Unberechtigt Brennholz mit dem Handwagen abtransportiert

Polizeimeldungen Kreis Miltenberg

Amorbach 16.04.2023 - 12:06 Uhr

Aufgrund einer Anzeige des Geschädigten vom Vortag begaben sich am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr zwei Beamte der Polizei Miltenberg in den Düsseldorfer Ring, um einem möglichen Tatverdacht zu überprüfen. Dabei fiel ihnen in der Klostersteige eine Person auf, die zu so früher Stunde Brennholz in einem Handwagen transportierte. Die Kontrolle ergab, dass es sich dabei um den Tatverdächtigen handelte und er sich erneut unrechtmäßig Brennholz angeeignet hatte.

Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch zu.

Unfall verursacht und geflüchtet - Möglicherweise stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Obwohl ein 34-Jähriger am Freitagabend einer Mini-Fahrerin die Vorfahrt nahm und einen Unfall verursacht hatte, fuhr er weiter und ließ die 49-Jährige mit dem Unfallschaden zurück. Die Polizei Miltenberg konnte jedoch noch in der Nacht den möglichen Unfallverursacher ermitteln.

Die 49-Jährige fuhr gegen 22.30 Uhr mit ihrem Mini von Miltenberg in Richtung Schneeberg. In einem Kreisverkehr nahm ihr der 34-Jährige mit seinem BMW die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Trotz eines verursachten Schadens von rund 8.000 Euro fuhr der Mann weiter. Kurz nach dem Unfall meldete sich der Verursacher bei der Polizei und gab seine Unfallbeteiligung zu.

Bei der Überprüfung des 34-Jährigen an seinem Wohnort in Amorbach, stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Gutachten muss nun klären, ob und in welchem Umfang er zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Den Führerschein des Mannes stellte die Polizei sicher.

