Umpfenbacher Friedhof erhält Urnen-Erdgräber

Haushalt 2022: Bürgermeister Wolfgang Seitz informierte über die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022, die in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit 4.680.065 Euro abschließt. Ein Sollüberschuss in Höhe von 684.000 Euro aus noch nicht umgesetzten oder noch nicht abgerechneten Maßnahmen ist im Haushaltsjahr 2023 bereits verbucht. 2022 wurden Darlehen in Höhe von 600.000 Euro aufgenommen. Nun kann die örtliche Rechnungsprüfung stattfinden.Bekanntgaben: Pascal Schuhmacher von der Verwaltungsgemeinschaft Erftal gab bekannt, dass in nichtöffentlicher Sitzung am 14. September Gewerke für die Sanierung der Stützmauer am Friedhof Neunkirchen einstimmig vergeben wurden: Pfeiler und Abdeckplatten für 72.466 Euro, Stützwandsanierung für 227.502 Euro und Zaunarbeiten für 13.927 Euro. Vergeben wurden auch die Aufträge zum Austausch des Tores am alten Feuerwehrhaus in Umpfenbach für 7892 Euro und zum Kauf eines Aufsitzmähers für 16.400 Euro sowie eines Tieflader-Anhängers für 4771 Euro für den Bauhof.

Baugebiet "Lämmerheide": Es wurde informiert, dass für das neue Baugebiet "Lämmerheide" im Ortsteil Richelbach unter anderem die Grundbucheinträge vorgenommen wurden. Auch wurde ein Bodengutachten erstellt, bekannte Interessenten würden nun angeschrieben. Somit können in dem Gebiet schon zeitnah die ersten Gebäude errichtet werden. Tempo 30: Der Bürgermeister informierte, dass nach Beschwerden über zu schnelle Fahrzeuge in den Straßen Hohe Straße und Im Knappengrund, in denen Tempo 30 gilt, die Anzeigetafel der Gemeinde zum Einsatz kommen, um Fahrer für ihre gerade gefahrene Geschwindigkeit zu sensibilisieren. mab