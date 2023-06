Ungeklärter Mordfall in Wörth: So geben die Ermittler Klaus Berninger ein Gesicht

Tatort Schneesberg

Klaus Berninger

»Wir werden nichts unversucht lassen, um den Mord an Klaus Berninger zu klären.« Diese Zusicherung von Jörg Albert und Detlef Bub, den Altfall-Ermittlern der Kriminalpolizei Aschaffenburg, gilt heute noch ebenso wie vor gut einem Jahr: Am 20. April 2022 teilte die Polizei mit, dass sie nach 31 Jahren die Suche nach dem Mörder des Bäckerlehrlings in Wörth (Kreis Miltenberg) wieder aufnimmt.

Nach einer längeren Pause gehen die öffentlichen Ermittlungen jetzt Anfang Juni weiter und die zwischenzeitliche Stille endet: Am Mittwoch, 14. Juni, wird der »Fall Berninger« in der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY ... Ungelöst« aufgegriffen. In einem »der längsten Filmbeiträge in der Geschichte von Aktenzeichen XY«, so der Aschaffenburger Kripochef Markus Schlemmer, werden die Zuschauer auch neue Details zu dem Verbrechen sehen. »Wir haben den Beitrag nicht gesehen, den kriegt man vorher nicht zu Gesicht«, sagt der Kriminaldirektor. Sicherlich werde der Film aber »sehr emotional werden« (siehe Artikel, unten: »So sorgen die Macher...«).

BLICK ZURÜCK AUF DIE WIEDER-AUFNAHME 2022

Der Ankündigung im Frühjahr 2022, dass der Fall wieder aufgerollt wird, folgt eine wochenlange Großoffensive: Beamte hängen Plakate mit dem Bild des 16-Jährigen und der Frage »Wer ist mein Mörder?« auf, klingeln in Wörth an den Haustüren und befragen Anwohner. Spezialkräfte suchen am Tatort in der Gemarkung Schneesberg nach der Tatwaffe und finden ein Messer (siehe Chronik: »Der Fall und die Ermittlungen«). Immer wieder wenden sich die Ermittler mit Fragen an die Öffentlichkeit (siehe Chronik).

21. Dezember 1990 Seine Familie meldet Klaus bei der Obernburger Polizei als vermisst. Die Beamten befragen mögliche Kontaktpersonen, Polizeistreifen suchen Jugendtreffpunkte auf. 23. Dezember 1990 Gegen 11 Uhr finden Spaziergänger eine Leiche am Waldrand in der Gemarkung Schneesberg, unweit einer Schutzhütte. Es handelt sich um den 16-jährigen Klaus Berninger. Der Wörther Pfarrer Konrad Frohmüller überbringt der Familie die Todesnachricht. Ende Dezember/Anfang Januar 1991 Bildung der Sonderkommission »SOKO Berninger«, 15 Beamte ermitteln. 10. Januar 1991 Die Polizei schaltet einen Anrufbeantworter für anonyme Hinweise. In den nächsten Wochen folgen Haustürbefragungen und die Verteilung von Flugzetteln, um Zeugen zu finden. Dezember 1991 Ein Jahr nach der Tat hat die Polizei 170 Spuren ausgewertet, 11 Aktenordner mit rund 3000 Seiten gefüllt, 377 Fahrzeughalter und insgesamt 615 Menschen überprüft. Dezember 2010/Januar 2011 Polizisten haben zum 20. Jahrestag noch einmal die Akten durchgearbeitet. Der Fall bleibt ein Rätsel. 22. April 2022 Polizei und Staatsanwaltschaft laden in die Wörther Sporthalle ein, um der Bevölkerung den Fall in Erinnerung zu rufen und um Unterstützung und Hinweise zu bitten. >>> Lesen Sie mehr dazu hier: Suche nach Täter startet in die heiße Phase 27. April 2022 Polizistinnen und Polizisten der Bereitschaftspolizei gehen von Haustür zu Haustür, um Anwohner zu befragen. Lesen Sie mehr dazu hier: 130 Polizisten befragen Anwohner 6. Mai 2022 Beamte stellen an neuralgischen Verkehrspunkten rund um Wörth und Nachbargemeinden Bauzäune auf, an denen Großplakate angebracht sind. Sie sollen die Blicke der Autofahrer auf sich ziehen. Das bayerische LKA hat inzwischen eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt. Lesen Sie mehr dazu hier: Großplakate und hohe Belohnung 5. Juni 2023 Mit einer Flugzettel-Aktion machen Beamte auf die Ausstrahlung des Falls in der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY... Ungelöst« aufmerksam. Sendetermin ist am Mittwoch, 14. Juni, 20.15 Uhr

Die Arbeit ging danach unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiter: 250 Hinweise arbeiteten die Ermittler der zeitweise 20 Personen starken Sonderkommission »SOKO Berninger« ab, machten Observationen, befragten Zeugen, schickten Spurenträger erneut zur Auswertung in kriminaltechnische Labore. Elf Aktenordner hatte die Polizei nach der Bluttat am 20. Dezember 1990 in einem Jahr gefüllt. Noch einmal die gleiche Menge trugen die Beamten nun zusammen.

HAUCH VON XY – INFOABEND AM 22. APRIL '22

22. April 2022: Mit dem Ziel, »dem Fall Klaus Berninger ein Gesicht zu geben«, laden die Ermittler in die Turnhalle in Wörth ein. Schon damals liegt ein Hauch von »Aktenzeichen XY ... Ungelöst« in der Luft: »Leider sind wir nicht vollständig. Einer fehlt. Klaus Berninger fehlt«, eröffnet Schlemmer den Abend.

Die 31 Jahre seit seinem Tod hätten »unfassbares Leid« für seine Angehörigen und Freunde gebracht. 31 Jahre, in denen sich diese gefragt hätten, wie sein beziehungsweise ihr Leben mit ihm verlaufen wäre. 31 Jahre, »in denen der oder die Mörder unbehelligt unter uns weiterleben durften.«

Über 30 Jahre sind die Bilder aus den Polizeiakten zum Mord an dem Bäckerlehrling Klaus Berninger nun alt – und doch immer wieder präsent.

Diese lange Zeit erschwert es für Ermittler einerseits, Zeugen und Hinweise zu finden: In der Erinnerung verklären sich Dinge leicht, oft lässt sich nicht mehr sagen, von wem man was gehört hat, was man tatsächlich selbst sah oder doch nur als eigenes Erlebnis abspeicherte.

Diese 31 Jahre können aber auch eine Chance sein: Alle Straftaten außer Mord sind verjährt. Zudem könnten sich »Beziehungen verändert haben«, so Jörg Albert an jenem Abend. Der einst gute Freund ist vielleicht nur noch eine von vielen Begegnungen. Mitwisser von damals haben vielleicht inzwischen eigene Kinder und können nachvollziehen, was die Eltern und Schwestern von Klaus Berninger damals durchmachten – und was sie bis heute erleiden.

So war Klaus Berninger

Jörg Albert charakterisiert den Jugendlichen so: Der am 3. Juni 1974 geborene Klaus sei »ein angenehmer Zeitgenosse«, »lustig« und »hilfsbereit« gewesen. Das sagten Menschen aus seinem Umfeld. Eine »treue Seele«, »sehr gesellig« und ein »Spaßvogel«, der für jeden Scherz zu haben gewesen sei.

Klaus Berninger hatte im September 1990, drei Monate vor seinem gewaltsamen Tod, eine Lehre in der väterlichen Bäckerei begonnen. Er, der »designierte Nachfolger der alteingesessenen Bäckerei«, sei ein »ambitionierter Bäckerlehrling« mit »durchweg guten Noten« gewesen. Fotos, die die Polizei an eine Leinwand wirft und die später auch auf Plakaten zu sehen sein werden, zeigen den schmalen, dunkelhaarigen Jungen vor dem Ofen in der Backstube, auf einem Brotschieber auf seiner Schulter trägt er knusprige Brotlaibe.

Ein anderes Bild zeigt ihn mit einer Katze schmusend – ein Fundtier, das er aufpäppelte. Klaus Berninger spielte Fußball, war »ein ganz normaler 16-jähriger Bub vom Land«, so Jörg Albert. Ein Bub mit einer großen Leidenschaft: Mofa fahren. Die rot-weiße Maschine der Marke Herkules, die er sich im Februar 1990 gekauft hatte, sei »sein ganzer Stolz« gewesen, so Albert. Keinen Meter habe er ohne sie zurückgelegt. Mit eben jenem Mofa war Klaus Berninger auch an jenem Donnerstag kurz vor Weihnachten unterwegs.

Aus den Polizeiakten: Die Luxburgstraße im Jahr 1990. Hier wurde Klaus Berninger am 20.12.1990 zuletzt lebend gesehen.

Der Tattag: Das weiß die Polizei

Der Altfall-Ermittler schildert diesen 20. Dezember 1990 wie folgt: Im Weihnachtsgeschäft herrscht Hochbetrieb in der Bäckerei. Klaus, der eigentlich seinen freien Tag hat, unterstützt den Vater und die Kollegen in der Backstube. Mittags legt er sich ein wenig hin, dann holt ihn gegen 14.30 Uhr ein ebenfalls Mofa fahrender Freund ab. Die beiden fahren durch Wörth und landen schließlich zum Tischkicker spielen im Jugendtreff in der Pfarrer-Adam-Haus-Straße, dem heutigen Kerber-Saal. Zwischen 15.05 und 15.10 Uhr habe sich Klaus mit einem Arbeitskollegen unterhalten und »wohl für später« verabredet. »Später« ist laut Albert etwa gegen 18 Uhr. »Zum Gesprächsinhalt ist nichts bekannt«, sagt der Ermittler.

Wer tötete 1990 Klaus Berninger in Wörth?

Gegen 15.30 Uhr verlassen Klaus und sein Kumpel den Jugendtreff, fahren erneut durch Wörth und überbrücken so die Zeit, bis das Pub »Nachtfalter« – noch heute in der Luxburgstraße zu finden – öffnet. Der »Nachtfalter«, in dem man Darts und Billard spielen kann, ist bei Jugendlichen ein beliebter Treffpunkt. Gegen 16.30 sieht Vater Berninger, der mit dem Auto die Luxburgstraße hinabfährt, seinen vor dem Pub stehenden Sohn – zum letzten Mal.

Gegen 18 Uhr sieht ein ebenfalls im Auto sitzender Zeuge Klaus im Gespräch mit dem Arbeitskollegen, mit dem er sich verabredet hatte. Die beiden stehen vor einer ein paar Meter von dem Pub entfernten Metzgerei. Ein anderer Zeuge gibt später an, er habe Klaus gegen 18 Uhr am Schuhgeschäft in der etwa acht Gehminuten entfernten Odenwaldstraße gesehen. »Diese Aussage steht im Widerspruch zu allen anderen Aussagen«, sie sei bisher nicht verifiziert, so Jörg Albert.

Das sagt Klaus' Schwester Karin

Ebenfalls um 18 Uhr wartet Familie Berninger mit dem Abendbrot auf Klaus. »Ich hatte ihm Fischfrikadellen von der Nordsee mitgebracht«, erzählt seine Schwester Karin, damals 23 Jahre alt, vergangenes Jahr unserer Redaktion. Diese habe er sehr geliebt. Warum er das verabredete Essen mit seinem Leibgericht verpasst, wundert die Familie sofort. Karin Berninger geht an jenem Abend zur Chorprobe, »als ich zurückkam, war er immer noch nicht da. Unsere Mutter hat sich Sorgen gemacht.« Als Klaus nachts nicht zur Arbeit in der Bäckerei erscheint, ist Karin Berninger klar: »Da ist etwas passiert. Das ist überhaupt nicht seine Art.«

Am Freitag beginnt die Obernburger Polizei mit der Suche nach dem Jungen. Sein Verschwinden bereitet den Beamten zunächst offenbar keine große Sorge, Jugendliche in dem Alter hauen schon mal von Zuhause ab. Ein Beamter habe zu ihr gesagt: »Ihr habt zu viel Aktenzeichen XY geguckt, der macht bestimmt nur Weihnachts-Blau«, erinnert sich Karin Berninger. Die Polizei fragt dennoch die Freunde und Bekannten von Klaus Berninger, ob sie ihn gesehen haben. Karin Berninger und der Beamte klappern zudem Treffpunkte für Jugendliche in Aschaffenburg ab. Was gegen die »Weihnachts-Blau-Theorie spricht«: Das Mofa von Klaus Berninger steht in einem an den »Nachtfalter« angrenzenden Hof.

Tatort Mainviereck - Folge #03: Suche nach dem Mörder von Klaus Berninger aus Wörth

Ungeklärte Fragen

Warum ließ er sein Mofa stehen, »obwohl er eigentlich keinen Meter ohne es zurückgelegt hat?«, so Altfall-Ermittler Jörg Albert.

Vermutlich bleibt es stehen, weil Klaus Berninger irgendwann gegen 18 Uhr an jenem Donnerstag in ein Auto steigt. Ein Auto, das zur Gemarkung Schneesberg fährt. Dort am Waldrand, nahe der Michaelishütte, finden Spaziergänger am 23. Dezember, einem Sonntag, gegen 11 Uhr die Leiche von Klaus Berninger. Auch wenn die Befürchtungen der Familie, dass etwas passiert sei, sich erst drei Tage nach dem Verschwinden des Jungen bestätigen: »Wir gehen davon aus, dass Klaus Berninger bis spätestens 21.10, 21, 15 Uhr ums Leben gekommen ist«, sagt Albert und begründet dies mit »wissenschaftlichen Untersuchungen«. Der Fundort sei auch der Tatort, so Albert.

Aus der Polizeiakte von 1990: Sein Mofa war Klaus Berningers ganzer Stolz. Es stand im Hof neben dem Pub Nachtfalter.

»Haltlose Gerüchte«

Warum fuhr Klaus Berninger mit dem oder den unbekannten Tätern den verschneiten Berg hinauf? »Völlig haltlose« Gerüchte, so Altfall-Ermittler Jörg Albert, machten damals die Runde. Albert zitiert an jenem Abend im April 2022 aus einer Befragung mit der Mutter des Getöteten: »Die Gerüchte waren genauso schlimm wie der Tod unseres Jungen: Das hat alles tiefe Spuren bei meinem Mann, mir und unseren Töchtern hinterlassen.«

Eindringlich mahnt Albert die Anwesenden, bei den kommenden Aktionen, die auf eine große Öffentlichkeitswirksamkeit setzen, sensibel mit den Hinterbliebenen umzugehen. Albert betont: Klaus Berninger sei ein »Lausbub« gewesen, kriminelle Aktivitäten gab es nicht.

Ungeklärter Einbruch

Kriminelle Aktivitäten könnten dennoch mit der Ermordung des Bäckerlehrlings im Zusammenhang stehen, wird an jenem Abend in der Wörther Turnhalle klar: »Zeitnah zu der Ermordung« habe es »drei Vermögensdelikte zum Nachteil der Familie Berninger gegeben«, führt Jörg Albert aus.

Eines davon, ein Einbruchdiebstahl in die Bäckerei, lief so ab: In der Nacht von Sonntag, 27., auf Montag, 28. Mai 1990, betritt Karl-Heinz Berninger die Bäckerei und erwischt am Tresor einen Mann. Dieser wird durch Berningers Auftauchen aufgescheucht und flieht durchs Fenster. »Der Einbruch erforderte Insider-Wissen«, so Albert. Das habe die SOKO bei ihren Ermittlungen und Vernehmungen festgestellt. Unter anderem habe der Einbrecher »Kenntnisse über die Schlüsselverhältnisse« in der Bäckerei Berninger gehabt. Hatten die Vermögensdelikte und der Tod des Jugendlichen etwas miteinander zu tun? »Ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen und dem Tötungsdelikt ist nach wie vor nicht auszuschließen«, teilt die Polizei unserer Redaktion mit.

Klar wird spätestens an jenem 22. April 2022: Wer zwar mit den Einbrüchen etwas zu tun hatte, nicht aber mit dem Mord an Klaus Berninger, der hat nichts zu befürchten: »Außer Mord sind alle Straftaten verjährt«, führt Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh aus. Wer also bislang schwieg, um sich nicht selbst zu belasten, kann nun sein Schweigen brechen.

Fehlender Geldbeutel

Ein weiteres Rätsel für die Ermittler ist Klaus Berningers neongrüner Geldbeutel, der verschwunden ist. Es handelte sich um ein Massenprodukt, das die Sparkasse deutschlandweit an ihre jungen Kunden herausgegeben hat. Wer etwa in Klaus Berningers Alter ist, erinnert sich daran.

1990 gingen die Ermittler davon aus, dass Klaus nicht viel Geld dabei gehabt hatte – ein Raubmord sei ausgeschlossen, hieß es damals. In der Infoveranstaltung 2022 sagt Jörg Albert: »Es gibt Anhaltspunkte, dass Klaus Berninger bestohlen wurde.« In dem Geldbeutel sei ein Betrag gewesen, der »für einen Jugendlichen damals vielleicht etwas höher als üblich« war. Zeugenaussagen zufolge hatte Klaus Berninger an jenem Tag zwischen 16 und 18 Uhr von zwei Freunden Geld zurückverlangt, das er ihnen offenbar geliehen hatte. Die Zeugen hätten dieses Geld »mit mehreren anderen Scheinen« in dem Geldbeutel gesehen.

Aus den Polizeiakten: Der Weg zum Tatort am Schneesberg. Die Leiche von Klaus Berninger wurde unweit der Schutzhütte am Waldrand gefunden.

Die Polizei suchte 1990/91 mit einem Beispielbild nach dem Geldbeutel. Ein Zeuge meldete sich: Er habe ein solches Portemonnaie Ende Dezember am Main, offenbar unterhalb des Tatorts, gefunden. Das Kleingeld, das darin war, habe er herausgenommen, den Geldbeutel fortgeworfen. »Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass es der Geldbeutel von Klaus Berninger war«, sagt Altfall-Ermittler Detlef Bub. Fakt sei: »Die Polizei hat den Geldbeutel nie gehabt, er konnte deswegen auch nicht spurentechnisch untersucht werden.«

REGIONALER FOLGT DEUTSCHLANDWEITE ZEUGENSUCHE

Mit Hilfe von »Aktenzeichen XY ... ungelöst« sollen nun die Menschen deutschlandweit um Hilfe gebeten werden. Für die Zuschauer an den Fernsehapparaten gilt, was Detlef Bub 2022 schon den Besuchern der Informationsveranstaltung sagte: »Jeder Hinweis zählt, es gibt keine blöden Hinweise.« Alles werde geprüft, entweder ergebe sich daraus eine weitere Spur oder eben nicht. »Wir wollen alles wissen, was Klaus an dem Tag gemacht hat.«

Und auch nach der Fernsehausstrahlung gilt weiterhin, was Jörg Albert zu Beginn der Neu-Ermittlungen sagte: Statt alte Gerüchte wieder aufzukochen würde »ein freundliches Wort der Familie viel mehr weiterhelfen.«

Hintergrund: Unterstützung aus München Bei ihren Ermittlungen setzt die AG-Altfall auf Unterstützung der Operativen Fallanalyse, kurz OFA. Wie die Produktionsfirma von »Aktenzeichen XY« hat auch die OFA ihren Sitz in München. Dirk Schinke, der die Aschaffenburger Ermittler berät, kenne die Akte in- und auswendig, sagt Kripo-Chef Markus Schlemmer. Diese »externe Brille« und die von der OFA gesetzten Impulse seien wichtig bei der Wiederaufnahme von Altfällen. Für die »SOKO Berninger« haben die Fallanalytiker, im Volksmund auch Profiler genannt, eine Fallanalyse gemacht und den Tathergang rekonstruiert. »Wir können Angaben machen zum Tathergang, wir können Angaben machen zum Motiv und wir können Angaben liefern zur Täterpersönlichkeit.« Das sagt Schinke in einem Video, das auf der Infoveranstaltung der Polizei gezeigt wurde. (fka)

Filmeditor Chris Mühlbauer, Redaktions-Volontärin Stella Coniglio und Chefredakteurin Ina-Maria Reize-Wildemann bearbeiten im Schnittraum den Film-Teaser.

So sorgen die Macher von »Aktenzeichen XY . . . Ungelöst« für Emotionen

München. Aktenzeichen XY ist ein wichtiger Bestandteil der Ermittlungen – insbesondere, wenn man Zeugenaussagen braucht.« Das sagt Markus Schlemmer, der Leiter der Aschaffenburger Kriminalpolizei. Die Erfolgsquote der ZDF-Sendung, die 1967 erstmals über die Bildschirme flimmerte, unterstreicht Schlemmers Aussage: Über 40 Prozent der ausgestrahlten Fälle wurden geklärt.

Doch was ist das Erfolgsgeheimnis des weltweit ersten True-Crime-Formats, das seit jeher in München produziert wird? »Die Emotionalisierung«, ist Chefredakteurin Ina-Maria Reize-Wildemann überzeugt. »Wir locken damit Hinweisgeber«, erklärt die Frau, über deren Tisch jedes einzelne Drehbuch wandert.

Darunter auch das Buch, das Redakteur Ortwin Csallner schrieb, um mehr als 32 Jahre nach dem grausamen Mord an dem Bäckerlehrling Klaus Berninger aus Wörth (Kreis Miltenberg) das Schweigen eventueller Mitwisser zu beenden. Csallner fuhr dafür nach Aschaffenburg, um sich mit den Altfall-Ermittlern Jörg Albert und Detlef Bub zu unterhalten und sich intensiv mit der Akte zu befassen. Das ist möglich, weil das TV-Format – anders als andere Medien – nichts ohne Rücksprache mit der Polizei veröffentlicht.

Der Redakteur sah sich auch am Tatort und in dem Städtchen um, in dem Klaus Berninger aufwuchs. All das ist notwendig, um dem Jugendlichen nahe zu kommen, – und diese Nähe im Film zu transportieren. Zurück in der Redaktion entsteht das Drehbuch, das sowohl die Chefredakteurin als auch die Ansprechpartner bei der Kripo lesen. Nur mit ihrem Okay wird gedreht.

Dass sie an dem Drehbuch ihres Kollegen Csallner nichts auszusetzen haben würde, war Reize-Wildemann klar: »Er ist ein guter Autor, hängt sich in seine Fälle rein und erzählt in allen Details«, lobt sie. Buch und Film seien »gut gelungen«, verspricht sie. Mit gut 23 Minuten ist dieser Beitrag einer der längsten der mehr als 55-jährigen Aktenzeichen XY-Geschichte. Warum? Der Fall des grausam aus dem Leben gerissenen Jugendlichen sei eine »Schwerpunktgeschichte«, sagt die langjährige Chefredakteurin. Sein Schicksal wollte man auserzählen – »aber wir strecken nicht künstlich«, betont sie.Kein Einfluss auf Dreharbeiten

Auf die Dreharbeiten und die Umsetzung des Buches haben die Redakteure keinen Einfluss, erläutert Reize-Wildemann. Mit dem Regisseur werde vorher nur besprochen, worauf er achten solle. Außerdem gibt der Drehbuchautor Hinweise zur Ausstattung, die in diesem Fall in die 1990er Jahre passen muss. Bei der Rollenbesetzung gilt: Das Opfer sollte dem tatsächlichen Opfer ähnlich sehen, die übrigen Beteiligten ihren realen Vorbildern nicht zu sehr. Ausnahme: Ist ein Täter bekannt und wird gesucht, ist eine Ähnlichkeit zwischen Schauspieler und realer Person ebenfalls sinnvoll.

Die Namen im Film sind – abgesehen vom Namen des Opfers – stets ausgedacht. Schließlich soll deutlich sein, dass es sich um einen Film handelt. Zudem sollen Angehörige durch die Nennung ihrer Namen nicht zusätzlich belastet werden. Gedreht wird übrigens nie am Tatort, sondern in der Umgebung rund um München. Eduard Zimmermann, der Schöpfer der Sendung, wollte Täter nicht aufschrecken. Auch für die Hinterbliebenen könnte ein Dreh schmerzhaft sein. Im Fall von Klaus Berninger hat die Polizei die Angehörigen eng eingebunden und dann selbst für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun legt sie mit Hilfe des ZDF-Formats noch eine Schippe drauf – um endlich den Täter zu finden.

Katrin Filthaus