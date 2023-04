Umstrittener ICO-Kompromiss: Worauf haben sich die Streitparteien geeinigt?

Ein Bürgerbegehren steht der Erweiterung des Industrie Centers Obernburg (ICO) nicht mehr im Weg. Im Gegenzug haben sich die Streitparteien – also Bürgermeister sowie Vertreter von ICO, Bürgerinitiative (BI) und Stadtrat – auf einen Kompromiss geeinigt, den der Stadtrat am Donnerstag bei drei Gegenstimmen beschloss. Was steht im sogenannten »Eckpunktepapier«, das künftig mehr Bürgerbeteiligung und Rücksicht auf Klima- und Artenschutz ermöglichen soll?