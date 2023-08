Wie Musiker am Montag ein spontanes Konzert auf die Beine gestellt haben

Ungewöhnliche Wette in Bürgstadt

Bürgstadt 15.08.2023 - 10:04 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bürgstadt, alter Kirchhof, Wetten daß Foto Annegret Schmitz BU: "Wetten dass" hieß es am Montag abend im alten Kirchhof in Bürgstadt

Eingefleischte Bürgstadter wissen: Wer in der Marktgemeinde pünktlich ist, kommt zehn Minuten nach der Zeit. So saßen schlussendlich 22 Hobbymusiker zusammen, die sich der Herausforderung stellten, ohne eine einzige Probe ein zweistündiges Konzert bestreiten zu wollen. "Lagerfeuerkompetenz" und 5 bis 6 Gitarrengriffe sollten reichen. Musik frei nach dem Motto "live, unplugged und ohne Strom". Die Zuhörer waren bis dahin schon zum Kirchhof geströmt. Mit Picknickdecken oder Camping- und Klappstühlen, um einen schönen Platz unter der alten Linde zu ergattern.

"Ob wir alle zusammenspielen, wissen wir noch nicht", kommentierte Albrecht Hench, das Urgestein von Headline, der mit Katrin auch die Headline-Sängerin mitgebracht hatte. Aber wer diesen Vollblutmusiker kennt, weiß, dass er die Menschen begeistern und zum Musizieren verführen kann. Und spätestens nach dem ersten Lied von Reinhard Mey - natürlich "Über den Wolken" - war klar: Das klappt wunderbar mit dem musikalischen Miteinander.

Auf einer Leinwand waren die Texte und die dazu passenden Gitarrengriffe zu sehen und die Zuhörer ließen sich nicht bitten, sondern sangen gleich aus voller Kehle mit. Es folgten Hits der Beatles, Wolfgang Ambros, den Beach Boys und Wader. Ein Ohrwurm jagte den anderen und als schließlich "Die Gedanken sind frei" geschmettert wurde, nutzte Bernd Neuberger das Gänsehautfeeling zu einem nachdenklichen Hinweis. "Wir in Deutschland haben die Freiheit, zu sagen und zu singen, was wir wollen, ohne dass wir mit Folgen rechnen müssen", so der zweite Bürgermeister. Das sei nicht in jedem Land so, betonte Neuberger und bat alle darum, dafür Sorge zu tragen, dass "unsere Demokratie uns weiterhin diese Freiheit gewährt".

Er war übrigens glücklich, dass er seine Wette verloren hatte und betonte, dass der Wettgedanke nie im Vordergrund stand. Und so waren die Gewinner an diesem Abend alle, die diese Veranstaltung miterlebt und sich mit Sicherheit einen Ohrwurm mit nach Hause genommen haben. Gewinner sind aber auch die Kinder der "Bürgstadter Rasselbande". Die dürfen sich darauf freuen, dass Albrecht Hench und Bernd Neuberger im Herbst in den Kindergarten kommen und mit der Rasselbande Musik machen und ihnen vorlesen. Denn das war der Wetteinsatz der beiden gewesen.

Da es an diesem lauen Sommerabend aber so schön war, entschieden die beiden, dass sie gemeinsam ihren Wetteinsatz einlösen. Obendrauf kommt noch der Inhalt des Geigenkastens, in dem Spenden der Zuhörer gesammelt wurden. Zum Schluss dankte Neuberger allen, die zum Gelingen des Abends beigetragen hatten, besonders der KJG, die dafür sorgte, dass niemand Durst leiden musste. Alles in allem eine tolle Veranstaltung, die aus einer Idee an einem Silvesterabend geboren wurde und vielleicht manchem Gitarristen einen Traum erfüllte: einmal öffentlich aufzutreten.

Annegret Schmitz