eine verkehrsrechtliche Verfolgung ist eine "verkehrsrechtliche Anordnung" notwendig. Das Ratsgremium beschloss einvernehmlich diese teilweise fehlenden Anordnungen zu vervollständigen und zu dokumentieren. Die Freifläche vor dem Feuerwehrhaus wird zudem zur eingeschränkten Halteverbotszone ausgeschildert, weil diese immer häufiger als Abstellplatz für Anhänger und Wohnwagen missbraucht werden. Reinigung Grundschule: Die Reinigung der Grundschule wurde neu ausgeschrieben. Von den fünf angeschriebenen Dienstleistern kamen nur zwei aufgrund fehlender Unterlagen in die Wertung. Die Reinigungsleistung wurde vom Gremium einstimmig an den günstigsten Anbieter mit einem Jahresnettobetrag in Höhe von rund 30.600 Euro vergeben. Haushalt: Die für das Haushaltsjahr 2024 geplanten Kosten der "Beladung" des bereits im letzten Jahr bestellten Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für die Feuerwehr schlagen sich aktuell bereits im Haushaltsjahr 2023 nieder. Um eine Preiserhöhung zu vermeiden, wird die "Beladung" des Fahrzeuges noch in diesem Jahr beschafft und im nächsten Jahr dem Fahrzeugbauer für den Einbau im Fahrzeug vor Auslieferung zur Verfügung gestellt. Heizungsanlage "Alte Schule" Reistenhausen: Die bestehende Ölheizung in der alten Schule in Reistenhausen ist defekt und eine Reparatur wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll (Kessel ist undicht). Da aufgrund der fehlenden Lagermöglichkeiten und der energetisch nicht geeigneten Bausubstanz des Gebäudes der Einbau einer umweltschonenderen Pelletheizung oder einer Wärmepumpenheizung nicht möglich ist, wurde einvernehmlich vom Ratsgremium beschlossen, wieder eine Ölheizung einzubauen. Die Auftragsvergabe ging an den günstigsten Anbieter für rund 12.700 Euro brutto. Bauhof: Für die Pflege der Flächen, insbesondere an schwer zugänglichen Wegrändern und Hanglagen, werden zunehmend speziellere Vorrichtungen und Geräte benötigt. Da die Vergabe der Arbeiten an Dienstleister auf Dauer auch keine gute Lösung ist, wurde im laufenden Haushaltsjahr die Kosten für einen neuen Mulchkopf für den Gemeindebagger eingestellt. Der Bauhof hatte einen entsprechenden Mulcher zum Test im Einsatz und für gut befunden. Das Ratsgremium beschloss einstimmig, die Auftragsvergabe in Höhe von 9091,60 Euro brutto an den günstigsten Anbieter. Hunde: Bürgermeister Freiburg wies darauf hin, dass unsere Landwirte sich momentan bei der Heuernte befänden. Gleichzeitig hat die sogenannte "Setz-Zeit" der Rehkitze beim Rotwild begonnen. Freilaufende Hunde hätten deshalb nichts in den Wiesen verloren, und sofern die Hunde nicht auf den ausgewiesenen Wegen blieben, ein Anleinen der Hunde dringend erforderlich sei. Asylunterkünfte: Das Landratsamt informierte die Gemeinde, dass in der Hauptstrasse 31 Wohnräume für rund 18 Asylbewerber angeboten worden seien und diese aller Wahrscheinlichkeit nach ab Juli durch das Landratsamt belegt werden. Weitere Details wie Nationalität oder Altersgruppe seien der Verwaltung nicht bekannt. wero